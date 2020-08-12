RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6493649464956496
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:09

  Kudrjavuy написав:https://www.kavkazcenter.com/russ/conte ... naya.shtml
В кризис в Беларуси вмешался Китай и остановил ввод российских войск. Но ситуация не ясная.

По привычке лыжи навострили, а тут нежданчик - Китай с масонами пришел.
Шо тут не ясно? Ховайтесь бджоли, ведмідь прийшов :D

  Kudrjavuy написав:...по вопросу Беларуси состоялись интенсивные консультации между Москвой, Пекином, представителями Запада и некой «оккультно-финансовой» группировкой...
... результатом стала предварительная договоренность о возможном сохранении у власти Лукашенко сроком до 1 года. При этом уже к осени следующего года в Беларуси должен быть другой президент и как утверждают источники, имя его уже известно.


Здесь не ясно - зачем ждать целый год, обнулите выборы сейчас и проведите новые, "честные" ...

  Kudrjavuy написав:Представители упомянутой «оккультно-финансовой» группировки также настоятельно рекомендовали Кремлю не вводить войска. В противном случае эти таинственные персоны прямо пригрозили полной конфискацией всех активов членов путинской банды и лично самого Путина, их валютных схронов и мест хранения золота и драгоценностей. Якобы они представили Кремлю доскональный список точных адресов, где хранятся все без исключения наворованные богатства кремлевской шайки.


Достал он их всех уже, мягко говоря, зае..., грубо выражаясь :mrgreen:

  Kudrjavuy написав:Что касается Лукашенко, то ему прямо указали, что если он попытается схитрить и не выполнит все пункты договоренности, то его физически устранят.


Интересно, что ЕЩЕ от него хотят за срок в 1 год :roll:

  Kudrjavuy написав:Между тем, как указывают инсайдерские источники, механизм вышеизложенных договоренностей будет запущен лишь в том случае, если протестная волна в Беларуси спадет и Лукашенко сможет удержаться у власти. В случае, если протесты не спадут, а усилятся, то ситуация может принять совершенно непредсказуемый оборот для всех заинтересованных сторон.


Люди не выходят на протесты самостоятельно. Всегда кто-то это организовывает и проплачивает. Поэтому Лука отключил интернет, логично с его стороны. Если бы людей арестовывали более избирательно, не всех подряд, а тех, кто ведет себя как организатор, может больше толку вышло бы :roll:

  Kudrjavuy написав:Одновременно подчеркивается, что в Кремле крайне озабочены не прекращающимися протестами в Беларуси, ... опасаются, что в случае их продолжения и смещения Лукашенко, очередь «цветной революции» придет в Россию, где уже возникают спонтанные очаги дестабилизации и массовых протестов.

За что боролись - на то и напоролись, получите бумеранг 8)
Lady_N
 
Повідомлень: 44
З нами з: 05.07.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:26

  pesikot написав:4) Наш Бубочка также имеет шансы стать таким Лукашенко уже на первом сроке


Это вообще ни к селу, ни к городу было. Ты Шария, что-ли, насмотрелся? :mrgreen: Это у него сейчас Зеленский - кровавый деспот и тиран.

PS: ты даже порохобота Андрийка удивил этим сравнением
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7054
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1234 раз.
Подякували: 2824 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:13

  Libo написав:Пабудаваныя на крыві сістэмы ў гісторыі ніколі не былі трывалымі, а Справядлівасць заўсёды вяртала здзейсненае тым, хто пераступаў усялякія людскія (не кажучы ўжо пра Божыя!) нормы.

Зображення
Всех с Праздником !!!
С 90-летием Дьёрда Шварца !!!
Аlександр
 
Повідомлень: 3513
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:14

  pesikot написав:
  freeze написав:Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))
Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.

Офигеть какие перемены :) Сам же стонешь от этих перемен :)


От того, что мне что-то не нравится, значение и смысл слов и терминов это не меняет.
Более того, если бы в пять лет каденции Порошенко вернулся во власть Янукович, это был бы реванш Януковича, сейчас во время каденции Зеленского вдруг возглавит власть Порошенко, это будет реванш Порошенко. Можете застрелиться, если какие-то термины не нравятся, терминам от этого до вашей сраки.
freeze
4
 
Повідомлень: 18000
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4348 раз.
Подякували: 7042 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:16

  pesikot написав:Помнится мне коллега freeze писал, что Лука не допустит у себя Майдан.


Всегда слушайте умных людей, а не какие-то проплаченные сайты, которые вы постоянно читаете. :lol:
Никаких майданов в нашем понимании слова с баррикадами, коктейлями Молотова на голову полицейских не будет в принципе. Просто потому первому кто кинет коктейль Молотова в тамошнего милицейского мгновенно переломают все кости, заодно переломают все кости и всем оказавшимся в радиусе 10 метров. Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник, который первый чухнул со скоростью койота - по О/ Генри - через канадскую границу.
Лукашенко можно только убить, а золотой унитаз Януковича ему и на хрен нужен.
Имхо, скорее всего Лукашенко и умрёт не своей смертью.
freeze
4
 
Повідомлень: 18000
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4348 раз.
Подякували: 7042 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 6493649464956496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.