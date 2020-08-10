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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6485648664876488
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:23

У Лукашенко есть шанс, если продастся китайцам.

РФ и "Запад" уже приготовились "декомунизировать" РБ. Уже небось прикинули, кому что достанется
А для Китая РБ идеально подходит как "портал" в Европу

Китай планомерно пробивает дорогу в Европу. Всякие таджики, узбеки, да и казахи уже с ними.
Украина могла тоже выгодно скооперироваться - и тогда Крым никуда бы не делся.
Но Янукович до этого не додумался, да ещё и кинул их через ДЗПКУ

Китайцы и сейчас пытаются войти в Украину, например через мотор-сич, и банковский сектор. Если бы Украина была под протекторатом Китая - то РФ не рискнула бы двигаться на запад, чтобы не получить проблем у себя на востоке
Но слайдеристы, как и Янукович, не очень идут на контакт:
1. потому что не могут сложить схему сложнее 1-2 шага
2. они принадлежат США. И конечно же США не допустит расширения Китая до Украины и РБ. Заметьте, как блокируются следки по Мотор-сичи.

Поэтому США лучше пустят Украину и РБ на растерзание РФ, Европе, и соросятам, чем дадут Китаю настолько расшириться. Им все равно что будет с РБ и Украиной - война, революция, и т.п. - лишь бы не Китай
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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  #<1 ... 6485648664876488
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