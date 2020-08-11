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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6484648564866487
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:46

  RomanTik написав:Ukrainian, а если бы все говорили на русском - тоже ничего этого не было бы, я правильно понял вашу логику? ))

Нет неправильно
Развелось защитников рашки на украинском форуме. Поди попробуй Украину защити на раша форуме, вылетишь через два сообщения.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:49

  Kudrjavuy написав:Libo
Тогда рекомендую официоз:
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e1 ... 69f4c.html
Заявление Министерства Иностранных Дел Республики Беларусь даю не ссылку, а в полном объёме, да бы Вы ознакомились.

Уже не из моих рук Вам объяснили, что там неразграбленный остров, и в РБ есть много - много, даже сегодняшний ВПК уже можно сравнить с украинским. Как раз с РБ работают все и США, и Китай, и РФ,...


Нашел что читать. Капец. Ким Чен Ыном тоже увлекаешься?
У тебя мозги свихнутые от такого чтива.
И еще не позорно мне ссылки давать на Лукашенка.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:52

Парламентско-президентская --- на бумаге. В реале же функции президента очень велики, поэтому такая серьезная борьба за посаду.

По-моему, ошибочно -- приписывать достижения президенту (Кучме), а негаразды - парламенту))

Тем более что у нас парламент формируется под президента, а не наоборот.

Ну а оправдывать небольшие достижения Неньки малыми достижениями рашки и казахов - это за гранью.
Тем более кивая на их ресурсы. Ведь "проклятие нефтяных стран".
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:00

Что-то сегодня в Беларуси вяло совсем, по сравнению с предыдущими двумя днями.
Если огоньку и дровишек в костёр никто не подкинет, то потухнет.
Даже Некста вчерашние видео постит.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:21

  Libo написав:
  Kudrjavuy написав:Libo
Тогда рекомендую официоз:
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e1 ... 69f4c.html
Заявление Министерства Иностранных Дел Республики Беларусь даю не ссылку, а в полном объёме, да бы Вы ознакомились.

Уже не из моих рук Вам объяснили, что там неразграбленный остров, и в РБ есть много - много, даже сегодняшний ВПК уже можно сравнить с украинским. Как раз с РБ работают все и США, и Китай, и РФ,...


Нашел что читать. Капец. Ким Чен Ыном тоже увлекаешься?
У тебя мозги свихнутые от такого чтива.
И еще не позорно мне ссылки давать на Лукашенка.
:? :? :?


Либка успакойся..здесь не СС и приказы никто не раздает..
Короче просрали твои полтавские Крым и Донбасс,а мне было западло слушать то и говорю дежурному по городу дайте мне автомат и эшалон броска в Крым,у меня военбилет флотского офицера гражданки..но рожок отстрелял по мишени и вчем проблемы..
русские..так и верно-гвинокрыл могу водить,бтр,крейсер тоже..и штурмовик думаю тоже..
так вот предатели в Крыму и Донбасе-=их всех на виселицу..так по морскому уставу..
всех кто продал Крым -на виселицу.Будем вешать/,без срока давности.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:40

  freeze написав:Что-то сегодня в Беларуси вяло совсем, по сравнению с предыдущими двумя днями.
Если огоньку и дровишек в костёр никто не подкинет, то потухнет.
Даже Некста вчерашние видео постит.

Но всё же есть сходство и российскими "протестами" (или это такое обновление протестов с 2014 года?) :
1. Космонавты киздят случайных людей - а десяток-другой зевак снимают на телефоны, и "вежливо" наблюдают за действом, и не вмешиваются
2. Кто-то чуть ли не строит баррикады - а через 15 метров люди ходят за покупками, гуляют, и ведут обычную ненапряжную жизнь
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:51

  andrijk777 написав:
  yanyura написав:
  andrijk777 написав:Все далает правильно? Ха-ха.
Він вже допустив 2 величезні помилки:
1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.
2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.
Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.

Похоже, вы абсолютно ничего не читали об этих выборах, иначе вы бы знали, что кроме Лукашенко и Тихановской было еще 3 кандидата допущенных к выборам - Дмитриев, Конопацкая и Черечень (https://vybary2020.by/candidates.html, https://vybary2020.by/, http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... plakat.pdf). Информацию о них вы можете получить кликнув на каждого из кандидатов (первая ссылка из 3-х).

О Дмитриеве смотрите в Гугле «Гавары праўду».

Похоже вы живете на Луне и не знаете такого слова как спойлер.

Если Конопацкую действительно можно считать пролукашенковским кандидатом и спойлером, для оттягивания голосов от оппозиции, то Дмитриева и Черечня к спойлерам отнести можно только с очень большой фантазией.

Первый - соруководитель «Говори правду»
Несмотря на принципиальное решение участвовать в выборах, «Говори правду» не признала ни одни из прошедших с 2010 года выборов открытыми, свободными и отражающими реальные электоральные предпочтения граждан Беларуси.

https://zapraudu.info/about-company/
Известная белорусская писательница, журналистка, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает одну из руководителей «Говори правду» Татьяну Короткевич «одной из самых ярких женщин в политике», которую «власть не пропускает, тем не менее она набирает капитал»[163].

Кандидат философских наук, бывший директор Информационно-аналитического центра НИИ ТПГУ Академии управления при Президенте Беларуси Юрий Баранчик[164] отметил принципиальную новизну кампании и удачно найденную идеологическую основу. По мнению Баранчика, это «первый после 1994 года белорусский политический проект» — в том смысле, что он финансируется не внешними по отношению к Беларуси силами, а белорусами, проживающими в России. Баранчик считает, что этот новый тип оппозиции в Беларуси имеет большое будущее, в отличие от националистов[165].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B4%D1%83

Второй - председатель партии "Грамада"
«Лето 2020 года запомнится нам не только небывалой волной гражданского воодушевления, но и небывалым давлением на тех, кто хочет перемен в Беларуси. Десятки политзаключенных, включая претендентов в кандидаты, руководителей и членов инициативных групп, блогеров; сотни репрессированных; тысячи суток административного ареста; сотни тысяч рублей штрафов», — отметил Черечень в преамбуле декларации, размещенной на его сайте и в соцсетях.
...
Штаб Черечня предлагает семь базовых принципов, которые разделяет сам «и которые подходят всем, кто хочет в Беларуси перемен к лучшему»:
...
3. Мы за свободные выборы. Можно признавать результаты честными и справедливыми только при прозрачном подсчетом голосов и допуске всех претендентов.
...

https://yandex.by/turbo/s/naviny.by/new ... um=desktop

По мнению партии в 1996 году в Белоруссии произошел государственный переворот в результате которого в республике установился авторитарный режим. В этой связи первостепенной задачей БСДГ является работа по восстановлению действия Конституции 1994 года. Партия выступает за возвращения национальной символики: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в качестве государственных символов и за придание белорусскому языку статуса единственного государственного языка, как это было по Закону о языках 1990 года.

Партия считает, что Беларусь должна стремиться к вступлению в Европейский Союз. Одна из главных предпосылок выхода Беларуси из кризиса — уменьшение политической и экономической зависимости от России. БСДГ выступает за развитие двусторонних связей с Россией и неуклонное увеличение экономических отношений с западными соседями Беларуси. По мнению партии необходимо ликвидировать огромный дисбаланс в торговле Беларуси с Россией по сравнению с торговлей с другими государствами (в первую очередь с Германией, Австрией, Италией, США).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B4%D0%B0

Будете продолжать утверждать, что Дмитриев и Черечень были специально включены чтобы "оттянуть" голоса у Тихановской?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:29

Re: Політичні дискусії

Я не большой специалист по интернету, может кто разьяснит как так получается, что с одной стороны утверждается, что интернет в Беларуси лежит, но с другой стороны у меня в телефоне практически в режиме реального времени десятки видео снятых в Беларуси чуть ли не из под каждого куста или подьезда.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 01:03

  freeze написав:Что-то сегодня в Беларуси вяло совсем, по сравнению с предыдущими двумя днями.
Если огоньку и дровишек в костёр никто не подкинет, то потухнет.
Даже Некста вчерашние видео постит.

я одразу сказав, що нічого особливого там не буде.
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