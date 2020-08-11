Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Уже не из моих рук Вам объяснили, что там неразграбленный остров, и в РБ есть много - много, даже сегодняшний ВПК уже можно сравнить с украинским. Как раз с РБ работают все и США, и Китай, и РФ,...
Нашел что читать. Капец. Ким Чен Ыном тоже увлекаешься? У тебя мозги свихнутые от такого чтива. И еще не позорно мне ссылки давать на Лукашенка.
Либка успакойся..здесь не СС и приказы никто не раздает.. Короче просрали твои полтавские Крым и Донбасс,а мне было западло слушать то и говорю дежурному по городу дайте мне автомат и эшалон броска в Крым,у меня военбилет флотского офицера гражданки..но рожок отстрелял по мишени и вчем проблемы.. русские..так и верно-гвинокрыл могу водить,бтр,крейсер тоже..и штурмовик думаю тоже.. так вот предатели в Крыму и Донбасе-=их всех на виселицу..так по морскому уставу.. всех кто продал Крым -на виселицу.Будем вешать/,без срока давности.
freeze написав:Что-то сегодня в Беларуси вяло совсем, по сравнению с предыдущими двумя днями. Если огоньку и дровишек в костёр никто не подкинет, то потухнет. Даже Некста вчерашние видео постит.
Но всё же есть сходство и российскими "протестами" (или это такое обновление протестов с 2014 года?) : 1. Космонавты киздят случайных людей - а десяток-другой зевак снимают на телефоны, и "вежливо" наблюдают за действом, и не вмешиваются 2. Кто-то чуть ли не строит баррикады - а через 15 метров люди ходят за покупками, гуляют, и ведут обычную ненапряжную жизнь
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
andrijk777 написав:Все далает правильно? Ха-ха. Він вже допустив 2 величезні помилки: 1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає. 2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки. Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.
Похоже вы живете на Луне и не знаете такого слова как спойлер.
Если Конопацкую действительно можно считать пролукашенковским кандидатом и спойлером, для оттягивания голосов от оппозиции, то Дмитриева и Черечня к спойлерам отнести можно только с очень большой фантазией.
Первый - соруководитель «Говори правду»
Несмотря на принципиальное решение участвовать в выборах, «Говори правду» не признала ни одни из прошедших с 2010 года выборов открытыми, свободными и отражающими реальные электоральные предпочтения граждан Беларуси.
Известная белорусская писательница, журналистка, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает одну из руководителей «Говори правду» Татьяну Короткевич «одной из самых ярких женщин в политике», которую «власть не пропускает, тем не менее она набирает капитал»[163].
Кандидат философских наук, бывший директор Информационно-аналитического центра НИИ ТПГУ Академии управления при Президенте Беларуси Юрий Баранчик[164] отметил принципиальную новизну кампании и удачно найденную идеологическую основу. По мнению Баранчика, это «первый после 1994 года белорусский политический проект» — в том смысле, что он финансируется не внешними по отношению к Беларуси силами, а белорусами, проживающими в России. Баранчик считает, что этот новый тип оппозиции в Беларуси имеет большое будущее, в отличие от националистов[165].
«Лето 2020 года запомнится нам не только небывалой волной гражданского воодушевления, но и небывалым давлением на тех, кто хочет перемен в Беларуси. Десятки политзаключенных, включая претендентов в кандидаты, руководителей и членов инициативных групп, блогеров; сотни репрессированных; тысячи суток административного ареста; сотни тысяч рублей штрафов», — отметил Черечень в преамбуле декларации, размещенной на его сайте и в соцсетях. ... Штаб Черечня предлагает семь базовых принципов, которые разделяет сам «и которые подходят всем, кто хочет в Беларуси перемен к лучшему»: ... 3. Мы за свободные выборы. Можно признавать результаты честными и справедливыми только при прозрачном подсчетом голосов и допуске всех претендентов. ...
По мнению партии в 1996 году в Белоруссии произошел государственный переворот в результате которого в республике установился авторитарный режим. В этой связи первостепенной задачей БСДГ является работа по восстановлению действия Конституции 1994 года. Партия выступает за возвращения национальной символики: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в качестве государственных символов и за придание белорусскому языку статуса единственного государственного языка, как это было по Закону о языках 1990 года.
Партия считает, что Беларусь должна стремиться к вступлению в Европейский Союз. Одна из главных предпосылок выхода Беларуси из кризиса — уменьшение политической и экономической зависимости от России. БСДГ выступает за развитие двусторонних связей с Россией и неуклонное увеличение экономических отношений с западными соседями Беларуси. По мнению партии необходимо ликвидировать огромный дисбаланс в торговле Беларуси с Россией по сравнению с торговлей с другими государствами (в первую очередь с Германией, Австрией, Италией, США).
Я не большой специалист по интернету, может кто разьяснит как так получается, что с одной стороны утверждается, что интернет в Беларуси лежит, но с другой стороны у меня в телефоне практически в режиме реального времени десятки видео снятых в Беларуси чуть ли не из под каждого куста или подьезда.
freeze написав:Я не большой специалист по интернету, может кто разьяснит как так получается, что с одной стороны утверждается, что интернет в Беларуси лежит, но с другой стороны у меня в телефоне практически в режиме реального времени десятки видео снятых в Беларуси чуть ли не из под каждого куста или подьезда.
Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить, поэтому видео отправляют в Польшу, на главный оппозиционный "Telegram-канал Nexta - NEXTA Live", откуда они и распространяют и видео, и инструкции (пример - https://t.me/nexta_live/6684)
На канале публикуются планы на протест - в котором часу и где собираться на митинг, идет постоянная координация действий митингующих, сообщается о передвижениях ОМОНа, ведется пропаганда - информируется о зверствах власти, иллюстрируя это яркими видео и фото[40]. Являясь одним из основных рупоров антилукашенковской оппозиции, призвал к всеобщей забастовке с 12 часов дня 11 августа 2020 года: «Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьёмся свободных выборов и освобождения политзаключённых»[41][42].