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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6485648664876488
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 02:31

  unicdima написав:я одразу сказав, що нічого особливого там не буде.

"Особливе" вже сталося - Білорусь "офіційно" приєдналась до Туркменістану, Венесуели і т.д.
Навіть якщо Лука збереже владу, рівень життя при тотальній диктатурі неминуче повинен падати. Тим більше спонсорство Росії припинилось - газ і нафта тепер по світовим цінам. Подивимось що буде далі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:01

  Вкладчик1234 написав:Используются те же заготовки, что и на нашем майдане:
1. Звіряче побиття
2. Небесна сотня заменена на "небесну 1" со стихийными акциями "вшанування".

Поговаривают, что роль сакральной жертвы была предписана Тихановской. Поэтому её охраняла рота КГБистов, а затем тайно переправили в Литву.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:08

  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

Все далает правильно? Ха-ха.
Він вже допустив 2 величезні помилки:
1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.
2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор.


Именно это он и сделал правильно. Домохозяйке он вряд-ли проиграл. Допускаю даже вариант, что если бы его прижали к стенке, он мог бы согласиться на пересчет голосов. И тогда оказалось бы, что он таки честно победил, только со счетом не 80:10, а, скажем, 65:25.
Оппозиции стоило бы вообще не участвовать в тех выборах, бойкотировать их, и начать протесты не после, а уже перед выборами. С четкими требованиями - освободить и допустить к выборам тех товарищей.
Tegularius
 
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  #<1 ... 6485648664876488
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