Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник
Касаемо Януковича - отдельная тема, он тупо лох, который хотел на двух стульях усидеть..
Лука - повторяет Януковича, хотя, разница - налицо.
Уровень жизни в Беларуси, намного выше, чем в Украине(как сегодня, так и при Яныке), бесплатная медицина(реально - неплохая), доступное образование, качественные продукты питания и пр. пр., низкая коммуналка, вменяемые налоги( в т.ч. для малого бизнеса). Молодые беларусы - учатся в ЕС, нет проблем, или в России, кто где хочет...
При этом, несмотря на то, что у Луки "сыновья во власти", нет такого беспредела, как с "Сашей-стоматологом" и пр.
Ну и коррупция, просто невозможно сравнивать Украину и Беларусь, у нас реально ДНО-днищенское.
Знаю о чём говорю, если что.
Но, 26-лет у власти! Это не нравится народу, которому нужны перемены!
И они, перемены, будут!
Да, уже через пару лет, беларусы тупо "офигеют" от Покращень, от новых цен на газ, коммуналки... предприятия пойдут с молотка, толпы ринуться на зароботки в Польшу(нам конкуренция), многопартийная система появится, непрерывные противостояния, кредиты МВФ и пр.
Ну и, если посмотреть на численность населения, как один из основных индикаторов, то Беларусь - восстановила численность 91-го года!
Украина, даже до захвата Крыма и лыныры, увы... катастрофически вымирала.
Проблема не в том, что Лука -тиран!
Просто, в современном мире МегаКорпораций, отдельно взятый народ - может выжить либо при ТИРАНЕ(взявшем на себя ответственность за этот народ), либо "лечь под какую-то Империю(США или Россию или Китай), но в последнем случае - вероятность выживания самого "отдельно взятого народа" на длительном промежутке времени, под вопросом!
Если не побоятся и сказать Правду самому себе, то вероятность того, что к 2100-му году, останется такой народ, как "украинцы", стремится к нулю...
Нас поглотит(через заробитчан)- ЕС(Польша, Германия и пр.) а саму территорию Украины, заселят бежеецы из Азии, предприниматели из Китая и Индии и пр.
Типичный украинец 2100-го года, будет разговаривать на английском/китайском, быть узкоглазым или тёмнокожим
Ну а Бацьку... скорее всего, "как Каддафи" -нанизают!
У него и выбора то нет, "Ростов, не принимает", говорят... Киев под Байденом, ему кронты.. короче!
ну и, возможность сократить в пару раз численность населения Беларуси, подготовить плацдарм для удара по России со всех сторон!