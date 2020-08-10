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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6485648664876488>
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:48

  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое: https://strana.ua/news/283660-zabastovk ... husta.html
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:54

  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

И Лукашенко (очень вероятно, имхо) ждёт судьба Януковича (только может не в Ростове, а в тёплых краях)

Думаю нічого там не буде.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:55

  Kudrjavuy написав:
  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое: https://strana.ua/news/283660-zabastovk ... husta.html
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.

Во всем мире экономика пошатнулась из-за короны.
Но в РБ короны практически не было, и до последнего времени с экономикой никаких новых проблем не возникало.

Но не может же быть РБ оазисом, посреди мирового треша? Весь мир тогда будет завидовать, что лоханулись и повелись на корону. А бульбаши тупо забили на корону - и остались в профите.

Поэтому им замутили "революцию", чтобы "были как все" :)

А то всем плохо - а им хорошо. Непорядок. Нужно исправить :)

*сарказм
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:06

Всё же не рекомендую отдаляться от ситуации у нас, хотя все мы связанны с Белорусью, ситуация у нас с... - позволяет РФ форсировать поглощение Белоруссии.
НЕ знаю, можно такое выставлять? Не баньте.
https://www.youtube.com/watch?v=T60FhK2fJ3g

"Нестреляют" и ситуацию на Азове я выставил.

  Вкладчик1234 написав:Во всем мире экономика пошатнулась из-за короны.
Но в РБ короны практически не было, и до последнего времени с экономикой никаких новых проблем не возникало.

В Белоруссии за пол года рост(плановой экономики) +1% по данным https://charter97.org/ru/news/
Но все помним, но основной статьёй дохода валюты, есть продажа продуктов глубокой переработки нефти. Как РФ - поставила РБ с нефтью? С газом?... Не забывайте, что нефть РБ стала закупать у третьих лиц - торговые войны РФ по аналогу введённой с Украиной с весны 13го.... - там много-много своих "белочек"...

Единственно столь резкого карантина там не объявляли.
Всё прошло "мягко" - но больнички там другие. Это у нас всё уже разграблено и продано, там за это могут и ....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 сер, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:36

Ітогі подвєдьом. 2020-08-11

Ітогі подвєдьом. 2020-08-11

1) В центре Минска военный спецназ открыл огонь по протестующим (фото, видео)
перед открытием огня не было никаких столкновений. В результате стрельбы ранены несколько человек, среди которых журналистка издания «Наша Нива»

"Похороны диктатуры": в Беларуси запланировали масштабную забастовку с тремя требованиями

2) Кандидат в президенты Беларуси Тихановская покинула страну

"Не было выбора": у Тихановской раскрыли неожиданные детали ее выезда в Литву
Кандитата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую из страны вывезли власти республики.
...
По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника штаба кандидата - Марию Мороз, задержанную накануне выборов

Заявление Тихановской, в котором она просит людей не выходить на протесты, сделано под давлением - штаб
Заявление Тихановскую, вероятно, заставили записать в кабинете главы белорусского ЦИК Лидии Ермошиной, когда оппозиционерка пришла вместе с адвокатом подавать жалобу на результаты выборов президента

Какая-то слабенькая "оппозиция", яиц нет

3) Лавров высказал претензии к работе ОБСЕ в Украине
«В частности, СММ предпочитает докладывать о нарушениях прекращения огня и обстрелах гражданских объектов абстрактно: «за такой-то период состоялось столько-то обстрелов», не сказано, с какой стороны», - сказал он

Если начнут писать с какой стороны были обстрелы, то Лаврову это ещё больше не понравится.

Деоккупация. У Зеленского объяснили, кого в ОРДЛО и Крыму коснется амнистия
Учитель или медсестра не должны быть привлечены к ответственности, говорит Антон Кориневич

А если учитель участвовал в проведении "референдума" или "выборов, ему тоже амнистия ? Потому что, такими ценными кадрами не разбрасываются, шо ли ?

В Харькове задержали пограничника, который раньше был боевиком "Оплота"

4) "Голос" выдвинул Притулу в мэры Киева
Телеведущий, волонтер, актер, руководитель "Вар'яти-шоу" Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева при поддержке партии "Голос"

От нащо це все йому ?

5) Дело об убийстве Шеремета: Кузьменко отпустили под домашний арест
Кузьменко просидела в СИЗО семь месяцев

6) Прибыль госбанков резко сократилась. В НБУ назвали причины
Прибыль сократилась, но она есть

7) "Теслу" Богдана подожгли: в полиции рассказали подробности
"Горіла Tesla, палала"
Это уже становится традицией - сжигать имущество неугодных

8) Повысить "минималку" на 40% вполне реально - глава налоговой
б***, опять повысить на 40%. Какая-то магическая цифра - 40% :)

PS. Если за Луку проголосовало 80%, то где его сторонники ? Даже жалкое подобие антимайдана не организовали
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 сер, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:43

  Вкладчик1234 написав:Но в РБ короны практически не было, и до последнего времени с экономикой никаких новых проблем не возникало.

"Отличная" экономика в РБ, что жители каждые выходные ездят по сопредельным странам за покупками, потому что в РБ, капец как всё дорого

Только в этом году в моём городе нет белоруссов из-за короны, а так.
Каждые выходные, потоки белоруссов. На личных авто, автобусами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:44

  Kudrjavuy написав:
  Аlександр написав:
  zРадио написав:Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!

А для конкретных перемен с отдачей пора подключать Украину. Тем более запад втюхал сюда миллиарды.
Расклад таков: Беларусь - это Сирия во главе с Бацьком Асадом, Украина - Ирак с ее сунитами, шиитами и Курдистаном, т. е. Крымом 8)
Значит, на базе нашего хаЛИФаТа (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей) пора создавать абсолютно демократичный прозападный ИГИЛ, вернее Речь Посполиту до Винницкой и Житомирской областей со столицей в Ракке, т. е. в Львове вместе с западными землями (или как пойдет) Беларуси. Как любят некоторые говорить, украинцы и белорусы - это единый братский народ, да и уже изрядно заскучавшие азов, нацкорпус, правосеки, свободовцы и пр. там червоно-чорнi человечки во все оружии тоже имеются :D

По факту Вы вторите тезисам о глобализации.

Не совсем.
О создании абсолютно нового государства на базе западных областей и Беларуси. Или из того, что у Бацьки там получится отжать :roll:
Как некоторые любят говорить - украинцы и белорусы - это единый народ, хоть и разделенный, значит пришло время микса.
  Kudrjavuy написав:Где Украины, Белоруссии,... - нет по определению.

Не знаю, как Беларусь, но по определению - Украина, благодаря несменной последовательной многолетней политики ее туповато-вороватых "їлiт", отменный донор по трансплантологии заробiтчан и территорий.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:03

  pesikot написав:"Отличная" экономика в РБ, что жители каждые выходные ездят по сопредельным странам за покупками, потому что в РБ, капец как всё дорого


Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.

У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.

По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас...

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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:08

Хороший обзор, хотя и со своими манипуляциями, но с цифрами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:15

  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.


существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится.
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