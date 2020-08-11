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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6492649364946495 Додано: Сер 12 сер, 2020 19:12 Вкладчик1234 написав: Кстати о протестах.

Загорелый Петя вернулся с морей.

Как думаете, будет "показывать класс" беларусам осенью? Кстати о протестах.Загорелый Петя вернулся с морей.Как думаете, будет "показывать класс" беларусам осенью?

Почему ты не наслаждаешься жизнью в "народных" республиках ? Ты же этого хочешь, судя по твоей постоянной прокремлевской риторике. Почему ты не наслаждаешься жизнью в "народных" республиках ? Ты же этого хочешь, судя по твоей постоянной прокремлевской риторике. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8782 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 624 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 19:17 В країні війна, а Пєтя сам анонсировал "жаркую" осень. Так кто "раскачивает лодку" и "работает на кремль"? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12213 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7072 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28 Вкладчик1234 написав: В країні війна, а Пєтя сам анонсировал "жаркую" осень. Так кто "раскачивает лодку" и "работает на кремль"? В країні війна, а Пєтя сам анонсировал "жаркую" осень. Так кто "раскачивает лодку" и "работает на кремль"?

Восени вибори будуть, а не Майдан. Ми нашому Лукашенку навіть перший п'ятерик не дали досидіти, і правильно зробили. Зелена плісінь теж не досидить, якщо почне саджати опонентів і фальшувати. Восени вибори будуть, а не Майдан. Ми нашому Лукашенку навіть перший п'ятерик не дали досидіти, і правильно зробили. Зелена плісінь теж не досидить, якщо почне саджати опонентів і фальшувати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10546 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 19:31 Вкладчик1234 написав: В країні війна, а Пєтя сам анонсировал "жаркую" осень. Так кто "раскачивает лодку" и "работает на кремль"? В країні війна, а Пєтя сам анонсировал "жаркую" осень. Так кто "раскачивает лодку" и "работает на кремль"?

На шестой год войны, ольгинец рассмотрел, что в Украине война.



И сам придумал, сам осудил.



Откуда такие ушлёпки берутся, которые за деньги и мать родную продадут На шестой год войны, ольгинец рассмотрел, что в Украине война.И сам придумал, сам осудил.Откуда такие ушлёпки берутся, которые за деньги и мать родную продадут "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5053 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 19:56 Прикину по Белоруси Итак, многие пар выпустили



Прикину хер к носу по Белоруси



1) Лука там правит уже 26 лет и реально там всех zаеbал. Спросите белоруса о сыне Коле и ... потом мне новые матерные слова присылайте. Лично я спрашивал, пополнил и, не без того, огромный словарный матерный запас



2) Лука нарисовал себе 80% на выборах, что и привело к акциям протеста. б***, умнее надо быть.

Нарисовал бы себе на второй тур, а во втором туре 51%, может и прокатило бы

Но Лука берегов вообще не видит



3) ОМОН зверствует, открыто. И вот тут та же ошибка, что у Яныка в ночь с 30.11.2013 на 01.12.2013, когда разогнали студентов на Майдане.

Луке теперь припомнят все и всё. И Европа, и США. РФ будет сидеть в засаде



4) Наш Бубочка также имеет шансы стать таким Лукашенко уже на первом сроке "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5053 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 20:22 В кризис в Беларуси вмешался Китай и остановил ввод российских войск. Но ситуация не ясная

12 августа в 04:36

https://www.kavkazcenter.com/russ/conte ... naya.shtml

В кризис в Беларуси вмешался Китай и остановил ввод российских войск. Но ситуация не ясная

Кремлевские инсайдерские источники утверждают, что по вопросу политического кризиса в Беларуси состоялись интенсивные консультации между Москвой, Пекином, представителями Запада и некой «оккультно-финансовой» группировкой (по выражению историка Валерия Соловья), которая располагает полными данными мест хранения активов (в т.ч. валюты и золота) главарей путинского режима и лично Путина.



Если верить этой утечке, результатом консультаций стала предварительная договоренность о возможном сохранении у власти Лукашенко сроком до 1 года. При этом уже к осени следующего года в Беларуси должен быть другой президент и как утверждают источники, имя его уже известно.



По версии инсайдерских источников, в ночь на понедельник 10 августа от 600 до 800 членов банды Вагнера должны были спровоцировать вооруженные столкновения в ряде регионов Беларуси и серию взрывов на военных объектах, принадлежащих России. После этого к Москве должны были обратиться некоторые лица из правительства и армии Беларуси с просьбой ввести войска и восстановить порядок.



Однако в ситуацию неожиданно вмешался Китай. Сообщается, что между высокопоставленными руководителями России и Китая состоялся весьма напряженной разговор, в результате которого Путин дал отбой банде Вагнера.



Представители упомянутой «оккультно-финансовой» группировки также настоятельно рекомендовали Кремлю не вводить войска. В противном случае эти таинственные персоны прямо пригрозили полной конфискацией всех активов членов путинской банды и лично самого Путина, их валютных схронов и мест хранения золота и драгоценностей. Якобы они представили Кремлю доскональный список точных адресов, где хранятся все без исключения наворованные богатства кремлевской шайки.



Что касается Лукашенко, то ему прямо указали, что если он попытается схитрить и не выполнит все пункты договоренности, то его физически устранят.



Таже утверждается, что Китай официально сообщил Лукашенко, что готов принять его у себя и обеспечить безопасность в любое время, в том числе и его сыну Николаю.



Между тем, как указывают инсайдерские источники, механизм вышеизложенных договоренностей будет запущен лишь в том случае, если протестная волан в Беларуси спадет и Лукашенко сможет удержаться у власти. В случае, если протесты не спадут, а усилятся, то ситуация может принять совершенно непредсказуемый оборот для всех заинтересованных сторон.



Также утверждается, что Запад пытается использовать беларуский кризис для нейтрализации планов России по дестабилизации стран Балтии и в дальнейшем Европы. Замысел якобы таков, что Москве следует дать завязнуть в Беларуси, чтобы у нее не было времени и средств на дальнейшую экспансию и реваншизм. Отсюда такая вялая реакция западных стран на массовую расправу Лукашенко над оппозицией.



Одновременно подчеркивается, что в Кремле крайне озабочены не прекращающимися протестами в Беларуси, которую кремлевская партия войны считает «последним рубежом обороны». В Кремле опасаются, что в случае их продолжения и смещения Лукашенко, очередь «цветной революции» придет в Россию, где уже возникают спонтанные очаги дестабилизации и массовых протестов.



Кавказ-Центр 12 августа в 04:36В кризис в Беларуси вмешался Китай и остановил ввод российских войск. Но ситуация не яснаяКремлевские инсайдерские источники утверждают, что по вопросу политического кризиса в Беларуси состоялись интенсивные консультации между Москвой, Пекином, представителями Запада и некой «оккультно-финансовой» группировкой (по выражению историка Валерия Соловья), которая располагает полными данными мест хранения активов (в т.ч. валюты и золота) главарей путинского режима и лично Путина.Если верить этой утечке, результатом консультаций стала предварительная договоренность о возможном сохранении у власти Лукашенко сроком до 1 года. При этом уже к осени следующего года в Беларуси должен быть другой президент и как утверждают источники, имя его уже известно.По версии инсайдерских источников, в ночь на понедельник 10 августа от 600 до 800 членов банды Вагнера должны были спровоцировать вооруженные столкновения в ряде регионов Беларуси и серию взрывов на военных объектах, принадлежащих России. После этого к Москве должны были обратиться некоторые лица из правительства и армии Беларуси с просьбой ввести войска и восстановить порядок.Однако в ситуацию неожиданно вмешался Китай. Сообщается, что между высокопоставленными руководителями России и Китая состоялся весьма напряженной разговор, в результате которого Путин дал отбой банде Вагнера.Представители упомянутой «оккультно-финансовой» группировки также настоятельно рекомендовали Кремлю не вводить войска. В противном случае эти таинственные персоны прямо пригрозили полной конфискацией всех активов членов путинской банды и лично самого Путина, их валютных схронов и мест хранения золота и драгоценностей. Якобы они представили Кремлю доскональный список точных адресов, где хранятся все без исключения наворованные богатства кремлевской шайки.Что касается Лукашенко, то ему прямо указали, что если он попытается схитрить и не выполнит все пункты договоренности, то его физически устранят.Таже утверждается, что Китай официально сообщил Лукашенко, что готов принять его у себя и обеспечить безопасность в любое время, в том числе и его сыну Николаю.Между тем, как указывают инсайдерские источники, механизм вышеизложенных договоренностей будет запущен лишь в том случае, если протестная волан в Беларуси спадет и Лукашенко сможет удержаться у власти. В случае, если протесты не спадут, а усилятся, то ситуация может принять совершенно непредсказуемый оборот для всех заинтересованных сторон.Также утверждается, что Запад пытается использовать беларуский кризис для нейтрализации планов России по дестабилизации стран Балтии и в дальнейшем Европы. Замысел якобы таков, что Москве следует дать завязнуть в Беларуси, чтобы у нее не было времени и средств на дальнейшую экспансию и реваншизм. Отсюда такая вялая реакция западных стран на массовую расправу Лукашенко над оппозицией.Одновременно подчеркивается, что в Кремле крайне озабочены не прекращающимися протестами в Беларуси, которую кремлевская партия войны считает «последним рубежом обороны». В Кремле опасаются, что в случае их продолжения и смещения Лукашенко, очередь «цветной революции» придет в Россию, где уже возникают спонтанные очаги дестабилизации и массовых протестов.Кавказ-Центр Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8355 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 20:30 freeze написав: andrijk777 написав: Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління.



А вот это верно, Лукашенко сам себя переиграл.

С Западом заигрывал, но всё лафа заканчилась, теперь сядет на санкции за жесткий разгон митингов.

Если не пойдёт под льготы, преференции и прочие плюшки Путина, всё счастье и разговоры про стабильность экономики быстро закончатся, и будут серьёзные экономические проблемы.

Но думаю, он под Путина не пойдёт и по серьезному интегрироваться даже не собирается, иначе зачем ему эта власть нужна, быть вторым на селе.

Мой прогноз, чтобы он не делал, в какую сторону не бежал, Лукашенко не продержится больше трёх лет, надоел всем сторонам. Даже его сторонникам эти его постоянные однотипные приколы в речах, уже надоедают, даже удачная шутка повторенная в тридцатый раз становится не смешной. А вот это верно, Лукашенко сам себя переиграл.С Западом заигрывал, но всё лафа заканчилась, теперь сядет на санкции за жесткий разгон митингов.Если не пойдёт под льготы, преференции и прочие плюшки Путина, всё счастье и разговоры про стабильность экономики быстро закончатся, и будут серьёзные экономические проблемы.Но думаю, он под Путина не пойдёт и по серьезному интегрироваться даже не собирается, иначе зачем ему эта власть нужна, быть вторым на селе.Мой прогноз, чтобы он не делал, в какую сторону не бежал, Лукашенко не продержится больше трёх лет, надоел всем сторонам. Даже его сторонникам эти его постоянные однотипные приколы в речах, уже надоедают, даже удачная шутка повторенная в тридцатый раз становится не смешной.

Краще бути другим на селі, ніж сидіти в Ростові і ламати олівці.

Лука значно розумніший і хитріший ніж Яник.

В будь-якому варіанті рівень життя в Білорусії впаде - подивимося як буде реагувати "народец" після падіння рівня життя. Краще бути другим на селі, ніж сидіти в Ростові і ламати олівці.Лука значно розумніший і хитріший ніж Яник.В будь-якому варіанті рівень життя в Білорусії впаде - подивимося як буде реагувати "народец" після падіння рівня життя. andrijk777

Повідомлень: 2311 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 20:39 andrijk777 написав: Краще бути другим на селі, ніж сидіти в Ростові і ламати олівці.

Лука значно розумніший і хитріший ніж Яник.

В будь-якому варіанті рівень життя в Білорусії впаде - подивимося як буде реагувати "народец" після падіння рівня життя. Краще бути другим на селі, ніж сидіти в Ростові і ламати олівці.Лука значно розумніший і хитріший ніж Яник.

Вы правы - через желудок доходчевее. В Украине оказалось, что население "много ест", их это ещё не коснулось..



[09:00 11 августа 2020 года ] [ Страна.ua, 10 августа 2020 ] http://ukrrudprom.com/digest/TSeni_pens ... ot_Uk.html



В Беларуси с уличными боями проходят президентские выборы. Часть общества не согласна с объявленной ЦИК победой Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

Такая несменяемость власти — один из аргументов противников Бацьки. Кроме того, у них есть целый набор и других претензий, в том числе и чисто материального плана — низкий уровень жизни, маленькие зарплаты, высокие цены и прочее.



“Страна” изучила и сопоставила эти параметры в Беларуси и в Украине.



Пенсии и зарплаты. Данные статистики



Средний размер пенсии в Украине составляет 3400 гривен — такую цифру в середине июня озвучивала министр соцполитики Марина Лазебная.



В июле Беларусь довела средний размер пенсии до 470 белорусских рублей — в переводе на гривны это будет 5 308 грн. То есть средняя пенсия в Беларуси выше украинской на 36%.



Средняя зарплата в Украине за июнь составила 11 579 гривен, согласно данным Госстата. У северных соседей этот показатель за тот же месяц равен 1248,9 белорусских рублей или 14 087 грн.



То есть средняя зарплата у белорусов на 17,8% выше, чем у украинцев.



Какие зарплаты на рынке труда

Но это данные государственной статистики. Сравним, сколько платят на реальном рынке труда.





Рядовому кассиру в минском банке предлагают зарплату в районе 600-700 местных рублей. Это порядка 7-8 тысяч гривен. В Киеве за ту же работу на сайтах вакансий предлагают больше — 11-12 тысяч.



Если брать более специализированные профессии, то, к примеру, машинист экскаватора в Киеве может рассчитывать на 20 тысяч гривен, в Минске — примерно на 17 тысяч.



А вот водителям в сервисах такси вроде Uber предлагаются примерно одинаковые зарплаты в пределах 20 000 гривен — что в Киеве, что в Минске. Но в целом зарплаты в украинской столице выше.



То есть в коммерческом секторе, если сравнивать столицы, в Украине можно заработать процентов на 20-30% больше (вопрос — сколько из этого придется отдать за проезд и жилье, но об этом ниже).





Нужно также учитывать, что в Минске населения меньше, чем в Киеве. Соответственно ниже платежеспособный спрос и ниже зарплаты в частном секторе.



А вот в бюджетном явно выше. В Киеве библиотекарей ищут на зарплату в районе 4000 гривен. В Минске — выше 6000.



Учителя математики в государственную школу Минска без опыта работы берут на зарплату в 13 500 грн (1 200 белорусских рублей). В Украине же в государственных школах зарплаты от 5 до 8 тысяч гривен, и это включая надбавки.



Другое дело — какие затраты у белорусов и украинцев и сколько из этих зарплат граждане могут отложить в запас.



Цены на жилье и коммуналку



В Киеве аренда однушки со свежим ремонтом, в 10-15 минутах от метро в спальном районе обойдется примерно в 8-9 тысяч гривен.



В аналогичных районах Минска однокомнатная квартира, от которой минут семь пешком до метро, обойдется в 500 рублей — это примерно пять с половиной тысяч гривен.



То есть снимать жилье в белорусской столице примерно на 30% дешевле. Еще меньше стоит коммуналка.



За двушку в Минске с тремя прописанными жильцами нужно отдать в отопительный сезон примерно 110 белорусских рублей — это 1 232 гривны.





В Киеве средняя платежка на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров — 2 500 грн в месяц (тоже в отопительный сезон).



Цены на еду



Килограмм гречки в украинском “Ашане” стоит порядка 33 гривен и выше — в зависимости от бренда. В белорусском сервисе онлайн-доставки продуктов “Хит” средняя цена на гречневую крупу — 2,17 рубля, что равняется 24 гривнам. Правда, за 900 грамм (это максимальная фасовка).



Десяток яиц первой категории стоит в Минске максимум два рубля — это 22,5 гривны. В Киеве дешевле — 18-20 грн.



Литр молока 3,2% жирности стоит в Минске 14-15 грн. В Киеве — более 30 грн.





Полкилограмма овсяных хлопьев Nordic стоят в Украине около 45 грн, в Беларуси 36 грн (3,19 рублей).



Свиная грудинка за 1 кг в Минске обойдется в 120-140 грн, в Киеве — в 150-160.



То есть цены на продукты в целом ниже, чем в Украине, за рядом исключений.



Проезд и бензин



Цены на бензин в Беларуси устанавливаются директивно концерном “Белнефтехим” и действуют на всех заправках, включая частные. Так, сегодня 95-й бензин стоит в республике 1.78 рубль за литр, что равняется 20 гривнам.



В Украине 95-й бензин сегодня стоит в среднем 25 гривен за литр на брендовых заправках с широкой сетью АЗС.



Если же передвигаться общественным транспортом, то поездка в минском метро обойдется в 70 копеек (около 8 грн), а наземным транспортом — 65 копеек. Цены сопоставимые с Киевом.



Впрочем, в мировых рейтинговых агентствах свои расчеты. В январе 2020 года Минск, по данным Numbeo, занял 345-е, а Киев — 347-е место в рейтинге самых дорогих городов мира.



Выводы

Жить в столице Беларуси явно дешевле, чем в Киеве. При том что зарплаты в бюджетной сфере здесь существенно выше, а в коммерческом секторе — процентов на 20-30 ниже.



Cудя по официальной статистике средних зарплат, на бюджетников здесь тратят, в сравнении с Украиной, куда большие средства. Что и дает более высокую среднюю зарплату по стране.



Это также значит, что и социальные услуги — образование, здравоохранение, инфраструктура — в Беларуси развиты лучше.



Также важно, что пенсии в стране существенно выше украинских — соответственно, работающие белорусы меньше тратят на поддержку престарелых родителей. Что также компенсирует отставание зарплат в частном секторе.



Таким образом, нельзя сказать, что “демократия” в Украине на примере цен и зарплат выглядит как-то привлекательнее “диктатуры” в Беларуси. При том что наша страна в принципе богаче северных соседей, имеет огромные пахотные угодья, природные ресурсы и выходы к морю.



Виктория ВЕНК Цены, пенсии, зарплаты. Чем Беларусь Лукашенко отличается от Украины Зеленского[09:00 11 августа 2020 года ] [ Страна.ua, 10 августа 2020 ]В Беларуси с уличными боями проходят президентские выборы. Часть общества не согласна с объявленной ЦИК победой Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.Такая несменяемость власти — один из аргументов противников Бацьки. Кроме того, у них есть целый набор и других претензий, в том числе и чисто материального плана — низкий уровень жизни, маленькие зарплаты, высокие цены и прочее.“Страна” изучила и сопоставила эти параметры в Беларуси и в Украине.Пенсии и зарплаты. Данные статистикиСредний размер пенсии в Украине составляет 3400 гривен — такую цифру в середине июня озвучивала министр соцполитики Марина Лазебная.В июле Беларусь довела средний размер пенсии до 470 белорусских рублей — в переводе на гривны это будет 5 308 грн. То есть средняя пенсия в Беларуси выше украинской на 36%.Средняя зарплата в Украине за июнь составила 11 579 гривен, согласно данным Госстата. У северных соседей этот показатель за тот же месяц равен 1248,9 белорусских рублей или 14 087 грн.То есть средняя зарплата у белорусов на 17,8% выше, чем у украинцев.Какие зарплаты на рынке трудаНо это данные государственной статистики. Сравним, сколько платят на реальном рынке труда.Рядовому кассиру в минском банке предлагают зарплату в районе 600-700 местных рублей. Это порядка 7-8 тысяч гривен. В Киеве за ту же работу на сайтах вакансий предлагают больше — 11-12 тысяч.Если брать более специализированные профессии, то, к примеру, машинист экскаватора в Киеве может рассчитывать на 20 тысяч гривен, в Минске — примерно на 17 тысяч.А вот водителям в сервисах такси вроде Uber предлагаются примерно одинаковые зарплаты в пределах 20 000 гривен — что в Киеве, что в Минске. Но в целом зарплаты в украинской столице выше.То есть в коммерческом секторе, если сравнивать столицы, в Украине можно заработать процентов на 20-30% больше (вопрос — сколько из этого придется отдать за проезд и жилье, но об этом ниже).Нужно также учитывать, что в Минске населения меньше, чем в Киеве. Соответственно ниже платежеспособный спрос и ниже зарплаты в частном секторе.А вот в бюджетном явно выше. В Киеве библиотекарей ищут на зарплату в районе 4000 гривен. В Минске — выше 6000.Учителя математики в государственную школу Минска без опыта работы берут на зарплату в 13 500 грн (1 200 белорусских рублей). В Украине же в государственных школах зарплаты от 5 до 8 тысяч гривен, и это включая надбавки.Другое дело — какие затраты у белорусов и украинцев и сколько из этих зарплат граждане могут отложить в запас.Цены на жилье и коммуналкуВ Киеве аренда однушки со свежим ремонтом, в 10-15 минутах от метро в спальном районе обойдется примерно в 8-9 тысяч гривен.В аналогичных районах Минска однокомнатная квартира, от которой минут семь пешком до метро, обойдется в 500 рублей — это примерно пять с половиной тысяч гривен.То есть снимать жилье в белорусской столице примерно на 30% дешевле. Еще меньше стоит коммуналка.За двушку в Минске с тремя прописанными жильцами нужно отдать в отопительный сезон примерно 110 белорусских рублей — это 1 232 гривны.В Киеве средняя платежка на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров — 2 500 грн в месяц (тоже в отопительный сезон).Цены на едуКилограмм гречки в украинском “Ашане” стоит порядка 33 гривен и выше — в зависимости от бренда. В белорусском сервисе онлайн-доставки продуктов “Хит” средняя цена на гречневую крупу — 2,17 рубля, что равняется 24 гривнам. Правда, за 900 грамм (это максимальная фасовка).Десяток яиц первой категории стоит в Минске максимум два рубля — это 22,5 гривны. В Киеве дешевле — 18-20 грн.Литр молока 3,2% жирности стоит в Минске 14-15 грн. В Киеве — более 30 грн.Полкилограмма овсяных хлопьев Nordic стоят в Украине около 45 грн, в Беларуси 36 грн (3,19 рублей).Свиная грудинка за 1 кг в Минске обойдется в 120-140 грн, в Киеве — в 150-160.То есть цены на продукты в целом ниже, чем в Украине, за рядом исключений.Проезд и бензинЦены на бензин в Беларуси устанавливаются директивно концерном “Белнефтехим” и действуют на всех заправках, включая частные. Так, сегодня 95-й бензин стоит в республике 1.78 рубль за литр, что равняется 20 гривнам.В Украине 95-й бензин сегодня стоит в среднем 25 гривен за литр на брендовых заправках с широкой сетью АЗС.Если же передвигаться общественным транспортом, то поездка в минском метро обойдется в 70 копеек (около 8 грн), а наземным транспортом — 65 копеек. Цены сопоставимые с Киевом.Впрочем, в мировых рейтинговых агентствах свои расчеты. В январе 2020 года Минск, по данным Numbeo, занял 345-е, а Киев — 347-е место в рейтинге самых дорогих городов мира.ВыводыЖить в столице Беларуси явно дешевле, чем в Киеве. При том что зарплаты в бюджетной сфере здесь существенно выше, а в коммерческом секторе — процентов на 20-30 ниже.Cудя по официальной статистике средних зарплат, на бюджетников здесь тратят, в сравнении с Украиной, куда большие средства. Что и дает более высокую среднюю зарплату по стране.Это также значит, что и социальные услуги — образование, здравоохранение, инфраструктура — в Беларуси развиты лучше.Также важно, что пенсии в стране существенно выше украинских — соответственно, работающие белорусы меньше тратят на поддержку престарелых родителей. Что также компенсирует отставание зарплат в частном секторе.Таким образом, нельзя сказать, что “демократия” в Украине на примере цен и зарплат выглядит как-то привлекательнее “диктатуры” в Беларуси. При том что наша страна в принципе богаче северных соседей, имеет огромные пахотные угодья, природные ресурсы и выходы к морю.Виктория ВЕНК

Жаль, что примеры только на примере столиц. В Украине состояние дел в столице на порядок отличается в цифрах от всей Украины. Этакий коммунальный заповедник, где всё можно порешать. Вы правы - через желудок доходчевее. В Украине оказалось, что население "много ест", их это ещё не коснулось..Жаль, что примеры только на примере столиц. В Украине состояние дел в столице на порядок отличается в цифрах от всей Украины. Этакий коммунальный заповедник, где всё можно порешать. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8355 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 20:49 lapay написав: Лукашенко скоро задавить протести, але тоді значно зросте вірогідність особистого теракту, раз через вибори його змістити неможливо.

На Майдан там людей не нашкребеться, а нам наглядна картинка, як би проходили вибори при Януковичу. Лукашенко скоро задавить протести, але тоді значно зросте вірогідність особистого теракту, раз через вибори його змістити неможливо.На Майдан там людей не нашкребеться, а нам наглядна картинка, як би проходили вибори при Януковичу.

Я, особисто, дещо розчарувався в білорусах. Якісь вони наївні.

Вони "шукають свій шлях"

Наприклад ніхто чомусь не говорить про Україну, але часто чую про Вірменію. Зрозуміло, ніхто не хоче щоб було так як у нас, хочуть як у Вірменії. Щоб Лука сам пішов. Ну смішні і наївні люди, чесне слово.

І не готові вони боротись до кінця, як українці.

Хоча шанси ще є, може Лука ще якісь помилки допустить. Я, особисто, дещо розчарувався в білорусах. Якісь вони наївні.Вони "шукають свій шлях"Наприклад ніхто чомусь не говорить про Україну, але часто чую про Вірменію. Зрозуміло, ніхто не хоче щоб було так як у нас, хочуть як у Вірменії. Щоб Лука сам пішов.Ну смішні і наївні люди, чесне слово.І не готові вони боротись до кінця, як українці.Хоча шанси ще є, може Лука ще якісь помилки допустить. andrijk777

Повідомлень: 2311 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 21:04 pesikot написав: Итак, многие пар выпустили



Прикину хер к носу по Белоруси



1) Лука там правит уже 26 лет и реально там всех zаеbал. Спросите белоруса о сыне Коле и ... потом мне новые матерные слова присылайте. Лично я спрашивал, пополнил и, не без того, огромный словарный матерный запас



2) Лука нарисовал себе 80% на выборах, что и привело к акциям протеста. б***, умнее надо быть.

Нарисовал бы себе на второй тур, а во втором туре 51%, может и прокатило бы

Но Лука берегов вообще не видит



3) ОМОН зверствует, открыто. И вот тут та же ошибка, что у Яныка в ночь с 30.11.2013 на 01.12.2013, когда разогнали студентов на Майдане.

Луке теперь припомнят все и всё. И Европа, и США. РФ будет сидеть в засаде



4) Наш Бубочка также имеет шансы стать таким Лукашенко уже на первом сроке Итак, многие пар выпустилиПрикину хер к носу по БелорусиЛука там правит уже 26 лет и реально там всех zаеbал. Спросите белоруса о сыне Коле и ... потом мне новые матерные слова присылайте. Лично я спрашивал, пополнил и, не без того, огромный словарный матерный запасЛука нарисовал себе 80% на выборах, что и привело к акциям протеста. б***, умнее надо быть.Нарисовал бы себе на второй тур, а во втором туре 51%, может и прокатило быНо Лука берегов вообще не видитОМОН зверствует, открыто. И вот тут та же ошибка, что у Яныка в ночь с 30.11.2013 на 01.12.2013, когда разогнали студентов на Майдане.Луке теперь припомнят все и всё. И Европа, и США. РФ будет сидеть в засадеНаш Бубочка также имеет шансы стать таким Лукашенко уже на первом сроке

1. Це правда.

2. Ну не будьте глупим. Другий тур це нові протести, це нова мобілізація людей, це нові фальсифікації. Навіщо це? Другий тур - це однозначно поганий хід.

Можна було в першому намалювати собі 55%-60%, але тут також спірне питання. "Берегов не видит" - це усім уже давно очевидно.

3. Це не помилка. Це тактика ТЕРОРУ! Наприклад Сталін також використовував тактику терору. Ви ж не будете стверджувати що "Сталін допустив помилку використовуючи тотальний терор".

4. Та ну. Зе до Луки як до неба рачки. 1. Це правда.2. Ну не будьте глупим. Другий тур це нові протести, це нова мобілізація людей, це нові фальсифікації. Навіщо це? Другий тур - це однозначно поганий хід.Можна було в першому намалювати собі 55%-60%, але тут також спірне питання. "Берегов не видит" - це усім уже давно очевидно.3. Це не помилка. Це тактика ТЕРОРУ! Наприклад Сталін також використовував тактику терору. Ви ж не будете стверджувати що "Сталін допустив помилку використовуючи тотальний терор".4. Та ну. Зе до Луки як до неба рачки. andrijk777

Повідомлень: 2311 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6492649364946495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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