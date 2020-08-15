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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6511651265136514>
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:42

  flyman написав:Нащо Лукашенку Союз?


А зачем Порошенко были Минские соглашения ? Заставили обстоятельства.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:09

  freeze написав:
  flyman написав:Нащо Лукашенку Союз?


А зачем Порошенко были Минские соглашения ? Заставили обстоятельства.

Мінські угоди підписав Кучма, за міжнародним правом вони нікчемний папірець, за порушення якого мочать Рашу санкціями.
Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:19

Позже Минченко написал еще один пост:

«Коротко повторю тезис - основная масса настроена вполне проророссийски, а не антироссийски. Их вытолкнули в протест против режим Лукашенко конфликтом с Россией, который начал ударять по карману простых работяг (отсюда забастовки), и антироссийской кампанией в белорусских СМИ. Сторонникам стабильности власти начали продавать противостояние и войну.

Теперь поговорим об организаторах протеста.

Информационно - официально финансируемый из бюджета Польши телеканал «Белсат», находящиеся в Польше организаторы сети каналов и аккаунтов «Нехта», пучок прозападных НКО.

Идеологически - националистические организации, старательно пестуемые режимом. Разгулянные именно в последние годы под торг с Россией. Просто грабли Януковича в чистом виде. Окружение продало Батьке мираж «ручных националистов» и сформировало к нему прицепом целый пул прозападных экспертов, которые теперь его с наслаждением предают».

Конец цитаты.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:40

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А зачем Порошенко были Минские соглашения ? Заставили обстоятельства.
Сбить активную фазу горячего противостояния.
Порох не готов был лечь костьми за Украину. Фазу сбили, по окопам разошлись - началось бизнеса.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:50

  freeze написав:
  Schmit написав:Белорусы удивляются жестокости избиений, но до сих пор не понимают, что это норма для совка и русскага мира, в котором они находятся.


Давайте, среди белорусских плохих событий, не забывать и безвременно ушедшего старину Флойда, которого американские силовики, называя вещи своими именами, просто задушили.
Я тут часто троллил беднягу Флойда, но сейчас частично изменил свое мнение. Не то чтобы я начал любить негров, но то как его убили, это не здраво.

Недавно суд разрешил опубликовать видео с нагрудных камер полиции, зрелище не для слабонервных. У Флойда, как говорят психологи, случилась банальная паническая атака, кратковременное нарушение психики, он побледнел от страха, покрылся испариной, начал нести какую-то околесицу, заплакал, что человек явно не в себе было видно сразу.
Когда его придушили, он визжал, умолял дать ему подышать, плакал, но ...
Думаю многие негры, посмотрев это видео реально плакали, примерно как Брежнев после первого прочтения написанной им книги Малая Земля.


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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:51

  freeze написав:
  flyman написав:Нащо Лукашенку Союз?


А зачем Порошенко были Минские соглашения ? Заставили обстоятельства.

твоя легенда погано клеїться, що спільного?
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:33

Портников жгёт)):

"Головний редактор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян говорить про можливість втручання «ввічливих людей» заради «наведення порядку» в сусідній Білорусі. Це не просто слова і не просто спроба провести асоціацію із анексованим Кримом. Це нагадування про те, що у Кремлі апетит приходить під час їжі", - пише оглядач Віталій Портников у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:

"Перед українським Майданом 2013–2014 років у Москві не зазіхали на Крим. Вже на початку повстання почали розробляти плани перетворення півострова на самопроголошену республіку за зразком Придністров’я. А коли ситуацію в Україні було повністю дестабілізовано, коли вдалося виманити Віктора Януковича з України, виникла ідея анексії Криму та його приєднання до Росії."
https://patrioty.org.ua/blogs/rosiia-mo ... 40373.html
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  Schmit написав:

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А кому ещё звонить? Уши Кремля отовсюду торчат
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:07

Re: Політичні дискусії

Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Братцы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, с***, за него никто не голосовал!"
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