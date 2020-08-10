Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое:
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:48
Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое:
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:54
Думаю нічого там не буде.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:55
Во всем мире экономика пошатнулась из-за короны.
Но в РБ короны практически не было, и до последнего времени с экономикой никаких новых проблем не возникало.
Но не может же быть РБ оазисом, посреди мирового треша? Весь мир тогда будет завидовать, что лоханулись и повелись на корону. А бульбаши тупо забили на корону - и остались в профите.
Поэтому им замутили "революцию", чтобы "были как все"
А то всем плохо - а им хорошо. Непорядок. Нужно исправить
*сарказм
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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