Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По привычке лыжи навострили, а тут нежданчик - Китай с масонами пришел. Шо тут не ясно? Ховайтесь бджоли, ведмідь прийшов
Kudrjavuy написав:...по вопросу Беларуси состоялись интенсивные консультации между Москвой, Пекином, представителями Запада и некой «оккультно-финансовой» группировкой... ... результатом стала предварительная договоренность о возможном сохранении у власти Лукашенко сроком до 1 года. При этом уже к осени следующего года в Беларуси должен быть другой президент и как утверждают источники, имя его уже известно.
Здесь не ясно - зачем ждать целый год, обнулите выборы сейчас и проведите новые, "честные" ...
Kudrjavuy написав:Представители упомянутой «оккультно-финансовой» группировки также настоятельно рекомендовали Кремлю не вводить войска. В противном случае эти таинственные персоны прямо пригрозили полной конфискацией всех активов членов путинской банды и лично самого Путина, их валютных схронов и мест хранения золота и драгоценностей. Якобы они представили Кремлю доскональный список точных адресов, где хранятся все без исключения наворованные богатства кремлевской шайки.
Достал он их всех уже, мягко говоря, зае..., грубо выражаясь
Kudrjavuy написав:Что касается Лукашенко, то ему прямо указали, что если он попытается схитрить и не выполнит все пункты договоренности, то его физически устранят.
Интересно, что ЕЩЕ от него хотят за срок в 1 год
Kudrjavuy написав:Между тем, как указывают инсайдерские источники, механизм вышеизложенных договоренностей будет запущен лишь в том случае, если протестная волна в Беларуси спадет и Лукашенко сможет удержаться у власти. В случае, если протесты не спадут, а усилятся, то ситуация может принять совершенно непредсказуемый оборот для всех заинтересованных сторон.
Люди не выходят на протесты самостоятельно. Всегда кто-то это организовывает и проплачивает. Поэтому Лука отключил интернет, логично с его стороны. Если бы людей арестовывали более избирательно, не всех подряд, а тех, кто ведет себя как организатор, может больше толку вышло бы
Kudrjavuy написав:Одновременно подчеркивается, что в Кремле крайне озабочены не прекращающимися протестами в Беларуси, ... опасаются, что в случае их продолжения и смещения Лукашенко, очередь «цветной революции» придет в Россию, где уже возникают спонтанные очаги дестабилизации и массовых протестов.
За что боролись - на то и напоролись, получите бумеранг
freeze написав:Проблема с причинно-следственными связями в голове ? ))) Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.
Офигеть какие перемены Сам же стонешь от этих перемен
От того, что мне что-то не нравится, значение и смысл слов и терминов это не меняет. Более того, если бы в пять лет каденции Порошенко вернулся во власть Янукович, это был бы реванш Януковича, сейчас во время каденции Зеленского вдруг возглавит власть Порошенко, это будет реванш Порошенко. Можете застрелиться, если какие-то термины не нравятся, терминам от этого до вашей сраки.
pesikot написав:Помнится мне коллега freeze писал, что Лука не допустит у себя Майдан.
Всегда слушайте умных людей, а не какие-то проплаченные сайты, которые вы постоянно читаете. Никаких майданов в нашем понимании слова с баррикадами, коктейлями Молотова на голову полицейских не будет в принципе. Просто потому первому кто кинет коктейль Молотова в тамошнего милицейского мгновенно переломают все кости, заодно переломают все кости и всем оказавшимся в радиусе 10 метров. Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник, который первый чухнул со скоростью койота - по О/ Генри - через канадскую границу. Лукашенко можно только убить, а золотой унитаз Януковича ему и на хрен нужен. Имхо, скорее всего Лукашенко и умрёт не своей смертью.