Почему ты не наслаждаешься жизнью в "народных" республиках ? Ты же этого хочешь, судя по твоей постоянной прокремлевской риторике.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:12
Почему ты не наслаждаешься жизнью в "народных" республиках ? Ты же этого хочешь, судя по твоей постоянной прокремлевской риторике.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:17
В країні війна, а Пєтя сам анонсировал "жаркую" осень. Так кто "раскачивает лодку" и "работает на кремль"?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28
Восени вибори будуть, а не Майдан. Ми нашому Лукашенку навіть перший п'ятерик не дали досидіти, і правильно зробили. Зелена плісінь теж не досидить, якщо почне саджати опонентів і фальшувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:31
На шестой год войны, ольгинец рассмотрел, что в Украине война.
И сам придумал, сам осудил.
Откуда такие ушлёпки берутся, которые за деньги и мать родную продадут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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