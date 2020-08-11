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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6492649364946495>
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:34

  Kudrjavuy написав:На коленях - живут по выбору. Те, кто придёт - будет ставить, без Вашего желания и спросу. Под оккупацией, хоть и не по своей воли многие "живут" - поинтрересуйтесь о качестве их жизни, перспективах, будущем, сегодняшнем,....


Я понял.
А еще мужик...
Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:39

  Libo написав:
  Kudrjavuy написав:На коленях - живут по выбору. Те, кто придёт - будет ставить, без Вашего желания и спросу. Под оккупацией, хоть и не по своей воли многие "живут" - поинтрересуйтесь о качестве их жизни, перспективах, будущем, сегодняшнем,....


Я понял.
А еще мужик...
Ты посмотри на сегодняшний Минск - тьолки не побоялись выйти и сколько их там, более достойных мужского члена, чем ты. :?

Увы, даже близко не поняли. :shock: :(
Я о тех, кто НА ГОСУДАРСТВО работает в условиях, что в прямом смысле звучит "на коленях". Я о тех, кто работает, служит, ... - именно на Государство, как аппарат насилия, но остаётся достойным.
- Именно на государство, ибо без энергетики, угля-тепла, ....
- нас загоняют в семнадцатый век.
- И это ВСЁ в прямом смысле и терминологии.

После пакращань остаётся в прямом смысле выжженная степь.(Египет - вспомните библейские истории)
Проблема в том, что против РБ ведут войну ВСЕ.
И дабы сориентироваться с ситуации и происходящем, где СМИ - нет доверия по определению рискните самостоятельно просчитать перспективу происходящего.

На любые попытки с моей стороны указать Вашу ошибку ВЫ заканчиваете обыкновенной гебельсовщиной, при чём, не самостоятельно выношенной, а заложенной Вам из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:24

  freeze написав:Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))
Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.

Офигеть какие перемены :) Сам же стонешь от этих перемен :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:34

  zРадио написав:Ты сейчас жестко тупишь ))) Не было бы в Беларуси разнообразия продуктовой корзины, не было бы там ВВП выше нашего. Там и с местным производством, и с импортом - порядок. Даже контрабасик деликатесов в РФ через РБ идет - тебе ли, русофобу, об этом не знать :mrgreen:

Такой порядок, что у нас в городе выходные называли "день взятия города белоруссами" :)
Но ты пиши, пиши. Твоя ложь забавна :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:35

  zРадио написав:
Алкоголик, мне в Украине ненавистны только коррупционеры, манкурты и ксенофобы. В остальном я доволен и планирую здесь жить дальше!

Написал манкурт и ксенофоб :)
- А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой, чтобы всё грешное ушло.
- А сами-то где жить будете?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:41

  unicdima написав:ты порохатик в каком-то своем выдуманном мирке живешь.
Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.
Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень.

так обстреляли американскую базу, что после палили во всё подряд со страха и сбили самолёт МАУ

Так что, выдуманный мир у тебя, где ты никогда не врёшь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:43

  Вкладчик1234 написав:Очень интересное мнение относительно РБ, и параллели с Украиной 2014

Видишь Монтян - не смотри её
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 12 сер, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:44

Kudrjavuy
Иди отсюда нахрен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:46

  Tegularius написав:Нет, такое выглядело бы проявлением слабости, большой уступкой, для которой пока что нет оснований.
Посмотрим, как народ массово откликнется на призывы оппозиции страйковать и перекрывать дороги. Кстати, в Армении, где большинство народа реально поддержало протестующих, это сработало.

С чего ты взял, что в Белоруси большинство не поддерживает протестующих ?

Почему ты не наслаждаешься жизнью в "народных" республиках ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:09

Кстати о протестах.
Загорелый Петя вернулся с морей.
Как думаете, будет "показывать класс" беларусам осенью?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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