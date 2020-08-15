|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 сер, 2020 00:09
lapay написав:
Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?
А какой вариант из двух будет лучше для Украины
1. Белоруссия станет субъектом РФ.
2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроет, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами
Востаннє редагувалось Аlександр
в Нед 16 сер, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3518
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 сер, 2020 00:13
Аlександр написав: lapay написав:
Якщо Лукашенко знизить суверінетет Білорусі, то тоді там точно почнеться Майдан і окупація. Воно йому треба?
А какой вариант из двух будет лучше для Украины
1. Белоруссия станет субъектом РФ.
2. Полностью разорвет все связи с Россией, т. е. Великий Шелковый путь укртоваров в Россию через Беларусь и наоборот прикроют, также, как и полеты через Минск. Бизнесмены что-ли будут летать с молдаванами
-шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...
-полеты через Минск-временное явление, сегодня есть-завтра нет
не будет Минска_будет Тбилиси или Дубай, не важно что
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6152
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2577 раз.
- Подякували: 1822 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 сер, 2020 00:19
prodigy написав:
-шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...
Электроэнергию Бене тоже пароходом из Одессы, как и все остальное, что везем из России и наоборот под видом белорусских товаров?
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3518
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 сер, 2020 01:43
Аlександр
А какой вариант из двух будет лучше для Украины
1. Белоруссия станет субъектом РФ.
2. Полностью разорвет все связи с Россией,
Любой вариант - проиграшный для Украины.
Если, благодаря Беломайдану, даже не будет достигнуто создание "горячей точки" в Беларуси, даже без этого, будут введены санкции против России и против Беларуси, что на руку Западу(захват рынков сбыта), но - вот тут реально вопрос с Украиной - серьёзный!
Товарооборот с РФ через Беларусь, как и с Беларусью - у нас, резко упадёт(санкции и пр.) На фоне короновируса, не ясно, что будет с Западными границами...вообщем, как бы, негатив для нас.
Судя по заявлению Зе по "вагнеровцам", отношения с бацькой- уже явно не дружеские. Ну, ещё один враг у Украины появился, стену надо строить и с ними.
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2021
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|