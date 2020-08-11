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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6486648764886489>
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 02:31

  unicdima написав:я одразу сказав, що нічого особливого там не буде.

"Особливе" вже сталося - Білорусь "офіційно" приєдналась до Туркменістану, Венесуели і т.д.
Навіть якщо Лука збереже владу, рівень життя при тотальній диктатурі неминуче повинен падати. Тим більше спонсорство Росії припинилось - газ і нафта тепер по світовим цінам. Подивимось що буде далі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:01

  Вкладчик1234 написав:Используются те же заготовки, что и на нашем майдане:
1. Звіряче побиття
2. Небесна сотня заменена на "небесну 1" со стихийными акциями "вшанування".

Поговаривают, что роль сакральной жертвы была предписана Тихановской. Поэтому её охраняла рота КГБистов, а затем тайно переправили в Литву.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:08

  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

Все далает правильно? Ха-ха.
Він вже допустив 2 величезні помилки:
1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.
2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор.


Именно это он и сделал правильно. Домохозяйке он вряд-ли проиграл. Допускаю даже вариант, что если бы его прижали к стенке, он мог бы согласиться на пересчет голосов. И тогда оказалось бы, что он таки честно победил, только со счетом не 80:10, а, скажем, 65:25.
Оппозиции стоило бы вообще не участвовать в тех выборах, бойкотировать их, и начать протесты не после, а уже перед выборами. С четкими требованиями - освободить и допустить к выборам тех товарищей.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:03

  yanyura написав:Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить


Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:11

  freeze написав:
  yanyura написав:Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить


Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?

Может спутниковой интернет :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:29

  Ukrainian написав:
  freeze написав:
  yanyura написав:Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить


Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?

Может спутниковой интернет :roll:


У кого-то может быть конечно.
Но тут и множество видео снятых с окон домов, судя по репликам на видео простыми работягами, вряд ли настолько они богаты чтобы за спутниковый интернет платить.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:31

  freeze написав:У кого-то может быть конечно.
Но тут и множество видео снятых с окон домов, судя по репликам на видео простыми работягами, вряд ли настолько они богаты чтобы за спутниковый интернет платить.

та брешуть.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:57

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Він вже допустив 2 величезні помилки:
1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.
2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор.


Именно это он и сделал правильно. Домохозяйке он вряд-ли проиграл. Допускаю даже вариант, что если бы его прижали к стенке, он мог бы согласиться на пересчет голосов. И тогда оказалось бы, что он таки честно победил, только со счетом не 80:10, а, скажем, 65:25.


При таком раскладе проще всего было самому инициировать показательный пересчет голосов под присмотром иностранных наблюдателей - то есть убрать причину протестов, а не арестовывать тучи людей и разжигать конфликт еще больше :roll: Он прекрасно знает, насколько честно победил 8) .
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:12

Отдаю должное Шарию, проехавшемуся вчера на ютубе по Луке с использованием интервью Луки Гордону и его старых высказываний.

В 14м Лука одобрял захват Крыма, оправдывая тем, что "иначе всех русскоязычных вырезали бы", а в интервью возмущался, что не воевали с захватчиками. На вопрос "а можно ли было стрелять в русских" начал нести полную ахинею.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:17

  Lady_N написав:При таком раскладе проще всего было самому инициировать показательный пересчет голосов под присмотром иностранных наблюдателей - то есть убрать причину протестов, а не арестовывать тучи людей и разжигать конфликт еще больше Он прекрасно знает, насколько честно победил


В данном конкретном случае можно особо не сомневаться, что Лукашенко набрал голосов значительно больше. Но это не делает результаты особо честными, потому что пару конкурентов были устранены еще до выборов. Это откровенно говоря - не по понятиям. Поэтому иностранные наблюдатели и не поехали наблюдать, ибо смысла нет.
freeze
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