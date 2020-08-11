Додано: Вів 11 сер, 2020 22:51

andrijk777 написав: yanyura написав: andrijk777 написав: Все далает правильно? Ха-ха.

Він вже допустив 2 величезні помилки:

1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.

2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.

Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців. Все далает правильно? Ха-ха.Він вже допустив 2 величезні помилки:1.. Відповідно вибору у людей не було., люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.2.. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.

Похоже, вы абсолютно ничего не читали об этих выборах, иначе вы бы знали, что кроме Лукашенко и Тихановской было еще 3 кандидата допущенных к выборам - Дмитриев, Конопацкая и Черечень ( https://vybary2020.by/candidates.html , https://vybary2020.by/ , http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... plakat.pdf ). Информацию о них вы можете получить кликнув на каждого из кандидатов (первая ссылка из 3-х).



О Дмитриеве смотрите в Гугле «Гавары праўду». Похоже, вы абсолютно ничего не читали об этих выборах, иначе вы бы знали, что кромебылодопущенных к выборам -). Информацию о них вы можете получить кликнув на каждого из кандидатов (первая ссылка из 3-х).смотрите в Гугле «Гавары праўду».

Похоже вы живете на Луне и не знаете такого слова как спойлер. Похоже вы живете на Луне и не знаете такого слова как спойлер.

Несмотря на принципиальное решение участвовать в выборах, «Говори правду» не признала ни одни из прошедших с 2010 года выборов открытыми, свободными и отражающими реальные электоральные предпочтения граждан Беларуси.

Известная белорусская писательница, журналистка, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает одну из руководителей «Говори правду» Татьяну Короткевич «одной из самых ярких женщин в политике», которую «власть не пропускает, тем не менее она набирает капитал»[163].



Кандидат философских наук, бывший директор Информационно-аналитического центра НИИ ТПГУ Академии управления при Президенте Беларуси Юрий Баранчик[164] отметил принципиальную новизну кампании и удачно найденную идеологическую основу. По мнению Баранчика, это «первый после 1994 года белорусский политический проект» — в том смысле, что он финансируется не внешними по отношению к Беларуси силами, а белорусами, проживающими в России. Баранчик считает, что этот новый тип оппозиции в Беларуси имеет большое будущее, в отличие от националистов[165].

«Лето 2020 года запомнится нам не только небывалой волной гражданского воодушевления, но и небывалым давлением на тех, кто хочет перемен в Беларуси. Десятки политзаключенных, включая претендентов в кандидаты, руководителей и членов инициативных групп, блогеров; сотни репрессированных; тысячи суток административного ареста; сотни тысяч рублей штрафов», — отметил Черечень в преамбуле декларации, размещенной на его сайте и в соцсетях.

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Штаб Черечня предлагает семь базовых принципов, которые разделяет сам «и которые подходят всем, кто хочет в Беларуси перемен к лучшему»:

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3. Мы за свободные выборы. Можно признавать результаты честными и справедливыми только при прозрачном подсчетом голосов и допуске всех претендентов.

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По мнению партии в 1996 году в Белоруссии произошел государственный переворот в результате которого в республике установился авторитарный режим. В этой связи первостепенной задачей БСДГ является работа по восстановлению действия Конституции 1994 года. Партия выступает за возвращения национальной символики: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в качестве государственных символов и за придание белорусскому языку статуса единственного государственного языка, как это было по Закону о языках 1990 года.



Партия считает, что Беларусь должна стремиться к вступлению в Европейский Союз. Одна из главных предпосылок выхода Беларуси из кризиса — уменьшение политической и экономической зависимости от России. БСДГ выступает за развитие двусторонних связей с Россией и неуклонное увеличение экономических отношений с западными соседями Беларуси. По мнению партии необходимо ликвидировать огромный дисбаланс в торговле Беларуси с Россией по сравнению с торговлей с другими государствами (в первую очередь с Германией, Австрией, Италией, США).

Еслидействительно можно считать пролукашенковским кандидатом и спойлером, для оттягивания голосов от оппозиции, ток спойлерам отнести можно только с очень большой фантазией.Первый - соруководительВторой - председатель партииБудете продолжать утверждать, чтобыли специально включены чтобы "оттянуть" голоса у