Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6511651265136514 Додано: Нед 16 сер, 2020 00:09 lapay написав: Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба? Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?

А какой вариант из двух будет лучше для Украины

1. Белоруссия станет субъектом РФ.

2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроет, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами А какой вариант из двух будет лучше для Украины1. Белоруссия станет субъектом РФ.2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроет, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами Востаннє редагувалось Аlександр в Нед 16 сер, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз. Аlександр Повідомлень: 3518 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 00:13 Аlександр написав: lapay написав: Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба? Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?

А какой вариант из двух будет лучше для Украины

1. Белоруссия станет субъектом РФ.

2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроют, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами А какой вариант из двух будет лучше для Украины1. Белоруссия станет субъектом РФ.2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроют, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами



-шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...

-полеты через Минск-временное явление, сегодня есть-завтра нет

не будет Минска_будет Тбилиси или Дубай, не важно что -шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...-полеты через Минск-временное явление, сегодня есть-завтра нетне будет Минска_будет Тбилиси или Дубай, не важно что Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6152 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2577 раз. Подякували: 1822 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 00:19 prodigy написав: -шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы... -шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...

Электроэнергию Бене тоже пароходом из Одессы, как и все остальное, что везем из России и наоборот под видом белорусских товаров? Электроэнергию Бене тоже пароходом из Одессы, как и все остальное, что везем из России и наоборот под видом белорусских товаров? Аlександр Повідомлень: 3518 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 01:43 Аlександр А какой вариант из двух будет лучше для Украины

1. Белоруссия станет субъектом РФ.

2. Полностью разорвет все связи с Россией, А какой вариант из двух будет лучше для Украины1. Белоруссия станет субъектом РФ.2. Полностью разорвет все связи с Россией,

Любой вариант - проиграшный для Украины.



Если, благодаря Беломайдану, даже не будет достигнуто создание "горячей точки" в Беларуси, даже без этого, будут введены санкции против России и против Беларуси, что на руку Западу(захват рынков сбыта), но - вот тут реально вопрос с Украиной - серьёзный!

Товарооборот с РФ через Беларусь, как и с Беларусью - у нас, резко упадёт(санкции и пр.) На фоне короновируса, не ясно, что будет с Западными границами...вообщем, как бы, негатив для нас.

Судя по заявлению Зе по "вагнеровцам", отношения с бацькой- уже явно не дружеские. Ну, ещё один враг у Украины появился, стену надо строить и с ними. Любой вариант - проиграшный для Украины.Если, благодаря Беломайдану, даже не будет достигнуто создание "горячей точки" в Беларуси, даже без этого, будут введены санкции против России и против Беларуси, что на руку Западу(захват рынков сбыта), но - вот тут реально вопрос с Украиной - серьёзный!Товарооборот с РФ через Беларусь, как и с Беларусью - у нас, резко упадёт(санкции и пр.) На фоне короновируса, не ясно, что будет с Западными границами...вообщем, как бы, негатив для нас.Судя по заявлению Зе по "вагнеровцам", отношения с бацькой- уже явно не дружеские. Ну, ещё один враг у Украины появился, стену надо строить и с ними. Replay

Повідомлень: 2021 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6511651265136514 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор