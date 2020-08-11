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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6489649064916492
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:26

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Типова помилка диктаторів - ігнорувати народ і в більшій мірі прислухатись до "покровителів".
Фактично таку ж помилку допустив і Янукович. За що і поплатився.
І очевидно що він хоче бути незалежним. Хто ж цього не хоче? Але це все. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління.

Лукашенко скоро задавить протести, але тоді значно зросте вірогідність особистого теракту, раз через вибори його змістити неможливо.
На Майдан там людей не нашкребеться, а нам наглядна картинка, як би проходили вибори при Януковичу.

1. Игнорувати народ
2. На Майдан не нашкребеться.
))


Теракт от имени народа будет?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:47

  Schmit написав:

Тот же "Шарий", только с другой стороны:

Преобладающей темой статей и сообщений Мирослава Витальевича Олешко является одобрение действий Президента Украины Петра Порошенко и негатив в сторону его критиков. За это он получил прозвище «порохобот».

https://my.ua/persons/miroslav-oleshko

Встреча блогеров с Порошенко: кто такой Мирослав Олешко
12 марта 2018
...
9 марта в закрытом формате (без камер, журналистов, фото- и видеофиксирующих устройств) состоялась встреча Президента Петра Порошенко с блогерами. Список участников формировали сами блогеры. На встрече присутствовали: Александр Нойнец, Виктор Трегубов, Юрий Гудыменко, Филипп Духлий, Mason Lemberg Каменяр, Богдан Карпенко (Батяр), Елена Монова, Серж Марко, Роман Доник, Мирослав Олешко, Ibigdan, Денис Пятигорец, Ярослав Матюшин, Дана Яровая, Алексей Петров, Мартин Брест, Виктор Пузанов.
Скандал в блогосфере разразился после того, как один из блогеров-участников Мирослав Олешко все же смог сделать фото с Президентом и опубликовать его в Facebook. Другие участники сочли такое поведение неприемлемым, обвинив Олешко в жажде собственного пиара любой ценой.

https://bykvu.com/ru/bukvy/87040-vstrec ... v-oleshko/

Что задумали у Порошенко с движением "25%": первые детали
30 апреля 2019

https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... ali/161554

ГРОМАДСЬКА ОРГАНИЗАЦИЯ 25 ВИДСОТКИВ
...
Статус юридического лица (по состоянию на 11.08.2020) - В состоянии прекращения
...
Перечень учредителей юридического лица
ОЛЕШКО МИРОСЛАВ ВИТАЛИЙОВИЧ
Адрес учредителя: ...

РЕВЕДЖУК РОМАН ПЕТРОВИЧ
Адрес учредителя: ...

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /42979933/

Саморазоблачение:
Myroslav Oleshko обновил статус.
4 июня 2019 г. ·

Мене та моїх знайомих до праймеріз так і не допустили - не зручні.
Але тепер я бачу, як були завалені талановиті хлопці та дівчата, деякі з них члени партії, які пахали на виборах як ніхто інший на результат для перемоги, в яку вірили. Писати навпроти їх імен "вибув", це не повага до їх роботи, яку вони робили.

https://www.facebook.com/oleshkomirosla ... 3076515143
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:47

detroytred
затрагивается "наших" тем
посмотрите с 42мин, включая ответы на вопросы
https://www.youtube.com/watch?v=2jlyY12Jonc
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:01

Очень интересное мнение относительно РБ, и параллели с Украиной 2014.

Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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