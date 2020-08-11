|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 сер, 2020 02:31
unicdima написав:
я одразу сказав, що нічого особливого там не буде.
"Особливе" вже сталося - Білорусь "офіційно" приєдналась до Туркменістану, Венесуели і т.д.
Навіть якщо Лука збереже владу, рівень життя при тотальній диктатурі неминуче повинен падати. Тим більше спонсорство Росії припинилось - газ і нафта тепер по світовим цінам. Подивимось що буде далі.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2305
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор