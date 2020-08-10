Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое:
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:48
Увы, увы,.... но Вы Правы.
А вот и ключевое:
- Рубят сук, на котором сидят - при чём на 100% и это общедоступно под давлением из-вне, и собственных продажных кликуш.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:54
Думаю нічого там не буде.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:55
Во всем мире экономика пошатнулась из-за короны.
Но в РБ короны практически не было, и до последнего времени с экономикой никаких новых проблем не возникало.
Но не может же быть РБ оазисом, посреди мирового треша? Весь мир тогда будет завидовать, что лоханулись и повелись на корону. А бульбаши тупо забили на корону - и остались в профите.
Поэтому им замутили "революцию", чтобы "были как все"
А то всем плохо - а им хорошо. Непорядок. Нужно исправить
*сарказм
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:06
Всё же не рекомендую отдаляться от ситуации у нас, хотя все мы связанны с Белорусью, ситуация у нас с... - позволяет РФ форсировать поглощение Белоруссии.
НЕ знаю, можно такое выставлять? Не баньте.
"Нестреляют" и ситуацию на Азове я выставил.
В Белоруссии за пол года рост(плановой экономики) +1% по данным
Но все помним, но основной статьёй дохода валюты, есть продажа продуктов глубокой переработки нефти. Как РФ - поставила РБ с нефтью? С газом?... Не забывайте, что нефть РБ стала закупать у третьих лиц - торговые войны РФ по аналогу введённой с Украиной с весны 13го.... - там много-много своих "белочек"...
Единственно столь резкого карантина там не объявляли.
Всё прошло "мягко" - но больнички там другие. Это у нас всё уже разграблено и продано, там за это могут и ....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 сер, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:36
Ітогі подвєдьом. 2020-08-11
Ітогі подвєдьом. 2020-08-11
1)
2)
Какая-то слабенькая "оппозиция", яиц нет
3)
Если начнут писать с какой стороны были обстрелы, то Лаврову это ещё больше не понравится.
А если учитель участвовал в проведении "референдума" или "выборов, ему тоже амнистия ? Потому что, такими ценными кадрами не разбрасываются, шо ли ?
4)
От нащо це все йому ?
5)
6)
Прибыль сократилась, но она есть
7)
"Горіла Tesla, палала"
Это уже становится традицией - сжигать имущество неугодных
8)
б***, опять повысить на 40%. Какая-то магическая цифра - 40%
PS. Если за Луку проголосовало 80%, то где его сторонники ? Даже жалкое подобие антимайдана не организовали
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 сер, 2020 19:44, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:43
"Отличная" экономика в РБ, что жители каждые выходные ездят по сопредельным странам за покупками, потому что в РБ, капец как всё дорого
Только в этом году в моём городе нет белоруссов из-за короны, а так.
Каждые выходные, потоки белоруссов. На личных авто, автобусами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:44
Не совсем.
О создании абсолютно нового государства на базе западных областей и Беларуси. Или из того, что у Бацьки там получится отжать
Как некоторые любят говорить - украинцы и белорусы - это единый народ, хоть и разделенный, значит пришло время микса.
Не знаю, как Беларусь, но по определению - Украина, благодаря несменной последовательной многолетней политики ее туповато-вороватых "їлiт", отменный донор по трансплантологии заробiтчан и территорий.
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:03
Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.
У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.
По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас...
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:08
Хороший обзор, хотя и со своими манипуляциями, но с цифрами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:15
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