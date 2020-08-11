Я понял.
А еще мужик...
Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:34
Я понял.
А еще мужик...
Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:39
Увы, даже близко не поняли.
Я о тех, кто НА ГОСУДАРСТВО работает в условиях, что в прямом смысле звучит "на коленях". Я о тех, кто работает, служит, ... - именно на Государство, как аппарат насилия, но остаётся достойным.
- Именно на государство, ибо без энергетики, угля-тепла, ....
- нас загоняют в семнадцатый век.
- И это ВСЁ в прямом смысле и терминологии.
После пакращань остаётся в прямом смысле выжженная степь.(Египет - вспомните библейские истории)
Проблема в том, что против РБ ведут войну ВСЕ.
И дабы сориентироваться с ситуации и происходящем, где СМИ - нет доверия по определению рискните самостоятельно просчитать перспективу происходящего.
На любые попытки с моей стороны указать Вашу ошибку ВЫ заканчиваете обыкновенной гебельсовщиной, при чём, не самостоятельно выношенной, а заложенной Вам из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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