RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6494649564966497
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:52

freeze
Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник

Касаемо Януковича - отдельная тема, он тупо лох, который хотел на двух стульях усидеть..

Лука - повторяет Януковича, хотя, разница - налицо.
Уровень жизни в Беларуси, намного выше, чем в Украине(как сегодня, так и при Яныке), бесплатная медицина(реально - неплохая), доступное образование, качественные продукты питания и пр. пр., низкая коммуналка, вменяемые налоги( в т.ч. для малого бизнеса). Молодые беларусы - учатся в ЕС, нет проблем, или в России, кто где хочет...
При этом, несмотря на то, что у Луки "сыновья во власти", нет такого беспредела, как с "Сашей-стоматологом" и пр.
Ну и коррупция, просто невозможно сравнивать Украину и Беларусь, у нас реально ДНО-днищенское.
Знаю о чём говорю, если что.


Но, 26-лет у власти! Это не нравится народу, которому нужны перемены!
И они, перемены, будут!
Да, уже через пару лет, беларусы тупо "офигеют" от Покращень, от новых цен на газ, коммуналки... предприятия пойдут с молотка, толпы ринуться на зароботки в Польшу(нам конкуренция), многопартийная система появится, непрерывные противостояния, кредиты МВФ и пр. :D

Ну и, если посмотреть на численность населения, как один из основных индикаторов, то Беларусь - восстановила численность 91-го года!
Украина, даже до захвата Крыма и лыныры, увы... катастрофически вымирала.

Проблема не в том, что Лука -тиран!
Просто, в современном мире МегаКорпораций, отдельно взятый народ - может выжить либо при ТИРАНЕ(взявшем на себя ответственность за этот народ), либо "лечь под какую-то Империю(США или Россию или Китай), но в последнем случае - вероятность выживания самого "отдельно взятого народа" на длительном промежутке времени, под вопросом!

Если не побоятся и сказать Правду самому себе, то вероятность того, что к 2100-му году, останется такой народ, как "украинцы", стремится к нулю...
Нас поглотит(через заробитчан)- ЕС(Польша, Германия и пр.) а саму территорию Украины, заселят бежеецы из Азии, предприниматели из Китая и Индии и пр.
Типичный украинец 2100-го года, будет разговаривать на английском/китайском, быть узкоглазым или тёмнокожим :D

Ну а Бацьку... скорее всего, "как Каддафи" -нанизают!
У него и выбора то нет, "Ростов, не принимает", говорят... Киев под Байденом, ему кронты.. короче!
ну и, возможность сократить в пару раз численность населения Беларуси, подготовить плацдарм для удара по России со всех сторон! :)
Востаннє редагувалось Replay в Сер 12 сер, 2020 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 20.06.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:54

Re: Політичні дискусії

Аlександр написав:Да уж. ОМОН бульбашей сразу в пюрешку :oops:


Большинство людей по незнанию делают большую ошибку, думая что самый большой твой враг тот, кто прилюдно дал тебе в глаз.
Самый большой враг на солнечном свете обычно выглядит совсем пристойно, даже улыбается, но действует неожиданно, когда ты ни ждешь.
Посмотрите всемирную историю переворотов, заказных убийств, революций и предательств.

Да, касательно к примеру с омоновцами, омоновец, который бегает с дубинкой, и человек, который хладнокровно пустит пулю в затылок протестующему, это обычно совершенно разные товарищи.
freeze
4
 
Повідомлень: 18003
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4349 раз.
Подякували: 7042 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:07

freeze
Да, касательно к примеру с омоновцами, омоновец, который бегает с дубинкой, и человек, который хладнокровно пустит пулю в затылок протестующему, это обычно совершенно разные товарищи.

Вы на лица протестующих, посмотрите.
Там или молодые, верующие в то, что "Блоггерша" им зарплаты до 1000 у,е, подтянет, сохранив бесплатную медицину и 30 баксов коммуналки или лохи постарше.
Вот такая, чисто лоховская, светлая улыбка у многих, «гагаринская»!
Мы, народ, типа, достойный жить счастливо!
Типа, создалут свой, бяларусский Виндовс, Суперсмартфон, построят белорусский авианосец, ястребитель и все станут мильёнерами!
Ну-ну... :D

Кстати, у нас, лохов уже мало.
Большинство понимает, что от смены По на Зе, или наоборот, перемен к лучшему, не будеть.
А бульбаши, в совке застряли.... :D

Вангую. Им капец грядет.
Менять Бацьку надо, но нет Альтернативы.
У блоггерши ни команды, ни идей, ни хоризмы, ни знаний.
Училка...Но, раз пипалз за неё трусы рвёт на куски, шо сказать?
лохи, простите за откровенность!

И эти "просты" - на фоне начала новой волны Кризиса!
Капец им, без вариантов. :D
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 20.06.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:44

"Идеологам больше никто не верит": работники Минского тракторного завода вышли на забастовку (фото)
11 августа 2020

К общенациональной забастовке в Беларуси, цель которой – добиться честных выборов в стране, – присоединился Минский тракторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. Отмечается, что на забастовку вышли 70 инженерно-технических работников из нескольких управлений завода.

https://www.unian.net/world/minskiy-tra ... 08972.html

Смотрим в этой новости фото от NEXTA (того самого, что призывает к забастовкам, акциям протеста и блокированию дорог по всей Беларуси, но на всякий случай сидя подальше от всего этого, в Польше) - на первом я насчитал 44 человека (не 70), а вы сколько? А на втором снимке вообще 17 человек (вместе с замдиректора). А сколько всего работает на заводе? Ответ ниже в статье
Справка. Минский тракторный завод был основан в 1946 году. Он является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире, на заводе работает 35,000 сотрудников.


Даже если согласиться с NEXTA, что забастовали 70 человек, это всего 0,2% от всех работников завода. Настолько мегакрутая забастовка, что даже наш политинформатор постеснялся включить ее в свою политинформацию.
yanyura
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:57

  Replay написав:Уровень жизни в Беларуси, намного выше, чем в Украине(как сегодня, так и при Яныке), бесплатная медицина(реально - неплохая), доступное образование, качественные продукты питания и пр. пр., низкая коммуналка, вменяемые налоги( в т.ч. для малого бизнеса). Молодые беларусы - учатся в ЕС, нет проблем, или в России, кто где хочет...
При этом, несмотря на то, что у Луки "сыновья во власти", нет такого беспредела, как с "Сашей-стоматологом" и пр.
Ну и коррупция, просто невозможно сравнивать Украину и Беларусь, у нас реально ДНО-днищенское.
Знаю о чём говорю, если что.


  Replay написав:Вангую. Им капец грядет.
Менять Бацьку надо, но нет Альтернативы.
У блоггерши ни команды, ни идей, ни хоризмы, ни знаний.
Училка...Но, раз пипалз за неё трусы рвёт на куски, шо сказать?
лохи, простите за откровенность!

И эти "просты" - на фоне начала новой волны Кризиса!
Капец им, без вариантов. :D

Щось я не зрозумів вашої логіки. Якщо в Білорусії все так прекрасно, і це прекрасно їм створив бацька, а хто ж іще - тоді чому їм капець. Бацька поламався чи як?
Бацька залишиться при владі і Білорусь дальше буде процвітати. - чому так не буде?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6494649564966497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.