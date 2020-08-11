Додано: Сер 12 сер, 2020 17:08

В Беларуси запланировали новый этап масштабных протестов, который заключается в блокировании дорог по всей стране

Письмо в Совет по правам человека ООН в связи с событиями в Беларуси направил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, Кравчук предлагает ввести новую формулировку: "особый режим административного управления"

А вкладывать деньги должно государство, "которое туда придет". Впоследствии Кравчук уточнил, что это Украина

Цель дальнейшего расследования – идентификация экипажа "Бука" и чиновников, которые направили его в Украину

Как говорится в документе, суд рассмотрел жалобу Андрея Портнова на постановление о закрытии уголовного дела

Ітогі подвєдьом. 2020-08-12Лука держится за власть зубами. ОМОН получил команду "фас"Помнится мне коллегаписал, что Лука не допустит у себя Майдан. И что у Луки капец какой высокий рейтингНу вот. Лука нарисовал себе 80% и получил нефиговый МайданКравчук задвигает все нарративы РФ. РФ - не при чём. Деньги должна давать Украина. На Донбассе "особый режим админ.управления" из РФЕсли проще, то - давать денег Донбассу, сколько потребуют и не спрашивать на что потраченоЩо воно несе. 10% там только первый год, а дальше - плавающая ставкаОно продолжает играть роль президента. Заявления, фейсбук, видосикиНет покоя ...нутымПрекрасно всё.Шарий скупает виллы в Европе, а его стороннику грозит до 7 летИ какого хрена этот дрыщ-шарийобец полез на азовца. По азовцу же видно, что дядька суровый