Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Типова помилка диктаторів - ігнорувати народ і в більшій мірі прислухатись до "покровителів". Фактично таку ж помилку допустив і Янукович. За що і поплатився. І очевидно що він хоче бути незалежним. Хто ж цього не хоче? Але це все. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління.
Лукашенко скоро задавить протести, але тоді значно зросте вірогідність особистого теракту, раз через вибори його змістити неможливо. На Майдан там людей не нашкребеться, а нам наглядна картинка, як би проходили вибори при Януковичу.
1. Игнорувати народ 2. На Майдан не нашкребеться. ))
Преобладающей темой статей и сообщений Мирослава Витальевича Олешко является одобрение действий Президента Украины Петра Порошенко и негатив в сторону его критиков. За это он получил прозвище «порохобот».
Встреча блогеров с Порошенко: кто такой Мирослав Олешко 12 марта 2018 ... 9 марта в закрытом формате (без камер, журналистов, фото- и видеофиксирующих устройств) состоялась встреча Президента Петра Порошенко с блогерами. Список участников формировали сами блогеры. На встрече присутствовали: Александр Нойнец, Виктор Трегубов, Юрий Гудыменко, Филипп Духлий, Mason Lemberg Каменяр, Богдан Карпенко (Батяр), Елена Монова, Серж Марко, Роман Доник, Мирослав Олешко, Ibigdan, Денис Пятигорец, Ярослав Матюшин, Дана Яровая, Алексей Петров, Мартин Брест, Виктор Пузанов. Скандал в блогосфере разразился после того, как один из блогеров-участников Мирослав Олешко все же смог сделать фото с Президентом и опубликовать его в Facebook. Другие участники сочли такое поведение неприемлемым, обвинив Олешко в жажде собственного пиара любой ценой.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНИЗАЦИЯ 25 ВИДСОТКИВ ... Статус юридического лица (по состоянию на 11.08.2020) - В состоянии прекращения ... Перечень учредителей юридического лица ОЛЕШКО МИРОСЛАВ ВИТАЛИЙОВИЧ Адрес учредителя: ...
Мене та моїх знайомих до праймеріз так і не допустили - не зручні. Але тепер я бачу, як були завалені талановиті хлопці та дівчата, деякі з них члени партії, які пахали на виборах як ніхто інший на результат для перемоги, в яку вірили. Писати навпроти їх імен "вибув", це не повага до їх роботи, яку вони робили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:1. Игнорувати народ 2. На Майдан не нашкребеться. ))
Теракт от имени народа будет?
Не важливо, від кого прилетить граната Лукашенку. За буремними шістдесятими прийшли свинцеві сімдесяті. Якщо Лукашенко народний президент, то для чого було робити таке на виборах? А Майдан навіть в нас спрацював тільки тому, що Янукович ще не встиг заматеріти, і оглядався на Захід і Схід.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Libo написав:Пабудаваныя на крыві сістэмы ў гісторыі ніколі не былі трывалымі, а Справядлівасць заўсёды вяртала здзейсненае тым, хто пераступаў усялякія людскія (не кажучы ўжо пра Божыя!) нормы.
Епископ Витебский
Жыве Беларусь! Смерть тиранам!
- А как дальше? Оккупация РФ и прозябание? Новые ДЛНЫРЫ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.