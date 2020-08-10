У Лукашенко есть шанс, если продастся китайцам.
РФ и "Запад" уже приготовились "декомунизировать" РБ. Уже небось прикинули, кому что достанется
А для Китая РБ идеально подходит как "портал" в Европу
Китай планомерно пробивает дорогу в Европу. Всякие таджики, узбеки, да и казахи уже с ними.
Украина могла тоже выгодно скооперироваться - и тогда Крым никуда бы не делся.
Но Янукович до этого не додумался, да ещё и кинул их через ДЗПКУ
Китайцы и сейчас пытаются войти в Украину, например через мотор-сич, и банковский сектор. Если бы Украина была под протекторатом Китая - то РФ не рискнула бы двигаться на запад, чтобы не получить проблем у себя на востоке
Но слайдеристы, как и Янукович, не очень идут на контакт:
1. потому что не могут сложить схему сложнее 1-2 шага
2. они принадлежат США. И конечно же США не допустит расширения Китая до Украины и РБ. Заметьте, как блокируются следки по Мотор-сичи.
Поэтому США лучше пустят Украину и РБ на растерзание РФ, Европе, и соросятам, чем дадут Китаю настолько расшириться. Им все равно что будет с РБ и Украиной - война, революция, и т.п. - лишь бы не Китай