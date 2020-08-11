Додано: Сер 12 сер, 2020 19:17

В країні війна, а Пєтя сам анонсировал "жаркую" осень. Так кто "раскачивает лодку" и "работает на кремль"?

Украина - богатая страна!

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