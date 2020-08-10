Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И причина далеко не в выборах - физически Лукашенко выиграл(по голосам и в этом я не сомневаюсь). Тихановскую - использовали, как таран, о каком "Президенстве" может идти речь? Теперь её уберут - и ещё больше подольют масла в огонь, ибо она там лишняя по определению.
Выход один по определению, и то, если в Белоруссии есть Гарант Конституции и Верховный главнокомандующий.(узбекский сценарий 90го)
Как будут развиваться события? Пример для белорусов есть у границ. - И для Белорусов это шанс сохранить Государство, не превратиться в "Украину". В то же время, разумные реформы в ожидании, без демонтажа официальной плановой экономики.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Судно українських прикордонників BG032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узбережжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.
Представник ворога відповів, що Азов є «внутрішнім морем двох держав» та що «українські акти для нього нічого не значать» оскільки він «маневрує за планом». Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов. Що й було зроблено.
Поставка мін, висадка диверсантів, захоплення рибалок за таких умов й надалі здійснюватимуться росіянами на всій формально «підконтрольній» нам акваторії Азову. Від Маріуполя до Стрілкового. А наші уповноважені посадовці мовчатимуть й надалі, отримуючи нові й нові бонуси від азовської рибної мафії. Для якої досі не змінено режим «спільних вод».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?
О! Да у них там не паханное поле - сохранены и работают заводы и фабрики, будет что пилить демпобедителю. Даже, если просто на металлолом. Вдумайтесь, в стране четверть века не было майданов
zРадио написав:Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!
А для конкретных перемен с отдачей пора подключать Украину. Тем более запад втюхал сюда миллиарды. Расклад таков: Беларусь - это Сирия во главе с Бацьком Асадом, Украина - Ирак с ее сунитами, шиитами и Курдистаном, т. е. Крымом Значит, на базе нашего хаЛИФаТа (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей) пора создавать абсолютно демократичный прозападный ИГИЛ, вернее Речь Посполиту до Винницкой и Житомирской областей со столицей в Ракке, т. е. в Львове вместе с западными землями (или как пойдет) Беларуси. Как любят некоторые говорить, украинцы и белорусы - это единый братский народ, да и уже изрядно заскучавшие азов, нацкорпус, правосеки, свободовцы и пр. там червоно-чорнi человечки во все оружии тоже имеются
zРадио написав:Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?
О! Да у них там не паханное поле - сохранены и работают заводы и фабрики, будет что пилить демпобедителю. Даже, если просто на металлолом. Вдумайтесь, в стране четверть века не было майданов
zРадио написав:Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!
А для конкретных перемен с отдачей пора подключать Украину. Тем более запад втюхал сюда миллиарды. Расклад таков: Беларусь - это Сирия во главе с Бацьком Асадом, Украина - Ирак с ее сунитами, шиитами и Курдистаном, т. е. Крымом Значит, на базе нашего хаЛИФаТа (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей) пора создавать абсолютно демократичный прозападный ИГИЛ, вернее Речь Посполиту до Винницкой и Житомирской областей со столицей в Ракке, т. е. в Львове вместе с западными землями (или как пойдет) Беларуси. Как любят некоторые говорить, украинцы и белорусы - это единый братский народ, да и уже изрядно заскучавшие азов, нацкорпус, правосеки, свободовцы и пр. там червоно-чорнi человечки во все оружии тоже имеются
По факту Вы вторите тезисам о глобализации.
Где Украины, Белоруссии,... - нет по определению. "Влили" сюда только с целью самосохранения и прилива чистых средств,(в обратку ушло на два порядка больше - как кликуши называют "чистые инвестиции в экономику") каким образом они получены в наших странах - их это не грохочет - "Деньги не пахнут"
Отсюда и Лукашенко говорит, что давление со всех сторон.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
Все далает правильно? Ха-ха. Він вже допустив 2 величезні помилки: 1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає. 2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки. Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.