Свечку держал?
Ни один лидер кроме у*** совковых диктаторов так не считает. И основываются на выводах своих мидов и разведок. А тут какой-то одесский ватный выпердыш объявил форуму истинные результаты выборов в Беларуси.
Спасибо.
Идите нах.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:28
Свечку держал?
Ни один лидер кроме у*** совковых диктаторов так не считает. И основываются на выводах своих мидов и разведок. А тут какой-то одесский ватный выпердыш объявил форуму истинные результаты выборов в Беларуси.
Спасибо.
Идите нах.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:37
Клоун, сглотни
Разведчик самозванный )))
Востаннє редагувалось freeze в Сер 12 сер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:40
с 6мин
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:52
Почитайте Киреева
И остальные заметки
Там приходят к выводу, что Лука в первом туре не проходил, а во втором туре у него просто бы не было шансов, в случае честных.
А то что на выборах там всегда итоги рисовали это давно известно, тем более он признался сам о таком случае в одном из интервью Гордону.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:05
Это всё предвыборные технологии.
Беларусь социальное государство, с кучей пенсионеров, бюджетников, госслужащих, которые стабильно живут, селян, которым Бацька нравится, что он их от сохи. Уже одной всей этой братии, которая явно не будет голосовать за какую-то домохозяйку, за которой стоят потрясения, достаточно понять результаты.
Молодёжь, думаю, массово голосовала против Лукашенко, может часть среднего класса.
Был бы еще один кандидат от сохи, или хотя бы более образованный и боевой, чем Тихановская, был бы совсем другой результат. А так.
По любому, это были не выборы, а декорация, по причине устранения кандидатов, которые могли реально составить конкуренцию Лукашенко, еще до выборов.
Но тут многим эти кандидаты тоже бы не понравились, насколько я помню, один чухнул в Москву, чтобы избежать ареста, другой связан с Газпромом. Может Бацька путинских засланных казачков отсёк, кто его знает.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:23
Я так понял, интернет не отключили, а включили жёсткий фильтр.
Типа как было при попытках заблокировать телеграм на рф. Тогда тоже местами перестали работать и правительственные сайты, банкоматы, терминалы, и куча сервисов. А произошло это в частности из-за того, что телеграм использует сервисы и ip-адреса принадлежащие амазону, которыми пользуются куча других компаний.
Поэтому, если так втупую блочить, то отвалится половина интернета, а телеграм так и будет работать, используя другой диапазон адресов (например)
Не говоря про использования впн
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