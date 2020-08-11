Додано: Сер 12 сер, 2020 14:47

Schmit написав:

Преобладающей темой статей и сообщений Мирослава Витальевича Олешко является одобрение действий Президента Украины Петра Порошенко и негатив в сторону его критиков. За это он получил прозвище «порохобот».

Встреча блогеров с Порошенко: кто такой Мирослав Олешко

12 марта 2018

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9 марта в закрытом формате (без камер, журналистов, фото- и видеофиксирующих устройств) состоялась встреча Президента Петра Порошенко с блогерами. Список участников формировали сами блогеры. На встрече присутствовали: Александр Нойнец, Виктор Трегубов, Юрий Гудыменко, Филипп Духлий, Mason Lemberg Каменяр, Богдан Карпенко (Батяр), Елена Монова, Серж Марко, Роман Доник, Мирослав Олешко, Ibigdan, Денис Пятигорец, Ярослав Матюшин, Дана Яровая, Алексей Петров, Мартин Брест, Виктор Пузанов.

Скандал в блогосфере разразился после того, как один из блогеров-участников Мирослав Олешко все же смог сделать фото с Президентом и опубликовать его в Facebook. Другие участники сочли такое поведение неприемлемым, обвинив Олешко в жажде собственного пиара любой ценой.

Что задумали у Порошенко с движением "25%": первые детали

30 апреля 2019

ГРОМАДСЬКА ОРГАНИЗАЦИЯ 25 ВИДСОТКИВ

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Статус юридического лица (по состоянию на 11.08.2020) - В состоянии прекращения

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Перечень учредителей юридического лица

ОЛЕШКО МИРОСЛАВ ВИТАЛИЙОВИЧ

Адрес учредителя: ...



РЕВЕДЖУК РОМАН ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: ...

Myroslav Oleshko обновил статус.

4 июня 2019 г. ·



Мене та моїх знайомих до праймеріз так і не допустили - не зручні.

Але тепер я бачу, як були завалені талановиті хлопці та дівчата, деякі з них члени партії, які пахали на виборах як ніхто інший на результат для перемоги, в яку вірили. Писати навпроти їх імен "вибув", це не повага до їх роботи, яку вони робили.

Тот же "Шарий", только с другой стороны:Саморазоблачение: