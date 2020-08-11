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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6484648564866487>
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:03

  pesikot написав:"Отличная" экономика в РБ, что жители каждые выходные ездят по сопредельным странам за покупками, потому что в РБ, капец как всё дорого


Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.

У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.

По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас...

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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:08

Хороший обзор, хотя и со своими манипуляциями, но с цифрами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:15

  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.


существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:23

У Лукашенко есть шанс, если продастся китайцам.

РФ и "Запад" уже приготовились "декомунизировать" РБ. Уже небось прикинули, кому что достанется
А для Китая РБ идеально подходит как "портал" в Европу

Китай планомерно пробивает дорогу в Европу. Всякие таджики, узбеки, да и казахи уже с ними.
Украина могла тоже выгодно скооперироваться - и тогда Крым никуда бы не делся.
Но Янукович до этого не додумался, да ещё и кинул их через ДЗПКУ

Китайцы и сейчас пытаются войти в Украину, например через мотор-сич, и банковский сектор. Если бы Украина была под протекторатом Китая - то РФ не рискнула бы двигаться на запад, чтобы не получить проблем у себя на востоке
Но слайдеристы, как и Янукович, не очень идут на контакт:
1. потому что не могут сложить схему сложнее 1-2 шага
2. они принадлежат США. И конечно же США не допустит расширения Китая до Украины и РБ. Заметьте, как блокируются следки по Мотор-сичи.

Поэтому США лучше пустят Украину и РБ на растерзание РФ, Европе, и соросятам, чем дадут Китаю настолько расшириться. Им все равно что будет с РБ и Украиной - война, революция, и т.п. - лишь бы не Китай
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:43

  zРадио написав:
Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.

У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.

По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас...

так я тебе и пишу, что не хотят белорусы брюкву жрать втридорога
Хотят разнообразия продуктовой корзины и это разнообразие есть в Украине

Кстати, могу посоветовать тебе переехать в РБ. Уверен, ты не захочешь :)

Цифры ты анализируешь без привязки к реальности.
Поэтому, тебя и уволили :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:47

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

Все далает правильно? Ха-ха.
Він вже допустив 2 величезні помилки:
1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.
2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.
Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.

Похоже, вы абсолютно ничего не читали об этих выборах, иначе вы бы знали, что кроме Лукашенко и Тихановской было еще 3 кандидата допущенных к выборам - Дмитриев, Конопацкая и Черечень (https://vybary2020.by/candidates.html, https://vybary2020.by/, http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... plakat.pdf). Информацию о них вы можете получить кликнув на каждого из кандидатов (первая ссылка из 3-х).

О Дмитриеве смотрите в Гугле «Гавары праўду».

Похоже вы живете на Луне и не знаете такого слова как спойлер.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:56

  pesikot написав:так я тебе и пишу, что не хотят белорусы брюкву жрать втридорога
Хотят разнообразия продуктовой корзины и это разнообразие есть в Украине


Ты сейчас жестко тупишь ))) Не было бы в Беларуси разнообразия продуктовой корзины, не было бы там ВВП выше нашего. Там и с местным производством, и с импортом - порядок. Даже контрабасик деликатесов в РФ через РБ идет - тебе ли, русофобу, об этом не знать :mrgreen:

  pesikot написав:Кстати, могу посоветовать тебе переехать в РБ. Уверен, ты не захочешь :)


Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать. Даже от Сингапура отказался, хотя возможность такой ротации была.

Но в Минске я бывал не раз - чистый ухоженный город с современной инфраструктурой и приятными людьми. Гораздо чище Киева при Кличко, между прочим
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:04

  zРадио написав:
Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать.


Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились.
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:08

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.


существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится.

Это и есть основная цель - положить РБ, да бы "Плановая экономика" не казалась мёдом. И достижения правления Лукашенко превратить в ничто.(что бы на него меньше обращали внимания)

При чём сразу выдаёт и заказчика - лицо заинтересованное в беспорядках РБ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:19

  Libo написав:
  zРадио написав:
Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать.


Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились.
:roll: :roll: :roll:


Алкоголик, мне в Украине ненавистны только коррупционеры, манкурты и ксенофобы. В остальном я доволен и планирую здесь жить дальше!

PS: а тебе пора сходить в бан хотя бы на сутки - ты прям просишь этого на всех ветках
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 11 сер, 2020 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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