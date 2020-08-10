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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6483648464856486
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:47

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52

Re: технологично

  freeze написав:Но сегодня выбор другой.

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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:29

  Libo написав:

Им придётся с трудом ковырять "Путинских туристов"
https://t.me/belta_telegramm/14898
https://strana.ua/news/283679-hossmi-be ... ossii.html
А система запущенная в РФ, по завоеванию Белоруссии будет только обростать лохматыми подробностями ....
Запущен механизм управляемого(из-вне) хаоса по аналогу Крымского, Донецкого, Луганского,...

И причина далеко не в выборах - физически Лукашенко выиграл(по голосам и в этом я не сомневаюсь).
Тихановскую - использовали, как таран, о каком "Президенстве" может идти речь?
Теперь её уберут - и ещё больше подольют масла в огонь, ибо она там лишняя по определению.

Выход один по определению, и то, если в Белоруссии есть Гарант Конституции и Верховный главнокомандующий.

Как будут развиваться события? Пример для белорусов есть у границ.
- И для Белорусов это шанс сохранить Государство, не превратиться в "Украину".
В то же время, разумные реформы в ожидании, без демонтажа официальной плановой экономики.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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