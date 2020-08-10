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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6484648564866487
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:48

  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое: https://strana.ua/news/283660-zabastovk ... husta.html
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:54

  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

И Лукашенко (очень вероятно, имхо) ждёт судьба Януковича (только может не в Ростове, а в тёплых краях)

Думаю нічого там не буде.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:55

  Kudrjavuy написав:
  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое: https://strana.ua/news/283660-zabastovk ... husta.html
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.

Во всем мире экономика пошатнулась из-за короны.
Но в РБ короны практически не было, и до последнего времени с экономикой никаких новых проблем не возникало.

Но не может же быть РБ оазисом, посреди мирового треша? Весь мир тогда будет завидовать, что лоханулись и повелись на корону. А бульбаши тупо забили на корону - и остались в профите.

Поэтому им замутили "революцию", чтобы "были как все" :)

А то всем плохо - а им хорошо. Непорядок. Нужно исправить :)

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  #<1 ... 6484648564866487
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