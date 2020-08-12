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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6494649564966497> Додано: Сер 12 сер, 2020 21:09 Kudrjavuy написав: https://www.kavkazcenter.com/russ/conte ... naya.shtml

В кризис в Беларуси вмешался Китай и остановил ввод российских войск. Но ситуация не ясная. В кризис в Беларуси вмешался Китай и остановил ввод российских войск. Но ситуация не ясная.

По привычке лыжи навострили, а тут нежданчик - Китай с масонами пришел.

Шо тут не ясно? Ховайтесь бджоли, ведмідь прийшов



Kudrjavuy написав: ...по вопросу Беларуси состоялись интенсивные консультации между Москвой, Пекином, представителями Запада и некой «оккультно-финансовой» группировкой...

... результатом стала предварительная договоренность о возможном сохранении у власти Лукашенко сроком до 1 года. При этом уже к осени следующего года в Беларуси должен быть другой президент и как утверждают источники, имя его уже известно. ...по вопросу Беларуси состоялись интенсивные консультации между Москвой, Пекином, представителями Запада и некой «оккультно-финансовой» группировкой...... результатом стала предварительная договоренность о возможном сохранении у власти Лукашенко сроком до 1 года. При этом уже к осени следующего года в Беларуси должен быть другой президент и как утверждают источники, имя его уже известно.



Здесь не ясно - зачем ждать целый год, обнулите выборы сейчас и проведите новые, "честные" ...



Kudrjavuy написав: Представители упомянутой «оккультно-финансовой» группировки также настоятельно рекомендовали Кремлю не вводить войска. В противном случае эти таинственные персоны прямо пригрозили полной конфискацией всех активов членов путинской банды и лично самого Путина, их валютных схронов и мест хранения золота и драгоценностей. Якобы они представили Кремлю доскональный список точных адресов, где хранятся все без исключения наворованные богатства кремлевской шайки. Представители упомянутой «оккультно-финансовой» группировки также настоятельно рекомендовали Кремлю не вводить войска. В противном случае эти таинственные персоны прямо пригрозили полной конфискацией всех активов членов путинской банды и лично самого Путина, их валютных схронов и мест хранения золота и драгоценностей. Якобы они представили Кремлю доскональный список точных адресов, где хранятся все без исключения наворованные богатства кремлевской шайки.



Достал он их всех уже, мягко говоря, зае..., грубо выражаясь



Kudrjavuy написав: Что касается Лукашенко, то ему прямо указали, что если он попытается схитрить и не выполнит все пункты договоренности , то его физически устранят. Что касается Лукашенко, то ему прямо указали, что если он попытается схитрить и не выполнит, то его физически устранят.



Интересно, что ЕЩЕ от него хотят за срок в 1 год



Kudrjavuy написав: Между тем, как указывают инсайдерские источники, механизм вышеизложенных договоренностей будет запущен лишь в том случае, если протестная волна в Беларуси спадет и Лукашенко сможет удержаться у власти. В случае, если протесты не спадут, а усилятся, то ситуация может принять совершенно непредсказуемый оборот для всех заинтересованных сторон. Между тем, как указывают инсайдерские источники, механизм вышеизложенных договоренностей будет запущен лишь в том случае, если протестная волна в Беларуси спадет и Лукашенко сможет удержаться у власти. В случае, если протесты не спадут, а усилятся, то ситуация может принять совершенно непредсказуемый оборот для всех заинтересованных сторон.



Люди не выходят на протесты самостоятельно. Всегда кто-то это организовывает и проплачивает. Поэтому Лука отключил интернет, логично с его стороны. Если бы людей арестовывали более избирательно, не всех подряд, а тех, кто ведет себя как организатор, может больше толку вышло бы



Kudrjavuy написав: Одновременно подчеркивается, что в Кремле крайне озабочены не прекращающимися протестами в Беларуси, ... опасаются, что в случае их продолжения и смещения Лукашенко, очередь «цветной революции» придет в Россию, где уже возникают спонтанные очаги дестабилизации и массовых протестов.

Одновременно подчеркивается, что в Кремле крайне озабочены не прекращающимися протестами в Беларуси, ... опасаются, что в случае их продолжения и смещения Лукашенко, очередь «цветной революции» придет в Россию, где уже возникают спонтанные очаги дестабилизации и массовых протестов.

За что боролись - на то и напоролись, получите бумеранг По привычке лыжи навострили, а тут нежданчик - Китай с масонами пришел.Шо тут не ясно? Ховайтесь бджоли, ведмідь прийшовЗдесь не ясно - зачем ждать целый год, обнулите выборы сейчас и проведите новые, "честные" ...Достал он их всех уже, мягко говоря, зае..., грубо выражаясьИнтересно, что ЕЩЕ от него хотят за срок в 1 годЛюди не выходят на протесты самостоятельно. Всегда кто-то это организовывает и проплачивает. Поэтому Лука отключил интернет, логично с его стороны. Если бы людей арестовывали более избирательно, не всех подряд, а тех, кто ведет себя как организатор, может больше толку вышло быЗа что боролись - на то и напоролись, получите бумеранг Lady_N Повідомлень: 44 З нами з: 05.07.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 21:26 pesikot написав: 4) Наш Бубочка также имеет шансы стать таким Лукашенко уже на первом сроке Наш Бубочка также имеет шансы стать таким Лукашенко уже на первом сроке



Это вообще ни к селу, ни к городу было. Ты Шария, что-ли, насмотрелся? Это у него сейчас Зеленский - кровавый деспот и тиран.



PS: ты даже порохобота Андрийка удивил этим сравнением Это вообще ни к селу, ни к городу было. Ты Шария, что-ли, насмотрелся?Это у него сейчас Зеленский - кровавый деспот и тиран.PS: ты даже порохобота Андрийка удивил этим сравнением zРадио

Повідомлень: 7054 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1234 раз. Подякували: 2824 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 22:13 Libo написав: Пабудаваныя на крыві сістэмы ў гісторыі ніколі не былі трывалымі, а Справядлівасць заўсёды вяртала здзейсненае тым, хто пераступаў усялякія людскія (не кажучы ўжо пра Божыя!) нормы.



Всех с Праздником !!!

С 90-летием Дьёрда Шварца !!! Аlександр Повідомлень: 3514 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 22:14 pesikot написав: freeze написав: Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))

Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский. Проблема с причинно-следственными связями в голове ? )))Стабильность это второй срок Пети, а перемены это Зеленский.

Офигеть какие перемены Сам же стонешь от этих перемен Офигеть какие переменыСам же стонешь от этих перемен



От того, что мне что-то не нравится, значение и смысл слов и терминов это не меняет.

Более того, если бы в пять лет каденции Порошенко вернулся во власть Янукович, это был бы реванш Януковича, сейчас во время каденции Зеленского вдруг возглавит власть Порошенко, это будет реванш Порошенко. Можете застрелиться, если какие-то термины не нравятся, терминам от этого до вашей сраки. От того, что мне что-то не нравится, значение и смысл слов и терминов это не меняет.Более того, если бы в пять лет каденции Порошенко вернулся во власть Янукович, это был бы реванш Януковича, сейчас во время каденции Зеленского вдруг возглавит власть Порошенко, это будет реванш Порошенко. Можете застрелиться, если какие-то термины не нравятся, терминам от этого до вашей сраки. freeze 4 Повідомлень: 18003 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4349 раз. Подякували: 7042 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 22:16 pesikot написав: Помнится мне коллега freeze писал, что Лука не допустит у себя Майдан. Помнится мне коллега freeze писал, что Лука не допустит у себя Майдан.



Всегда слушайте умных людей, а не какие-то проплаченные сайты, которые вы постоянно читаете.

Никаких майданов в нашем понимании слова с баррикадами, коктейлями Молотова на голову полицейских не будет в принципе. Просто потому первому кто кинет коктейль Молотова в тамошнего милицейского мгновенно переломают все кости, заодно переломают все кости и всем оказавшимся в радиусе 10 метров. Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник, который первый чухнул со скоростью койота - по О/ Генри - через канадскую границу.

Лукашенко можно только убить, а золотой унитаз Януковича ему и на хрен нужен.

Имхо, скорее всего Лукашенко и умрёт не своей смертью. Всегда слушайте умных людей, а не какие-то проплаченные сайты, которые вы постоянно читаете.Никаких майданов в нашем понимании слова с баррикадами, коктейлями Молотова на голову полицейских не будет в принципе. Просто потому первому кто кинет коктейль Молотова в тамошнего милицейского мгновенно переломают все кости, заодно переломают все кости и всем оказавшимся в радиусе 10 метров. Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник, который первый чухнул со скоростью койота - по О/ Генри - через канадскую границу.Лукашенко можно только убить, а золотой унитаз Януковича ему и на хрен нужен.Имхо, скорее всего Лукашенко и умрёт не своей смертью. freeze 4 Повідомлень: 18003 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4349 раз. Подякували: 7042 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 22:57 Аlександр написав:

Всех с Праздником !!!

С 90-летием Дьёрда Шварца !!!



О Соросе говорят разное.

Непосвященные ругают его, винят его в том, что мусорник во дворе переполнен, кран на кухне течет или ненаточены ножи.

Я лично считаю его величайшим мыслителем современности, который заложил основы жизни чесловеческого общества на 21-й век, а может быть и на несколько грядущих веков, на эпоху интернета, Bigdata и искусственного интеллекта. Оно называется Открытое общество. Открытое для чего? Открытое для Правды. Открытое для кого? Открытое абсолютно для всех.

Френсис Бэкон придумал Америку и разработал принципы жизни общества на протяжении нескольких веков в до-индустриальную, индустриальную и пост-индустриальную эпохи. Сорос дал нам ориентиры на новую эпоху, в котором предстоит жить нам и нашим потомкам. Его роль объективно оценят только грядущие поколения.

А вы соросята и пр. гадости ...

Великих всегда современники обсирают из-за неспособности понять их идей из будущего.

О Соросе говорят разное.Непосвященные ругают его, винят его в том, что мусорник во дворе переполнен, кран на кухне течет или ненаточены ножи.Я лично считаю его величайшим мыслителем современности, который заложил основы жизни чесловеческого общества на 21-й век, а может быть и на несколько грядущих веков, на эпоху интернета, Bigdata и искусственного интеллекта. Оно называется Открытое общество. Открытое для чего? Открытое для Правды. Открытое для кого? Открытое абсолютно для всех.Френсис Бэкон придумал Америку и разработал принципы жизни общества на протяжении нескольких веков в до-индустриальную, индустриальную и пост-индустриальную эпохи. Сорос дал нам ориентиры на новую эпоху, в котором предстоит жить нам и нашим потомкам. Его роль объективно оценят только грядущие поколения.А вы соросята и пр. гадости ...Великих всегда современники обсирают из-за неспособности понять их идей из будущего. Libo 2

Повідомлень: 8366 З нами з: 14.11.11 Подякував: 350 раз. Подякували: 4042 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 23:04 Libo написав: Великих всегда современники обсирают из-за неспособности понять их идей из будущего. Великих всегда современники обсирают из-за неспособности понять их идей из будущего.



Прапор, ты надеюсь уже с минских баррикад тут постишь ? Или опять курнул и из подвала с Подола, наслушавшись шансона ?

Поп Гапон, на пересменке Прапор, ты надеюсь уже с минских баррикад тут постишь ? Или опять курнул и из подвала с Подола, наслушавшись шансона ?Поп Гапон, на пересменке freeze 4 Повідомлень: 18003 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4349 раз. Подякували: 7042 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 23:21 freeze написав: Никаких майданов в нашем понимании слова с баррикадами, коктейлями Молотова на голову полицейских не будет в принципе. Просто потому первому кто кинет коктейль Молотова в тамошнего милицейского мгновенно переломают все кости, заодно переломают все кости и всем оказавшимся в радиусе 10 метров. Никаких майданов в нашем понимании слова с баррикадами, коктейлями Молотова на голову полицейских не будет в принципе. Просто потому первому кто кинет коктейль Молотова в тамошнего милицейского мгновенно переломают все кости, заодно переломают все кости и всем оказавшимся в радиусе 10 метров.





Да уж. ОМОН бульбашей сразу в пюрешку Да уж. ОМОН бульбашей сразу в пюрешку Аlександр Повідомлень: 3514 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 23:40 yanyura написав: Тот же "Шарий", только с другой стороны:



Встреча блогеров с Порошенко: кто такой Мирослав Олешко

12 марта 2018

...

9 марта в закрытом формате (без камер, журналистов, фото- и видеофиксирующих устройств) состоялась встреча Президента Петра Порошенко с блогерами. Список участников формировали сами блогеры. На встрече присутствовали: Александр Нойнец, Виктор Трегубов, Юрий Гудыменко, Филипп Духлий, Mason Lemberg Каменяр, Богдан Карпенко (Батяр), Елена Монова, Серж Марко, Роман Доник, Мирослав Олешко, Ibigdan, Денис Пятигорец, Ярослав Матюшин, Дана Яровая, Алексей Петров, Мартин Брест, Виктор Пузанов.

Тот же "Шарий", только с другой стороны:

Я давно кажу, що Олешко аналог Шарія, він ще й ретельно копіює Шарія. Брехлива продажна нечисть.

За інформацію про зустріч пропагандонів з Порошенко дякую, не знав. Це було очікувано. Я давно кажу, що Олешко аналог Шарія, він ще й ретельно копіює Шарія. Брехлива продажна нечисть.За інформацію про зустріч пропагандонів з Порошенко дякую, не знав. Це було очікувано. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 691 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 23:46 pesikot написав: unicdima написав: ты порохатик в каком-то своем выдуманном мирке живешь.

Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.

Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень. ты порохатик в каком-то своем выдуманном мирке живешь.Сирию американцы сдали Путину, Ирак сдали, из Афгана бегут.Иранцы в открытую обстреляли американские базы баллистическими ракетами и те утерлись. Теперь их будут щемить все кому не лень.

так обстреляли американскую базу, что после палили во всё подряд со страха и сбили самолёт МАУ



Так что, выдуманный мир у тебя, где ты никогда не врёшь так обстреляли американскую базу, что после палили во всё подряд со страха и сбили самолёт МАУТак что, выдуманный мир у тебя, где ты никогда не врёшь

Палили бо думали, что амеры дадут ответку, а амеры зассали и жалобно скуля утерлись. Потом тайком развозили по госпиталям раненных и контуженных. Позор на весь мир. Палили бо думали, что амеры дадут ответку, а амеры зассали и жалобно скуля утерлись. Потом тайком развозили по госпиталям раненных и контуженных. Позор на весь мир. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 691 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6494649564966497> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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