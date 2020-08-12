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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6494649564966497 Додано: Сер 12 сер, 2020 23:52 freeze Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник

Касаемо Януковича - отдельная тема, он тупо лох, который хотел на двух стульях усидеть..



Лука - повторяет Януковича, хотя, разница - налицо.

Уровень жизни в Беларуси, намного выше, чем в Украине(как сегодня, так и при Яныке), бесплатная медицина(реально - неплохая), доступное образование, качественные продукты питания и пр. пр., низкая коммуналка, вменяемые налоги( в т.ч. для малого бизнеса). Молодые беларусы - учатся в ЕС, нет проблем, или в России, кто где хочет...

При этом, несмотря на то, что у Луки "сыновья во власти", нет такого беспредела, как с "Сашей-стоматологом" и пр.

Ну и коррупция, просто невозможно сравнивать Украину и Беларусь, у нас реально ДНО-днищенское.

Знаю о чём говорю, если что.





Но, 26-лет у власти! Это не нравится народу, которому нужны перемены!

И они, перемены, будут!

Да, уже через пару лет, беларусы тупо "офигеют" от Покращень, от новых цен на газ, коммуналки... предприятия пойдут с молотка, толпы ринуться на зароботки в Польшу(нам конкуренция), многопартийная система появится, непрерывные противостояния, кредиты МВФ и пр.



Ну и, если посмотреть на численность населения, как один из основных индикаторов, то Беларусь - восстановила численность 91-го года!

Украина, даже до захвата Крыма и лыныры, увы... катастрофически вымирала.



Проблема не в том, что Лука -тиран!

Просто, в современном мире МегаКорпораций, отдельно взятый народ - может выжить либо при ТИРАНЕ(взявшем на себя ответственность за этот народ), либо "лечь под какую-то Империю(США или Россию или Китай), но в последнем случае - вероятность выживания самого "отдельно взятого народа" на длительном промежутке времени, под вопросом!



Если не побоятся и сказать Правду самому себе, то вероятность того, что к 2100-му году, останется такой народ, как "украинцы", стремится к нулю...

Нас поглотит(через заробитчан)- ЕС(Польша, Германия и пр.) а саму территорию Украины, заселят бежеецы из Азии, предприниматели из Китая и Индии и пр.

Типичный украинец 2100-го года, будет разговаривать на английском/китайском, быть узкоглазым или тёмнокожим



Ну а Бацьку... скорее всего, "как Каддафи" -нанизают!

У него и выбора то нет, "Ростов, не принимает", говорят... Киев под Байденом, ему кронты.. короче!

ну и, возможность сократить в пару раз численность населения Беларуси, подготовить плацдарм для удара по России со всех сторон! Касаемо Януковича - отдельная тема, он тупо лох, который хотел на двух стульях усидеть..Лука - повторяет Януковича, хотя,- налицо.Уровень жизни в Беларуси, намного выше, чем в Украине(как сегодня, так и при Яныке), бесплатная медицина(реально - неплохая), доступное образование, качественные продукты питания и пр. пр., низкая коммуналка, вменяемые налоги( в т.ч. для малого бизнеса). Молодые беларусы - учатся в ЕС, нет проблем, или в России, кто где хочет...При этом, несмотря на то, что у Луки "сыновья во власти", нет такого беспредела, как с "Сашей-стоматологом" и пр.Ну и коррупция, просто невозможно сравнивать Украину и Беларусь, у нас реально ДНО-днищенское.Знаю о чём говорю, если что.Но, 26-лет у власти! Это не нравится народу, которому нужны перемены!И они, перемены, будут!Да, уже через пару лет, беларусы тупо "офигеют" от Покращень, от новых цен на газ, коммуналки... предприятия пойдут с молотка, толпы ринуться на зароботки в Польшу(нам конкуренция), многопартийная система появится, непрерывные противостояния, кредиты МВФ и пр.Ну и, если посмотреть на численность населения, как один из основных индикаторов, то Беларусь - восстановила численность 91-го года!Украина, даже до захвата Крыма и лыныры, увы... катастрофически вымирала.Проблема не в том, что Лука -тиран!Просто, в современном мире МегаКорпораций, отдельно взятый народ - может выжить либо при ТИРАНЕ(взявшем на себя ответственность за этот народ), либо "лечь под какую-то Империю(США или Россию или Китай), но в последнем случае - вероятность выживания самого "отдельно взятого народа" на длительном промежутке времени, под вопросом!Если не побоятся и сказать Правду самому себе, то вероятность того, что к 2100-му году, останется такой народ, как "украинцы", стремится к нулю...Нас поглотит(через заробитчан)- ЕС(Польша, Германия и пр.) а саму территорию Украины, заселят бежеецы из Азии, предприниматели из Китая и Индии и пр.Типичный украинец 2100-го года, будет разговаривать на английском/китайском, быть узкоглазым или тёмнокожимНу а Бацьку... скорее всего, "как Каддафи" -нанизают!У него и выбора то нет, "Ростов, не принимает", говорят... Киев под Байденом, ему кронты.. короче!ну и, возможность сократить в пару раз численность населения Беларуси, подготовить плацдарм для удара по России со всех сторон! Востаннє редагувалось Replay в Сер 12 сер, 2020 23:56, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2010 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 23:54 Re: Політичні дискусії Аlександр написав: Да уж. ОМОН бульбашей сразу в пюрешку Да уж. ОМОН бульбашей сразу в пюрешку



Большинство людей по незнанию делают большую ошибку, думая что самый большой твой враг тот, кто прилюдно дал тебе в глаз.

Самый большой враг на солнечном свете обычно выглядит совсем пристойно, даже улыбается, но действует неожиданно, когда ты ни ждешь.

Посмотрите всемирную историю переворотов, заказных убийств, революций и предательств.



Да, касательно к примеру с омоновцами, омоновец, который бегает с дубинкой, и человек, который хладнокровно пустит пулю в затылок протестующему, это обычно совершенно разные товарищи. Большинство людей по незнанию делают большую ошибку, думая что самый большой твой враг тот, кто прилюдно дал тебе в глаз.Самый большой враг на солнечном свете обычно выглядит совсем пристойно, даже улыбается, но действует неожиданно, когда ты ни ждешь.Посмотрите всемирную историю переворотов, заказных убийств, революций и предательств.Да, касательно к примеру с омоновцами, омоновец, который бегает с дубинкой, и человек, который хладнокровно пустит пулю в затылок протестующему, это обычно совершенно разные товарищи. freeze 4 Повідомлень: 18003 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4349 раз. Подякували: 7042 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 сер, 2020 00:07 freeze Да, касательно к примеру с омоновцами, омоновец, который бегает с дубинкой, и человек, который хладнокровно пустит пулю в затылок протестующему, это обычно совершенно разные товарищи.

Вы на лица протестующих, посмотрите.

Там или молодые, верующие в то, что "Блоггерша" им зарплаты до 1000 у,е, подтянет, сохранив бесплатную медицину и 30 баксов коммуналки или лохи постарше.

Вот такая, чисто лоховская, светлая улыбка у многих, «гагаринская»!

Мы, народ, типа, достойный жить счастливо!

Типа, создалут свой, бяларусский Виндовс, Суперсмартфон, построят белорусский авианосец, ястребитель и все станут мильёнерами!

Ну-ну...



Кстати, у нас, лохов уже мало.

Большинство понимает, что от смены По на Зе, или наоборот, перемен к лучшему, не будеть.

А бульбаши, в совке застряли.... Вы на лица протестующих, посмотрите.Там или молодые, верующие в то, что "Блоггерша" им зарплаты до 1000 у,е, подтянет, сохранив бесплатную медицину и 30 баксов коммуналки или лохи постарше.Вот такая, чисто лоховская, светлая улыбка у многих, «гагаринская»!Мы, народ, типа, достойный жить счастливо!Типа, создалут свой, бяларусский Виндовс, Суперсмартфон, построят белорусский авианосец, ястребитель и все станут мильёнерами!Ну-ну...Кстати, у нас, лохов уже мало.Большинство понимает, что от смены По на Зе, или наоборот, перемен к лучшему, не будеть.А бульбаши, в совке застряли.... Replay

Повідомлень: 2010 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6494649564966497 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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