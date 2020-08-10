Додано: Вів 11 сер, 2020 18:38

Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.

Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.



И Лукашенко (очень вероятно, имхо) ждёт судьба Януковича (только может не в Ростове, а в тёплых краях)

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте