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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6484648564866487> Додано: Вів 11 сер, 2020 20:03 pesikot написав: "Отличная" экономика в РБ, что жители каждые выходные ездят по сопредельным странам за покупками, потому что в РБ, капец как всё дорого

"Отличная" экономика в РБ, что жители каждые выходные ездят по сопредельным странам за покупками, потому что в РБ, капец как всё дорого



Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.



У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.



По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас...







Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас... zРадио

Повідомлень: 7044 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2821 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:08 Хороший обзор, хотя и со своими манипуляциями, но с цифрами.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8343 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:15 Вкладчик1234 написав: Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.

Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.



существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится. существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится. 19yuriy91 Повідомлень: 2959 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:23 У Лукашенко есть шанс, если продастся китайцам.



РФ и "Запад" уже приготовились "декомунизировать" РБ. Уже небось прикинули, кому что достанется

А для Китая РБ идеально подходит как "портал" в Европу



Китай планомерно пробивает дорогу в Европу. Всякие таджики, узбеки, да и казахи уже с ними.

Украина могла тоже выгодно скооперироваться - и тогда Крым никуда бы не делся.

Но Янукович до этого не додумался, да ещё и кинул их через ДЗПКУ



Китайцы и сейчас пытаются войти в Украину, например через мотор-сич, и банковский сектор. Если бы Украина была под протекторатом Китая - то РФ не рискнула бы двигаться на запад, чтобы не получить проблем у себя на востоке

Но слайдеристы, как и Янукович, не очень идут на контакт:

1. потому что не могут сложить схему сложнее 1-2 шага

2. они принадлежат США. И конечно же США не допустит расширения Китая до Украины и РБ. Заметьте, как блокируются следки по Мотор-сичи.



Поэтому США лучше пустят Украину и РБ на растерзание РФ, Европе, и соросятам, чем дадут Китаю настолько расшириться. Им все равно что будет с РБ и Украиной - война, революция, и т.п. - лишь бы не Китай Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12202 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7068 раз. Подякували: 3228 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:43 zРадио написав:

Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.



У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.



По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас... Ахахахахаха. То, что население приграничных с нами территорий РБ заезжает закупаться у нас некоторыми продуктами, еще не значит, что с экономикой там все плохо.У меня бывший коллега живет в Женеве и регулярно ездит в Лион затариваться. Но это вовсе не значит, что швейцарцы беднее французов.По показателям ВВП на душу в абсолюте и по ППС Беларусь на голову впереди нас...

так я тебе и пишу, что не хотят белорусы брюкву жрать втридорога

Хотят разнообразия продуктовой корзины и это разнообразие есть в Украине



Кстати, могу посоветовать тебе переехать в РБ. Уверен, ты не захочешь



Цифры ты анализируешь без привязки к реальности.

Поэтому, тебя и уволили так я тебе и пишу, что не хотят белорусы брюкву жрать втридорогаХотят разнообразия продуктовой корзины и это разнообразие есть в УкраинеКстати, могу посоветовать тебе переехать в РБ. Уверен, ты не захочешьЦифры ты анализируешь без привязки к реальности.Поэтому, тебя и уволили "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5043 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:47 yanyura написав: andrijk777 написав: Tegularius написав: Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам. Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

Все далает правильно? Ха-ха.

Він вже допустив 2 величезні помилки:

1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.

2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.

Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців. Все далает правильно? Ха-ха.Він вже допустив 2 величезні помилки:1.. Відповідно вибору у людей не було., люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.2.. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.

Похоже, вы абсолютно ничего не читали об этих выборах, иначе вы бы знали, что кроме Лукашенко и Тихановской было еще 3 кандидата допущенных к выборам - Дмитриев, Конопацкая и Черечень ( https://vybary2020.by/candidates.html , https://vybary2020.by/ , http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... plakat.pdf ). Информацию о них вы можете получить кликнув на каждого из кандидатов (первая ссылка из 3-х).



О Дмитриеве смотрите в Гугле «Гавары праўду». Похоже, вы абсолютно ничего не читали об этих выборах, иначе вы бы знали, что кромебылодопущенных к выборам -). Информацию о них вы можете получить кликнув на каждого из кандидатов (первая ссылка из 3-х).смотрите в Гугле «Гавары праўду».

Похоже вы живете на Луне и не знаете такого слова как спойлер. Похоже вы живете на Луне и не знаете такого слова как спойлер. andrijk777

Повідомлень: 2304 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:56 pesikot написав: так я тебе и пишу, что не хотят белорусы брюкву жрать втридорога

Хотят разнообразия продуктовой корзины и это разнообразие есть в Украине так я тебе и пишу, что не хотят белорусы брюкву жрать втридорогаХотят разнообразия продуктовой корзины и это разнообразие есть в Украине



Ты сейчас жестко тупишь ))) Не было бы в Беларуси разнообразия продуктовой корзины, не было бы там ВВП выше нашего. Там и с местным производством, и с импортом - порядок. Даже контрабасик деликатесов в РФ через РБ идет - тебе ли, русофобу, об этом не знать



pesikot написав: Кстати, могу посоветовать тебе переехать в РБ. Уверен, ты не захочешь

Кстати, могу посоветовать тебе переехать в РБ. Уверен, ты не захочешь



Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать. Даже от Сингапура отказался, хотя возможность такой ротации была.



Но в Минске я бывал не раз - чистый ухоженный город с современной инфраструктурой и приятными людьми. Гораздо чище Киева при Кличко, между прочим Ты сейчас жестко тупишь ))) Не было бы в Беларуси разнообразия продуктовой корзины, не было бы там ВВП выше нашего. Там и с местным производством, и с импортом - порядок. Даже контрабасик деликатесов в РФ через РБ идет - тебе ли, русофобу, об этом не знатьНе переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать. Даже от Сингапура отказался, хотя возможность такой ротации была.Но в Минске я бывал не раз - чистый ухоженный город с современной инфраструктурой и приятными людьми. Гораздо чище Киева при Кличко, между прочим zРадио

Повідомлень: 7044 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2821 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 21:04 zРадио написав:

Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать. Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать.



Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились.

Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились. Libo 2

Повідомлень: 8347 З нами з: 14.11.11 Подякував: 350 раз. Подякували: 4042 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 21:08 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав: Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.

Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.



существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится. существенное отличие в массовых забастовках в рб. если это подтвердится.

Это и есть основная цель - положить РБ, да бы "Плановая экономика" не казалась мёдом. И достижения правления Лукашенко превратить в ничто.(что бы на него меньше обращали внимания)



При чём сразу выдаёт и заказчика - лицо заинтересованное в беспорядках РБ. Это и есть основная цель - положить РБ, да бы "Плановая экономика" не казалась мёдом. И достижения правления Лукашенко превратить в ничто.(что бы на него меньше обращали внимания)При чём сразу выдаёт и заказчика - лицо заинтересованное в беспорядках РБ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8343 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 21:19 Libo написав: zРадио написав:

Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать. Не переехал бы. Потому что я просто никуда не хочу переезжать.



Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились.

Просто поразительно, почему всякая мразь и гнида, которая ненавидит всё украинское, которой тут так плохо, не хочет уезжать в свой русский свинарник, где якобы хорошо? Валила бы свинота нах отсюда, и вам хорошо и мы бы перекрестились.



Алкоголик, мне в Украине ненавистны только коррупционеры, манкурты и ксенофобы. В остальном я доволен и планирую здесь жить дальше!



PS: а тебе пора сходить в бан хотя бы на сутки - ты прям просишь этого на всех ветках Алкоголик, мне в Украине ненавистны только коррупционеры, манкурты и ксенофобы. В остальном я доволен и планирую здесь жить дальше!PS: а тебе пора сходить в бан хотя бы на сутки - ты прям просишь этого на всех ветках Востаннє редагувалось zРадио в Вів 11 сер, 2020 21:20, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 7044 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2821 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6484648564866487> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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