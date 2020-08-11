Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хороший обзор, хотя и со своими манипуляциями, но с цифрами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014. Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.
существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится.
РФ и "Запад" уже приготовились "декомунизировать" РБ. Уже небось прикинули, кому что достанется А для Китая РБ идеально подходит как "портал" в Европу
Китай планомерно пробивает дорогу в Европу. Всякие таджики, узбеки, да и казахи уже с ними. Украина могла тоже выгодно скооперироваться - и тогда Крым никуда бы не делся. Но Янукович до этого не додумался, да ещё и кинул их через ДЗПКУ
Китайцы и сейчас пытаются войти в Украину, например через мотор-сич, и банковский сектор. Если бы Украина была под протекторатом Китая - то РФ не рискнула бы двигаться на запад, чтобы не получить проблем у себя на востоке Но слайдеристы, как и Янукович, не очень идут на контакт: 1. потому что не могут сложить схему сложнее 1-2 шага 2. они принадлежат США. И конечно же США не допустит расширения Китая до Украины и РБ. Заметьте, как блокируются следки по Мотор-сичи.
Поэтому США лучше пустят Украину и РБ на растерзание РФ, Европе, и соросятам, чем дадут Китаю настолько расшириться. Им все равно что будет с РБ и Украиной - война, революция, и т.п. - лишь бы не Китай
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
Все далает правильно? Ха-ха. Він вже допустив 2 величезні помилки: 1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає. 2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки. Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.
pesikot написав:так я тебе и пишу, что не хотят белорусы брюкву жрать втридорога Хотят разнообразия продуктовой корзины и это разнообразие есть в Украине
Ты сейчас жестко тупишь ))) Не было бы в Беларуси разнообразия продуктовой корзины, не было бы там ВВП выше нашего. Там и с местным производством, и с импортом - порядок. Даже контрабасик деликатесов в РФ через РБ идет - тебе ли, русофобу, об этом не знать
pesikot написав:Кстати, могу посоветовать тебе переехать в РБ. Уверен, ты не захочешь
Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать. Даже от Сингапура отказался, хотя возможность такой ротации была.
Но в Минске я бывал не раз - чистый ухоженный город с современной инфраструктурой и приятными людьми. Гораздо чище Киева при Кличко, между прочим
zРадио написав: Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать.
Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились.
Вкладчик1234 написав:Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014. Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.
существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится.
Это и есть основная цель - положить РБ, да бы "Плановая экономика" не казалась мёдом. И достижения правления Лукашенко превратить в ничто.(что бы на него меньше обращали внимания)
При чём сразу выдаёт и заказчика - лицо заинтересованное в беспорядках РБ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав: Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать.
Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились.
Алкоголик, мне в Украине ненавистны только коррупционеры, манкурты и ксенофобы. В остальном я доволен и планирую здесь жить дальше!
PS: а тебе пора сходить в бан хотя бы на сутки - ты прям просишь этого на всех ветках
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 11 сер, 2020 21:20, всього редагувалось 2 разів.