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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6488648964906491 Додано: Сер 12 сер, 2020 13:08 freeze написав: Для Бацьки опасность представляли пропутинские кандидаты, он хоть хвостом иногда и виляет перед Путиным, хотя сейчас и реже. Но хочет быть диктатором, которому не нужны команды из вне, подарки принимает, обещания иногда даёт, но не хочет, чтобы к нему лезли, указывали и отбирали даже кусочек власти.

Власть - это всё, фанатик, такой психотип. Для Бацьки опасность представляли пропутинские кандидаты, он хоть хвостом иногда и виляет перед Путиным, хотя сейчас и реже. Но хочет быть диктатором, которому не нужны команды из вне, подарки принимает, обещания иногда даёт, но не хочет, чтобы к нему лезли, указывали и отбирали даже кусочек власти.Власть - это всё, фанатик, такой психотип.

В принципі вірно.

Типова помилка диктаторів - ігнорувати народ і в більшій мірі прислухатись до "покровителів".

Фактично таку ж помилку допустив і Янукович. За що і поплатився.

І очевидно що він хоче бути незалежним. Хто ж цього не хоче? Але це все. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління. В принципі вірно.Типова помилка диктаторів - ігнорувати народ і в більшій мірі прислухатись до "покровителів".Фактично таку ж помилку допустив і Янукович. За що і поплатився.І очевидно що він хоче бути незалежним. Хто ж цього не хоче? Але це все. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління. andrijk777

Повідомлень: 2308 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:11 unicdima написав: Libo написав: MICHAEL R. POMPEO, SECRETARY OF STATE



AUGUST 10, 2020



The United States is deeply concerned about the conduct of the August 9 presidential election in Belarus, which was not free and fair. Severe restrictions on ballot access for candidates, prohibition of local independent observers at polling stations, *** tactics employed against opposition candidates, and the detentions of peaceful protesters and journalists marred the process. We regret that OSCE/ODIHR observers did not receive a timely invitation to monitor the vote. Free and fair elections, genuinely contested, are the basis for the authority and legitimacy of all governments.



We urge the Belarusian government to respect the rights of all Belarusians to participate in peaceful assembly, refrain from use of force, and release those wrongfully detained. We strongly condemn ongoing violence against protesters and the detention of opposition supporters, as well as the use of internet shutdowns to hinder the ability of the Belarusian people to share information about the election and the demonstrations.



As friends of Belarus, we support Belarusian independence and sovereignty, as well as the aspirations of the Belarusian people for a democratic, prosperous future. To achieve these goals, the Government of Belarus must prove through action its commitment to democratic processes and respect for human rights.







Лука, если не убежит как наш урка, кончит как Каддафи - от выстрела в щеку. Лука, если не убежит как наш урка, кончит как Каддафи - от выстрела в щеку.

дипконсьерн

пустое бла-бла-бла

на трамповские США давно никто не обращает внимания, даже арабы смеются с их угроз. дипконсьернпустое бла-бла-блана трамповские США давно никто не обращает внимания, даже арабы смеются с их угроз.



Дурко, повторяющее русскую пропаганду.

Твоя рашка наверно расцвела после санкций Запада.

То же будет и с тараканом. Дурко, повторяющее русскую пропаганду.Твоя рашка наверно расцвела после санкций Запада.То же будет и с тараканом. Libo 2

Повідомлень: 8359 З нами з: 14.11.11 Подякував: 350 раз. Подякували: 4042 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:18 Libo написав: unicdima написав: дипконсьерн

пустое бла-бла-бла

на трамповские США давно никто не обращает внимания, даже арабы смеются с их угроз. дипконсьернпустое бла-бла-блана трамповские США давно никто не обращает внимания, даже арабы смеются с их угроз.



Дурко, повторяющее русскую пропаганду.

Твоя рашка наверно расцвела после санкций Запада.

То же будет и с тараканом. Дурко, повторяющее русскую пропаганду.Твоя рашка наверно расцвела после санкций Запада.То же будет и с тараканом.

ты порохатик в каком-то своем выдуманном мирке живешь.

Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.

Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень. ты порохатик в каком-то своем выдуманном мирке живешь.Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 689 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:23 andrijk777 написав: Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління.



А вот это верно, Лукашенко сам себя переиграл.

С Западом заигрывал, но всё лафа заканчилась, теперь сядет на санкции за жесткий разгон митингов.

Если не пойдёт под льготы, преференции и прочие плюшки Путина, всё счастье и разговоры про стабильность экономики быстро закончатся, и будут серьёзные экономические проблемы.

Но думаю, он под Путина не пойдёт и по серьезному интегрироваться даже не собирается, иначе зачем ему эта власть нужна, быть вторым на селе.

Мой прогноз, чтобы он не делал, в какую сторону не бежал, Лукашенко не продержится больше трёх лет, надоел всем сторонам. Даже его сторонникам эти его постоянные однотипные приколы в речах, уже надоедают, даже удачная шутка повторенная в тридцатый раз становится не смешной. А вот это верно, Лукашенко сам себя переиграл.С Западом заигрывал, но всё лафа заканчилась, теперь сядет на санкции за жесткий разгон митингов.Если не пойдёт под льготы, преференции и прочие плюшки Путина, всё счастье и разговоры про стабильность экономики быстро закончатся, и будут серьёзные экономические проблемы.Но думаю, он под Путина не пойдёт и по серьезному интегрироваться даже не собирается, иначе зачем ему эта власть нужна, быть вторым на селе.Мой прогноз, чтобы он не делал, в какую сторону не бежал, Лукашенко не продержится больше трёх лет, надоел всем сторонам. Даже его сторонникам эти его постоянные однотипные приколы в речах, уже надоедают, даже удачная шутка повторенная в тридцатый раз становится не смешной. freeze 4 Повідомлень: 17993 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7043 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:23 unicdima написав: Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.

Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень. Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень.



Боже, какое ты примитивное и убогое!

Тебе надо в 5-й класс и все по второму разу. Если конечно ты не от рождения такой. Боже, какое ты примитивное и убогое!Тебе надо в 5-й класс и все по второму разу. Если конечно ты не от рождения такой. Libo 2

Повідомлень: 8359 З нами з: 14.11.11 Подякував: 350 раз. Подякували: 4042 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:24 Libo написав: unicdima написав: Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.

Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень. Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень.



Боже, какое ты примитивное и убогое!

Тебе надо в 5-й класс и все по второму разу. Если конечно ты не от рождения такой. Боже, какое ты примитивное и убогое!Тебе надо в 5-й класс и все по второму разу. Если конечно ты не от рождения такой.

слив засчитан

свободен балабол слив засчитансвободен балабол Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 689 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:25 Schmit

Повідомлень: 1523 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:25 andrijk777 написав: Типова помилка диктаторів - ігнорувати народ і в більшій мірі прислухатись до "покровителів".

Фактично таку ж помилку допустив і Янукович. За що і поплатився.

І очевидно що він хоче бути незалежним. Хто ж цього не хоче? Але це все. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління. Типова помилка диктаторів - ігнорувати народ і в більшій мірі прислухатись до "покровителів".Фактично таку ж помилку допустив і Янукович. За що і поплатився.І очевидно що він хоче бути незалежним. Хто ж цього не хоче? Але це все. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління.

Лукашенко скоро задавить протести, але тоді значно зросте вірогідність особистого теракту, раз через вибори його змістити неможливо.

На Майдан там людей не нашкребеться, а нам нагляду картинка, як би проходили вибори при Януковичу. Лукашенко скоро задавить протести, але тоді значно зросте вірогідність особистого теракту, раз через вибори його змістити неможливо.На Майдан там людей не нашкребеться, а нам нагляду картинка, як би проходили вибори при Януковичу. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10542 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6488648964906491 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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