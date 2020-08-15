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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6511651265136514
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:09

  lapay написав:Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?

А какой вариант из двух будет лучше для Украины :roll:
1. Белоруссия станет субъектом РФ.
2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроет, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами :roll:
Востаннє редагувалось Аlександр в Нед 16 сер, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:13

  Аlександр написав:
  lapay написав:Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?

А какой вариант из двух будет лучше для Украины :roll:
1. Белоруссия станет субъектом РФ.
2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроют, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами :roll:


-шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...
-полеты через Минск-временное явление, сегодня есть-завтра нет
не будет Минска_будет Тбилиси или Дубай, не важно что
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:19

  prodigy написав:-шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...

Электроэнергию Бене тоже пароходом из Одессы, как и все остальное, что везем из России и наоборот под видом белорусских товаров?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 01:43

Аlександр А какой вариант из двух будет лучше для Украины :roll:
1. Белоруссия станет субъектом РФ.
2. Полностью разорвет все связи с Россией,

Любой вариант - проиграшный для Украины.

Если, благодаря Беломайдану, даже не будет достигнуто создание "горячей точки" в Беларуси, даже без этого, будут введены санкции против России и против Беларуси, что на руку Западу(захват рынков сбыта), но - вот тут реально вопрос с Украиной - серьёзный!
Товарооборот с РФ через Беларусь, как и с Беларусью - у нас, резко упадёт(санкции и пр.) На фоне короновируса, не ясно, что будет с Западными границами...вообщем, как бы, негатив для нас.
Судя по заявлению Зе по "вагнеровцам", отношения с бацькой- уже явно не дружеские. Ну, ещё один враг у Украины появился, стену надо строить и с ними.
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  #<1 ... 6511651265136514
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