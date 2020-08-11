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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6484648564866487
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:46

  RomanTik написав:Ukrainian, а если бы все говорили на русском - тоже ничего этого не было бы, я правильно понял вашу логику? ))

Нет неправильно
Развелось защитников рашки на украинском форуме. Поди попробуй Украину защити на раша форуме, вылетишь через два сообщения.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:49

  Kudrjavuy написав:Libo
Тогда рекомендую официоз:
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e1 ... 69f4c.html
Заявление Министерства Иностранных Дел Республики Беларусь даю не ссылку, а в полном объёме, да бы Вы ознакомились.

Уже не из моих рук Вам объяснили, что там неразграбленный остров, и в РБ есть много - много, даже сегодняшний ВПК уже можно сравнить с украинским. Как раз с РБ работают все и США, и Китай, и РФ,...


Нашел что читать. Капец. Ким Чен Ыном тоже увлекаешься?
У тебя мозги свихнутые от такого чтива.
И еще не позорно мне ссылки давать на Лукашенка.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:52

Парламентско-президентская --- на бумаге. В реале же функции президента очень велики, поэтому такая серьезная борьба за посаду.

По-моему, ошибочно -- приписывать достижения президенту (Кучме), а негаразды - парламенту))

Тем более что у нас парламент формируется под президента, а не наоборот.

Ну а оправдывать небольшие достижения Неньки малыми достижениями рашки и казахов - это за гранью.
Тем более кивая на их ресурсы. Ведь "проклятие нефтяных стран".
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:00

Что-то сегодня в Беларуси вяло совсем, по сравнению с предыдущими двумя днями.
Если огоньку и дровишек в костёр никто не подкинет, то потухнет.
Даже Некста вчерашние видео постит.
freeze
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  #<1 ... 6484648564866487
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