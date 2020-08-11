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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 сер, 2020 02:31
unicdima написав:
я одразу сказав, що нічого особливого там не буде.
"Особливе" вже сталося - Білорусь "офіційно" приєдналась до Туркменістану, Венесуели і т.д.
Навіть якщо Лука збереже владу, рівень життя при тотальній диктатурі неминуче повинен падати. Тим більше спонсорство Росії припинилось - газ і нафта тепер по світовим цінам. Подивимось що буде далі.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 06:01
Вкладчик1234 написав:
Используются те же заготовки, что и на нашем майдане:
1. Звіряче побиття
2. Небесна сотня заменена на "небесну 1" со стихийными акциями "вшанування".
Поговаривают, что роль сакральной жертвы была предписана Тихановской. Поэтому её охраняла рота КГБистов, а затем тайно переправили в Литву.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 06:08
andrijk777 написав: Tegularius написав:
Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.
Все далает правильно? Ха-ха.
Він вже допустив 2 величезні помилки:
1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.
2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор.
Именно это он и сделал правильно. Домохозяйке он вряд-ли проиграл. Допускаю даже вариант, что если бы его прижали к стенке, он мог бы согласиться на пересчет голосов. И тогда оказалось бы, что он таки честно победил, только со счетом не 80:10, а, скажем, 65:25.
Оппозиции стоило бы вообще не участвовать в тех выборах, бойкотировать их, и начать протесты не после, а уже перед выборами. С четкими требованиями - освободить и допустить к выборам тех товарищей.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 08:03
yanyura написав:
Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить
Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?
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Додано: Сер 12 сер, 2020 08:11
freeze написав: yanyura написав:
Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить
Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?
Может спутниковой интернет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 12 сер, 2020 08:29
Ukrainian написав: freeze написав: yanyura написав:
Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить
Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?
Может спутниковой интернет
У кого-то может быть конечно.
Но тут и множество видео снятых с окон домов, судя по репликам на видео простыми работягами, вряд ли настолько они богаты чтобы за спутниковый интернет платить.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 08:31
freeze написав:
У кого-то может быть конечно.
Но тут и множество видео снятых с окон домов, судя по репликам на видео простыми работягами, вряд ли настолько они богаты чтобы за спутниковый интернет платить.
та брешуть.
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unicdima
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