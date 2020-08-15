RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 65136514651565166517>
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:04

  freeze написав:
  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Если действительно есть договоренность между Лукашенко и Путиным (на что указывает объявление в российский розыск Цепкало и Нехты), протестам скорее всего ничего не светит. Проевропейские и националистические силы там далеко не так сильны, как в Украине.

За протестами стоит Кремль если ты ещё не понял. Путин скажет фу и не станет протестующих.


Белорусский майдан действительно выглядит несколько странным - за неделю протестов, митингов и демонстраций я не увидел ни одного прозападного и антироссийского лозунга.


где-то слышал, что пожилые люди там выходят против луки за то, что он с путеным не в ладах и тормозит сближение с рашей.

по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана. :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 15.09.12
Подякував: 255 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:12

  19yuriy91 написав:по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана.


Сильно напоминает недавний майдан в Армении, когда Путин не стал поддерживать старую армянскую элиту, а борец с тоталитаризом и антикоррупционер Пашинян по факту оказался для России таким же удобным как и старая элита.
Пашинян поздравил Лукашенко с избранием даже до объявления официальных итогов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18073
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4356 раз.
Подякували: 7047 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:28

  Аlександр написав:
  prodigy написав:-шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...

Электроэнергию Бене тоже пароходом из Одессы, как и все остальное, что везем из России и наоборот под видом белорусских товаров?


что вы хотите этим сказать не понятно...
-электроэнергия-это такой же товар как все остальное и поставка электроэнергии на большие расстояния стоит денег, тем более что при СССР была построена единая энергетическая система-снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС

Бене все-равно чей товар, главное что дешевле и если государство (в лице Кабмина) не накладывает вето на такие поставки, значит всем подходит (все они там в доле)
а то что торговля с РФ не прекращается а нарастает-это бизнес (и вы бизнесмены -всегда были далеки от морали)-спрос на российские товары (который был 50 лет и более)остался
и поверьте, если бы (литовские,турецкие,польские, болгарские, румынские) товары при том же качестве обходились бы дешевле, они бы мгновенно вытеснили бы на рынке российские (белорусские) товары
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2577 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:35

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана.


Сильно напоминает недавний майдан в Армении, когда Путин не стал поддерживать старую армянскую элиту, а борец с тоталитаризом и антикоррупционер Пашинян по факту оказался для России таким же удобным как и старая элита.
Пашинян поздравил Лукашенко с избранием даже до объявления официальных итогов.


да, для раши, видимо, по барабану, кто там в постсовках рулит, главное условие - лояльность к кремлю.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 15.09.12
Подякував: 255 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:41

  Replay написав:
Аlександр А какой вариант из двух будет лучше для Украины :roll:
1. Белоруссия станет субъектом РФ.
2. Полностью разорвет все связи с Россией,

Любой вариант - проиграшный для Украины.

Если, благодаря Беломайдану, даже не будет достигнуто создание "горячей точки" в Беларуси, даже без этого, будут введены санкции против России и против Беларуси, что на руку Западу(захват рынков сбыта), но - вот тут реально вопрос с Украиной - серьёзный!
Товарооборот с РФ через Беларусь, как и с Беларусью - у нас, резко упадёт(санкции и пр.) На фоне короновируса, не ясно, что будет с Западными границами...вообщем, как бы, негатив для нас.
Судя по заявлению Зе по "вагнеровцам", отношения с бацькой- уже явно не дружеские. Ну, ещё один враг у Украины появился, стену надо строить и с ними.


отношения с Белорусью после 2014 никогда не были дружеские ( враждебный нейтралитет)
сегодня посмотрел 2 ролика в ютуб, предлагаю ознакомиться всем
1. от прокремлевской страны.юа (не надо кидаться тапками по источнику-кстати я им поставил дизлайк), но к сожаления в Украине так думает большинство-"зачем белорусам были эти протесты-свергнуть бацьку-прийдет МВФ-приватизация БелАза(потом банкротство, закрытие предприятий, безработица, нищета), т.е. то что прошла Польша с 2000-2010 (там закрыли судоверфи в Гданьске/Гдыне, оставили только судоремонт...но Польша не только не пострадала, а наоборот нашла себя в другой области


2. Роман Бессмертний/Володимир Огризко (молчание Зеленский по белорусским событиям)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2577 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:47

freeze
Белорусский майдан действительно выглядит несколько странным - за неделю протестов, митингов и демонстраций я не увидел ни одного прозападного и антироссийского лозунга

Да, это потому, что Беломайдан импортировали.
Прикольно со стороны смотрится всё!
А что им, экономические требования выдвигать?
По типу "Хотим плтную дорогую медицину!", "Поднимите цены на газ и эоектроэнергию"!", "Требуем дорогую коммуналку!"? :D Реально тупо смотрится!
Может... ещё и так "Хотим своих, беларусских олигархов!"? Или ещё более зашкварно: "Почему наши депутаты не имеют своих дворцов?" :D

Требования Ьеломайдана - "Уйди Лука!", вот и всё.
Давил оппозицию? Ну, тут ничего удивительного, во всём мире - оппозицю давят, вопрос в Программе самой оппозиции и их требованиях!
Смотрите, вот для США - Китай, конкурент и фактически "оппозиция" на мировом рынке!
Давят, и что? :D


Требования Беломайдана, будут формироваться по мере его развития!
Типа "Они бьют наших летей!"
"Лука сфальцифицировал выборы!"

НЛП во всей красе.
Если бы протестующие - подали запрос на проведение "мирных митингов" и не провоцировали полицию, скорее всего, никаких побоев бы и не было!
Если бы "кто-то" смог собрать реальные доказательства фактов массовых фальсификаций, эти фкты - озвучили бы через Западные СМИ и продемонстрировали всему миру!
Ан нет.

Ясен пень, накрутили Бацбке голосов, но не думаю, что так, как "шепелявит" блоггерша, мол "у нас 80 а у Луки 10-ть!" Нереально это, накрутить столько процентов!

Простые опросы "за кого голосовал" - не покатят, потому что... если в массы вкинуть "если ты за Луку - ты Лох", то многие - даже голосуя за Лукашенко, при опросе - будут говорить "нет, я не голосовал за Лукашенко"!
Кто же хочет озвучить "коллегам по работе", что он типа... лох?

И вот, в массы вбивают идею, мол "Лука - кровавый тиран, он отдал приказ бить своих граждан, простых мирных прохожих(видимо для снижения рейтинга и усиления протестов) и пр. бред!

На славянах, такая идеология - работает, проверено!
Стадный, колхозный менталитет, привитый тысячелетним рабством, усиленный Совком!
Все кричат "Слава Ильичу" или там "Слава Гетьману", надо и себе кричать, а то прибьют!
Все кричат "долой Луку", надо поддержать протесты!
Опять же, это модно, быть Революционером!


Сейчас, по логике, должны пойти провокации.
Жесткие какие-нибудь, там, к примеру "Лукашенко сбивает самолёт с гумманитаркой для Украины" или "Лукашенко решил травить питьевую воду жителям беоаруси"...

Зачем Луке травить народ(видимо, чтобы протесты усилиить ... против себя) или тем более, сбивать самолёты(чтобы санкции ввели и закрыли границы?), славяне не будут задаваться такими вопросами!
Скажут... "а он с ума сошел, жестокий и коварный, вот хочет... чтобы его все нанавидели в мире и всё тут!" :D

Ну а те, кто такие вопросы себе задаст, будет молчать в тряпочку... :D

События - будут развиваться стремительно!
Альтернатива?
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 20.06.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:21

а вот и антиантимайдан подоспел
Колонны автобусов, едущие на митинг в Минск
https://www.youtube.com/watch?v=_lNJYG1 ... e=emb_logo

долго лука раздуплялся
19yuriy91
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 15.09.12
Подякував: 255 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:34

Re: Політичні дискусії

  prodigy написав:снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС
В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків..
Перше - це дало можливість відключити Крим
Друге - після відключення Криму - москалики відключили Харків
Третє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 15.01.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:49

  budivelnik написав:
  prodigy написав:снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС
В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків..
Перше - це дало можливість відключити Крим
Друге - після відключення Криму - москалики відключили Харків
Третє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували


все верно..всегда можно найти выход и не покупать у агрессора(словацкий газ)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2577 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:43

отличный рассказ о событиях в рб
Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU

а чувак много где побывал

а так, да - лука никуйовый парень, бацка, куле - гроза врагу, отец народа
19yuriy91
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 15.09.12
Подякував: 255 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65136514651565166517>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.