А зачем Порошенко были Минские соглашения ? Заставили обстоятельства.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 сер, 2020 19:42
А зачем Порошенко были Минские соглашения ? Заставили обстоятельства.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:09
Мінські угоди підписав Кучма, за міжнародним правом вони нікчемний папірець, за порушення якого мочать Рашу санкціями.
Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:19
Позже Минченко написал еще один пост:
«Коротко повторю тезис - основная масса настроена вполне проророссийски, а не антироссийски. Их вытолкнули в протест против режим Лукашенко конфликтом с Россией, который начал ударять по карману простых работяг (отсюда забастовки), и антироссийской кампанией в белорусских СМИ. Сторонникам стабильности власти начали продавать противостояние и войну.
Теперь поговорим об организаторах протеста.
Информационно - официально финансируемый из бюджета Польши телеканал «Белсат», находящиеся в Польше организаторы сети каналов и аккаунтов «Нехта», пучок прозападных НКО.
Идеологически - националистические организации, старательно пестуемые режимом. Разгулянные именно в последние годы под торг с Россией. Просто грабли Януковича в чистом виде. Окружение продало Батьке мираж «ручных националистов» и сформировало к нему прицепом целый пул прозападных экспертов, которые теперь его с наслаждением предают».
Конец цитаты.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:40
Re: Політичні дискусії
Сбить активную фазу горячего противостояния.
Порох не готов был лечь костьми за Украину. Фазу сбили, по окопам разошлись - началось бизнеса.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:50
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:51
твоя легенда погано клеїться, що спільного?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 15 сер, 2020 21:33
Портников жгёт)):
"Головний редактор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян говорить про можливість втручання «ввічливих людей» заради «наведення порядку» в сусідній Білорусі. Це не просто слова і не просто спроба провести асоціацію із анексованим Кримом. Це нагадування про те, що у Кремлі апетит приходить під час їжі", - пише оглядач Віталій Портников у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:
"Перед українським Майданом 2013–2014 років у Москві не зазіхали на Крим. Вже на початку повстання почали розробляти плани перетворення півострова на самопроголошену республіку за зразком Придністров’я. А коли ситуацію в Україні було повністю дестабілізовано, коли вдалося виманити Віктора Януковича з України, виникла ідея анексії Криму та його приєднання до Росії."
Додано: Суб 15 сер, 2020 22:54
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:07
Re: Політичні дискусії
Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Братцы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, с***, за него никто не голосовал!"
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