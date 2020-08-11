Додано: Сер 12 сер, 2020 17:39

Libo написав: Kudrjavuy написав: На коленях - живут по выбору. Те, кто придёт - будет ставить, без Вашего желания и спросу. Под оккупацией, хоть и не по своей воли многие "живут" - поинтрересуйтесь о качестве их жизни, перспективах, будущем, сегодняшнем,....

На коленях - живут по выбору. Те, кто придёт - будет ставить, без Вашего желания и спросу. Под оккупацией, хоть и не по своей воли многие "живут" - поинтрересуйтесь о качестве их жизни, перспективах, будущем, сегодняшнем,....



Я понял.

А еще мужик...

Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты. Я понял.А еще мужик...Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты.

Увы, даже близко не поняли.Я о тех, кто НА ГОСУДАРСТВО работает в условиях, что в прямом смысле звучит "на коленях". Я о тех, кто работает, служит, ... - именно на Государство, как аппарат насилия, но остаётся достойным.- Именно на государство, ибо без энергетики, угля-тепла, ....- нас загоняют в семнадцатый век.- И это ВСЁ в прямом смысле и терминологии.После пакращань остаётся в прямом смысле выжженная степь.(Египет - вспомните библейские истории)Проблема в том, что против РБ ведут войну ВСЕ.И дабы сориентироваться с ситуации и происходящем, где СМИ - нет доверия по определению рискните самостоятельно просчитать перспективу происходящего.На любые попытки с моей стороны указать Вашу ошибку ВЫ заканчиваете обыкновенной гебельсовщиной, при чём, не самостоятельно выношенной, а заложенной Вам из-вне.