Нет неправильно
Развелось защитников рашки на украинском форуме. Поди попробуй Украину защити на раша форуме, вылетишь через два сообщения.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:46
Нет неправильно
Развелось защитников рашки на украинском форуме. Поди попробуй Украину защити на раша форуме, вылетишь через два сообщения.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:49
Нашел что читать. Капец. Ким Чен Ыном тоже увлекаешься?
У тебя мозги свихнутые от такого чтива.
И еще не позорно мне ссылки давать на Лукашенка.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:52
Парламентско-президентская --- на бумаге. В реале же функции президента очень велики, поэтому такая серьезная борьба за посаду.
По-моему, ошибочно -- приписывать достижения президенту (Кучме), а негаразды - парламенту))
Тем более что у нас парламент формируется под президента, а не наоборот.
Ну а оправдывать небольшие достижения Неньки малыми достижениями рашки и казахов - это за гранью.
Тем более кивая на их ресурсы. Ведь "проклятие нефтяных стран".
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:00
Что-то сегодня в Беларуси вяло совсем, по сравнению с предыдущими двумя днями.
Если огоньку и дровишек в костёр никто не подкинет, то потухнет.
Даже Некста вчерашние видео постит.
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