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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6487648864896490> Додано: Сер 12 сер, 2020 09:28 freeze написав: В данном конкретном случае можно особо не сомневаться, что Лукашенко набрал голосов значительно больше. В данном конкретном случае можно особо не сомневаться, что Лукашенко набрал голосов значительно больше.





Свечку держал?

Ни один лидер кроме у*** совковых диктаторов так не считает. И основываются на выводах своих мидов и разведок. А тут какой-то одесский ватный выпердыш объявил форуму истинные результаты выборов в Беларуси.

Спасибо.

Идите нах. Свечку держал?Ни один лидер кроме у*** совковых диктаторов так не считает. И основываются на выводах своих мидов и разведок. А тут какой-то одесский ватный выпердыш объявил форуму истинные результаты выборов в Беларуси.Спасибо.Идите нах. Libo 2

Повідомлень: 8352 З нами з: 14.11.11 Подякував: 350 раз. Подякували: 4042 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:37 Libo написав: freeze написав: В данном конкретном случае можно особо не сомневаться, что Лукашенко набрал голосов значительно больше. В данном конкретном случае можно особо не сомневаться, что Лукашенко набрал голосов значительно больше.





Свечку держал?

Ни один лидер кроме у*** совковых диктаторов так не считает. И основываются на выводах своих мидов и разведок. А тут какой-то одесский ватный выпердыш объявил форуму истинные результаты выборов в Беларуси.

Спасибо.

Идите нах. Свечку держал?Ни один лидер кроме у*** совковых диктаторов так не считает. И основываются на выводах своих мидов и разведок. А тут какой-то одесский ватный выпердыш объявил форуму истинные результаты выборов в Беларуси.Спасибо.Идите нах.



Клоун, сглотни

Разведчик самозванный ))) Клоун, сглотниРазведчик самозванный ))) Востаннє редагувалось freeze в Сер 12 сер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 17988 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:40 freeze написав:

В данном конкретном случае можно особо не сомневаться, что Лукашенко набрал голосов значительно больше. Но это не делает результаты особо честными, потому что пару конкурентов были устранены еще до выборов. Это откровенно говоря - не по понятиям. Поэтому иностранные наблюдатели и не поехали наблюдать, ибо смысла нет. В данном конкретном случае можно особо не сомневаться, что Лукашенко набрал голосов значительно больше. Но это не делает результаты особо честными, потому что пару конкурентов были устранены еще до выборов. Это откровенно говоря - не по понятиям. Поэтому иностранные наблюдатели и не поехали наблюдать, ибо смысла нет.



с 6мин

https://www.youtube.com/watch?v=2jlyY12Jonc с 6мин 19yuriy91 Повідомлень: 2960 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:52

https://kireev.livejournal.com/1774672.html

И остальные заметки

Там приходят к выводу, что Лука в первом туре не проходил, а во втором туре у него просто бы не было шансов, в случае честных.

А то что на выборах там всегда итоги рисовали это давно известно, тем более он признался сам о таком случае в одном из интервью Гордону. Почитайте КирееваИ остальные заметкиТам приходят к выводу, что Лука в первом туре не проходил, а во втором туре у него просто бы не было шансов, в случае честных.А то что на выборах там всегда итоги рисовали это давно известно, тем более он признался сам о таком случае в одном из интервью Гордону. Бывалый

Повідомлень: 1548 З нами з: 10.09.11 Подякував: 472 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 10:05 Бывалый написав: Почитайте Киреева

https://kireev.livejournal.com/1774672.html

И остальные заметки

Там приходят к выводу, что Лука в первом туре не проходил, а во втором туре у него просто бы не было шансов, в случае честных.

А то что на выборах там всегда итоги рисовали это давно известно, тем более он признался сам о таком случае в одном из интервью Гордону. Почитайте КирееваИ остальные заметкиТам приходят к выводу, что Лука в первом туре не проходил, а во втором туре у него просто бы не было шансов, в случае честных.А то что на выборах там всегда итоги рисовали это давно известно, тем более он признался сам о таком случае в одном из интервью Гордону.



Это всё предвыборные технологии.

Беларусь социальное государство, с кучей пенсионеров, бюджетников, госслужащих, которые стабильно живут, селян, которым Бацька нравится, что он их от сохи. Уже одной всей этой братии, которая явно не будет голосовать за какую-то домохозяйку, за которой стоят потрясения, достаточно понять результаты.

Молодёжь, думаю, массово голосовала против Лукашенко, может часть среднего класса.



Был бы еще один кандидат от сохи, или хотя бы более образованный и боевой, чем Тихановская, был бы совсем другой результат. А так.

По любому, это были не выборы, а декорация, по причине устранения кандидатов, которые могли реально составить конкуренцию Лукашенко, еще до выборов.

Но тут многим эти кандидаты тоже бы не понравились, насколько я помню, один чухнул в Москву, чтобы избежать ареста, другой связан с Газпромом. Может Бацька путинских засланных казачков отсёк, кто его знает. Это всё предвыборные технологии.Беларусь социальное государство, с кучей пенсионеров, бюджетников, госслужащих, которые стабильно живут, селян, которым Бацька нравится, что он их от сохи. Уже одной всей этой братии, которая явно не будет голосовать за какую-то домохозяйку, за которой стоят потрясения, достаточно понять результаты.Молодёжь, думаю, массово голосовала против Лукашенко, может часть среднего класса.Был бы еще один кандидат от сохи, или хотя бы более образованный и боевой, чем Тихановская, был бы совсем другой результат. А так.По любому, это были не выборы, а декорация, по причине устранения кандидатов, которые могли реально составить конкуренцию Лукашенко, еще до выборов.Но тут многим эти кандидаты тоже бы не понравились, насколько я помню, один чухнул в Москву, чтобы избежать ареста, другой связан с Газпромом. Может Бацька путинских засланных казачков отсёк, кто его знает. freeze 4 Повідомлень: 17988 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 10:23 freeze написав: yanyura написав: Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить



Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ? Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?

Я так понял, интернет не отключили, а включили жёсткий фильтр.

Типа как было при попытках заблокировать телеграм на рф. Тогда тоже местами перестали работать и правительственные сайты, банкоматы, терминалы, и куча сервисов. А произошло это в частности из-за того, что телеграм использует сервисы и ip-адреса принадлежащие амазону, которыми пользуются куча других компаний.

Поэтому, если так втупую блочить, то отвалится половина интернета, а телеграм так и будет работать, используя другой диапазон адресов (например)



Не говоря про использования впн Я так понял, интернет не отключили, а включили жёсткий фильтр.Типа как было при попытках заблокировать телеграм на рф. Тогда тоже местами перестали работать и правительственные сайты, банкоматы, терминалы, и куча сервисов. А произошло это в частности из-за того, что телеграм использует сервисы и ip-адреса принадлежащие амазону, которыми пользуются куча других компаний.Поэтому, если так втупую блочить, то отвалится половина интернета, а телеграм так и будет работать, используя другой диапазон адресов (например)Не говоря про использования впн Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12210 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7068 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 11:36 freeze написав: Бывалый написав: Почитайте Киреева

https://kireev.livejournal.com/1774672.html

И остальные заметки

Там приходят к выводу, что Лука в первом туре не проходил, а во втором туре у него просто бы не было шансов, в случае честных.

А то что на выборах там всегда итоги рисовали это давно известно, тем более он признался сам о таком случае в одном из интервью Гордону. Почитайте КирееваИ остальные заметкиТам приходят к выводу, что Лука в первом туре не проходил, а во втором туре у него просто бы не было шансов, в случае честных.А то что на выборах там всегда итоги рисовали это давно известно, тем более он признался сам о таком случае в одном из интервью Гордону.

Это всё предвыборные технологии.

Беларусь социальное государство, с кучей пенсионеров, бюджетников, госслужащих, которые стабильно живут, селян, которым Бацька нравится, что он их от сохи. Уже одной всей этой братии, которая явно не будет голосовать за какую-то домохозяйку, за которой стоят потрясения, достаточно понять результаты.

Молодёжь, думаю, массово голосовала против Лукашенко, может часть среднего класса. Это всё предвыборные технологии.Беларусь социальное государство, с кучей пенсионеров, бюджетников, госслужащих, которые стабильно живут, селян, которым Бацька нравится, что он их от сохи. Уже одной всей этой братии, которая явно не будет голосовать за какую-то домохозяйку, за которой стоят потрясения, достаточно понять результаты.

Из идейных соображений или что-то реально (материально) их в жизни не устраивает? Из идейных соображений или что-то реально (материально) их в жизни не устраивает? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17512 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1948 раз. Подякували: 2794 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 11:42 freeze написав: yanyura написав: Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить Инет действительно не работает, белорусские сайты не открываются даже через VPN, но Телеграм не удалось заглушить



Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ? Так в этом собственно и вопрос. Телеграмм без интернета не работает. А видео в режиме практически реального времени с самых разных точек Беларуси я вижу. Значит скорее всего просто не работают отдельные сайты ? Или как получается ?

2 большие статьи на эту тему:

Интернет в Беларуси не работает третьи сутки Лукашенко говорит о зарубежных кибератаках, а IT-эксперты подозревают «Белтелеком»

11 августа 2020

https://meduza.io/feature/2020/08/11/in ... reti-sutki



Как Беларусь осталась без интернета. Главное

11 августа 2020

...

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей, - написал Павел Дуров. - Однако связь по-прежнему очень нестабильна, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается".

https://www.bbc.com/russian/news-53700955



В этот раз Дуров написал не в своём блоге, а в ответ на сообщение пользователя в Twitter, в котором упоминается, что Facebook, Whatsapp, Instagram и другие сервисы не доступны, а Telegram работает.

https://rozetked.me/news/12522-telegram ... v-belarusi



Pavel Durov

@durov

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country.

https://twitter.com/durov/status/1292912756233048064 2 большие статьи на эту тему: yanyura Повідомлень: 5541 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 11:47 Starikan написав: Из идейных соображений или что-то реально (материально) их в жизни не устраивает? Из идейных соображений или что-то реально (материально) их в жизни не устраивает?



Молодежь обычно всегда голосует за перемены и антисистему, причём везде.

По опросам и у нас в прошлом году молодёжь массово голосовала за Зеленского, да и даже за Шария были в основном студенты или из колледжей, в основном до 30 лет, насколько я помню опросы. Молодежь обычно всегда голосует за перемены и антисистему, причём везде.По опросам и у нас в прошлом году молодёжь массово голосовала за Зеленского, да и даже за Шария были в основном студенты или из колледжей, в основном до 30 лет, насколько я помню опросы. freeze 4 Повідомлень: 17988 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 11:53 Из Вики:

В 1994 году была принята Конституция, а также произошли первые президентские выборы. Президентом был избран Александр Лукашенко, а Белоруссия была преобразована из парламентской в парламентско-президентскую. [b]В 1995 году им был инициирован референдум, в результате которого русский язык получил статус государственного наравне с белорусским, был изменён герб и флаг, президент получил право роспуска парламента в случае систематического или грубого нарушения конституции. Президентом проводился курс, направленный на экономическую интеграцию с Россией[44].



К 1996 году в Белоруссии обострились противоречия между президентом и парламентом, и страна вступила в полосу политического кризиса. По инициативе президента, был проведён второй референдум, по результатам которого в конституцию были внесены изменения, существенно расширившие права президента и превратившие республику из парламентско-президентской в президентскую. Президент получил возможность издания декретов, имеющих силу закона, право на досрочный роспуск парламента, возможность формировать основной состав Конституционного суда и другие полномочия.

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Сябры получили то, что хотели: Белорусскую ССР с генсеком во главе и Великую Русь (сплотившую союз нерушимый) в братья.

Поздно пить боржоми. Большинство это устраивает. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17512 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1948 раз. Подякували: 2794 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6487648864896490> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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