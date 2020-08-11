Я понял.
А еще мужик...
Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:34
Я понял.
А еще мужик...
Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:39
Увы, даже близко не поняли.
Я о тех, кто НА ГОСУДАРСТВО работает в условиях, что в прямом смысле звучит "на коленях". Я о тех, кто работает, служит, ... - именно на Государство, как аппарат насилия, но остаётся достойным.
- Именно на государство, ибо без энергетики, угля-тепла, ....
- нас загоняют в семнадцатый век.
- И это ВСЁ в прямом смысле и терминологии.
После пакращань остаётся в прямом смысле выжженная степь.(Египет - вспомните библейские истории)
Проблема в том, что против РБ ведут войну ВСЕ.
И дабы сориентироваться с ситуации и происходящем, где СМИ - нет доверия по определению рискните самостоятельно просчитать перспективу происходящего.
На любые попытки с моей стороны указать Вашу ошибку ВЫ заканчиваете обыкновенной гебельсовщиной, при чём, не самостоятельно выношенной, а заложенной Вам из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:24
Офигеть какие перемены Сам же стонешь от этих перемен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:34
Такой порядок, что у нас в городе выходные называли "день взятия города белоруссами"
Но ты пиши, пиши. Твоя ложь забавна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:35
Написал манкурт и ксенофоб
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:41
так обстреляли американскую базу, что после палили во всё подряд со страха и сбили самолёт МАУ
Так что, выдуманный мир у тебя, где ты никогда не врёшь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:43
Видишь Монтян - не смотри её
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 12 сер, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:44
Kudrjavuy
Иди отсюда нахрен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:46
С чего ты взял, что в Белоруси большинство не поддерживает протестующих ?
Почему ты не наслаждаешься жизнью в "народных" республиках ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:09
Кстати о протестах.
Загорелый Петя вернулся с морей.
Как думаете, будет "показывать класс" беларусам осенью?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|