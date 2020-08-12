Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лукашенко, не Янукович, он тиран, а Янукович банальный трусливый гопота-уголовник
Касаемо Януковича - отдельная тема, он тупо лох, который хотел на двух стульях усидеть..
Лука - повторяет Януковича, хотя, разница - налицо. Уровень жизни в Беларуси, намного выше, чем в Украине(как сегодня, так и при Яныке), бесплатная медицина(реально - неплохая), доступное образование, качественные продукты питания и пр. пр., низкая коммуналка, вменяемые налоги( в т.ч. для малого бизнеса). Молодые беларусы - учатся в ЕС, нет проблем, или в России, кто где хочет... При этом, несмотря на то, что у Луки "сыновья во власти", нет такого беспредела, как с "Сашей-стоматологом" и пр. Ну и коррупция, просто невозможно сравнивать Украину и Беларусь, у нас реально ДНО-днищенское. Знаю о чём говорю, если что.
Но, 26-лет у власти! Это не нравится народу, которому нужны перемены! И они, перемены, будут! Да, уже через пару лет, беларусы тупо "офигеют" от Покращень, от новых цен на газ, коммуналки... предприятия пойдут с молотка, толпы ринуться на зароботки в Польшу(нам конкуренция), многопартийная система появится, непрерывные противостояния, кредиты МВФ и пр.
Ну и, если посмотреть на численность населения, как один из основных индикаторов, то Беларусь - восстановила численность 91-го года! Украина, даже до захвата Крыма и лыныры, увы... катастрофически вымирала.
Проблема не в том, что Лука -тиран! Просто, в современном мире МегаКорпораций, отдельно взятый народ - может выжить либо при ТИРАНЕ(взявшем на себя ответственность за этот народ), либо "лечь под какую-то Империю(США или Россию или Китай), но в последнем случае - вероятность выживания самого "отдельно взятого народа" на длительном промежутке времени, под вопросом!
Если не побоятся и сказать Правду самому себе, то вероятность того, что к 2100-му году, останется такой народ, как "украинцы", стремится к нулю... Нас поглотит(через заробитчан)- ЕС(Польша, Германия и пр.) а саму территорию Украины, заселят бежеецы из Азии, предприниматели из Китая и Индии и пр. Типичный украинец 2100-го года, будет разговаривать на английском/китайском, быть узкоглазым или тёмнокожим
Ну а Бацьку... скорее всего, "как Каддафи" -нанизают! У него и выбора то нет, "Ростов, не принимает", говорят... Киев под Байденом, ему кронты.. короче! ну и, возможность сократить в пару раз численность населения Беларуси, подготовить плацдарм для удара по России со всех сторон!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 12 сер, 2020 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр написав:Да уж. ОМОН бульбашей сразу в пюрешку
Большинство людей по незнанию делают большую ошибку, думая что самый большой твой враг тот, кто прилюдно дал тебе в глаз. Самый большой враг на солнечном свете обычно выглядит совсем пристойно, даже улыбается, но действует неожиданно, когда ты ни ждешь. Посмотрите всемирную историю переворотов, заказных убийств, революций и предательств.
Да, касательно к примеру с омоновцами, омоновец, который бегает с дубинкой, и человек, который хладнокровно пустит пулю в затылок протестующему, это обычно совершенно разные товарищи.
Да, касательно к примеру с омоновцами, омоновец, который бегает с дубинкой, и человек, который хладнокровно пустит пулю в затылок протестующему, это обычно совершенно разные товарищи.
Вы на лица протестующих, посмотрите. Там или молодые, верующие в то, что "Блоггерша" им зарплаты до 1000 у,е, подтянет, сохранив бесплатную медицину и 30 баксов коммуналки или лохи постарше. Вот такая, чисто лоховская, светлая улыбка у многих, «гагаринская»! Мы, народ, типа, достойный жить счастливо! Типа, создалут свой, бяларусский Виндовс, Суперсмартфон, построят белорусский авианосец, ястребитель и все станут мильёнерами! Ну-ну...
Кстати, у нас, лохов уже мало. Большинство понимает, что от смены По на Зе, или наоборот, перемен к лучшему, не будеть. А бульбаши, в совке застряли....
Вангую. Им капец грядет. Менять Бацьку надо, но нет Альтернативы. У блоггерши ни команды, ни идей, ни хоризмы, ни знаний. Училка...Но, раз пипалз за неё трусы рвёт на куски, шо сказать? лохи, простите за откровенность!
И эти "просты" - на фоне начала новой волны Кризиса! Капец им, без вариантов.
"Идеологам больше никто не верит": работники Минского тракторного завода вышли на забастовку (фото) 11 августа 2020
К общенациональной забастовке в Беларуси, цель которой – добиться честных выборов в стране, – присоединился Минский тракторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. Отмечается, что на забастовку вышли 70 инженерно-технических работников из нескольких управлений завода.
Смотрим в этой новости фото от NEXTA (того самого, что призывает к забастовкам, акциям протеста и блокированию дорог по всей Беларуси, но на всякий случай сидя подальше от всего этого, в Польше) - на первом я насчитал 44 человека (не 70), а вы сколько? А на втором снимке вообще 17 человек (вместе с замдиректора). А сколько всего работает на заводе? Ответ ниже в статье
Справка. Минский тракторный завод был основан в 1946 году. Он является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире, на заводе работает 35,000 сотрудников.
Даже если согласиться с NEXTA, что забастовали 70 человек, это всего 0,2% от всех работников завода. Настолько мегакрутая забастовка, что даже наш политинформатор постеснялся включить ее в свою политинформацию.
Replay написав:Уровень жизни в Беларуси, намного выше, чем в Украине(как сегодня, так и при Яныке), бесплатная медицина(реально - неплохая), доступное образование, качественные продукты питания и пр. пр., низкая коммуналка, вменяемые налоги( в т.ч. для малого бизнеса). Молодые беларусы - учатся в ЕС, нет проблем, или в России, кто где хочет... При этом, несмотря на то, что у Луки "сыновья во власти", нет такого беспредела, как с "Сашей-стоматологом" и пр. Ну и коррупция, просто невозможно сравнивать Украину и Беларусь, у нас реально ДНО-днищенское. Знаю о чём говорю, если что.
Replay написав:Вангую. Им капец грядет. Менять Бацьку надо, но нет Альтернативы. У блоггерши ни команды, ни идей, ни хоризмы, ни знаний. Училка...Но, раз пипалз за неё трусы рвёт на куски, шо сказать? лохи, простите за откровенность!
И эти "просты" - на фоне начала новой волны Кризиса! Капец им, без вариантов.
Щось я не зрозумів вашої логіки. Якщо в Білорусії все так прекрасно, і це прекрасно їм створив бацька, а хто ж іще - тоді чому їм капець. Бацька поламався чи як? Бацька залишиться при владі і Білорусь дальше буде процвітати. - чому так не буде?