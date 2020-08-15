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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 65136514651565166517> Додано: Нед 16 сер, 2020 10:04 freeze написав: Ukrainian написав: Tegularius написав: Если действительно есть договоренность между Лукашенко и Путиным (на что указывает объявление в российский розыск Цепкало и Нехты), протестам скорее всего ничего не светит. Проевропейские и националистические силы там далеко не так сильны, как в Украине. Если действительно есть договоренность между Лукашенко и Путиным (на что указывает объявление в российский розыск Цепкало и Нехты), протестам скорее всего ничего не светит. Проевропейские и националистические силы там далеко не так сильны, как в Украине.

За протестами стоит Кремль если ты ещё не понял. Путин скажет фу и не станет протестующих. За протестами стоит Кремль если ты ещё не понял. Путин скажет фу и не станет протестующих.



Белорусский майдан действительно выглядит несколько странным - за неделю протестов, митингов и демонстраций я не увидел ни одного прозападного и антироссийского лозунга. Белорусский майдан действительно выглядит несколько странным - за неделю протестов, митингов и демонстраций я не увидел ни одного прозападного и антироссийского лозунга.



где-то слышал, что пожилые люди там выходят против луки за то, что он с путеным не в ладах и тормозит сближение с рашей.



по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана. где-то слышал, что пожилые люди там выходят против луки за то, что он с путеным не в ладах и тормозит сближение с рашей.по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана. 19yuriy91 Повідомлень: 2987 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 10:12 19yuriy91 написав: по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана. по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана.



Сильно напоминает недавний майдан в Армении, когда Путин не стал поддерживать старую армянскую элиту, а борец с тоталитаризом и антикоррупционер Пашинян по факту оказался для России таким же удобным как и старая элита.

Пашинян поздравил Лукашенко с избранием даже до объявления официальных итогов. Сильно напоминает недавний майдан в Армении, когда Путин не стал поддерживать старую армянскую элиту, а борец с тоталитаризом и антикоррупционер Пашинян по факту оказался для России таким же удобным как и старая элита.Пашинян поздравил Лукашенко с избранием даже до объявления официальных итогов. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18073 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4356 раз. Подякували: 7047 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 10:28 Аlександр написав: prodigy написав: -шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы... -шелковый пусть товаров через Россию не намного дешевле (если не дороже), чем параходом из Одессы...

Электроэнергию Бене тоже пароходом из Одессы, как и все остальное, что везем из России и наоборот под видом белорусских товаров? Электроэнергию Бене тоже пароходом из Одессы, как и все остальное, что везем из России и наоборот под видом белорусских товаров?



что вы хотите этим сказать не понятно...

-электроэнергия-это такой же товар как все остальное и поставка электроэнергии на большие расстояния стоит денег, тем более что при СССР была построена единая энергетическая система-снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС



Бене все-равно чей товар, главное что дешевле и если государство (в лице Кабмина) не накладывает вето на такие поставки, значит всем подходит (все они там в доле)

а то что торговля с РФ не прекращается а нарастает-это бизнес (и вы бизнесмены -всегда были далеки от морали)-спрос на российские товары (который был 50 лет и более)остался

и поверьте, если бы (литовские,турецкие,польские, болгарские, румынские) товары при том же качестве обходились бы дешевле, они бы мгновенно вытеснили бы на рынке российские (белорусские) товары что вы хотите этим сказать не понятно...-электроэнергия-это такой же товар как все остальное и поставка электроэнергии на большие расстояния стоит денег, тем более что при СССР была построена единая энергетическая система-снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭСБене все-равно чей товар, главное что дешевле и если государство (в лице Кабмина) не накладывает вето на такие поставки, значит всем подходит (все они там в доле)а то что торговля с РФ не прекращается а нарастает-это бизнес (и вы бизнесмены -всегда были далеки от морали)-спрос на российские товары (который был 50 лет и более)осталсяи поверьте, если бы (литовские,турецкие,польские, болгарские, румынские) товары при том же качестве обходились бы дешевле, они бы мгновенно вытеснили бы на рынке российские (белорусские) товары Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6157 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2577 раз. Подякували: 1822 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 10:35 freeze написав: 19yuriy91 написав: по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана. по аналогии с Украиной - у них сразу антимайдан, без самого майдана.



Сильно напоминает недавний майдан в Армении, когда Путин не стал поддерживать старую армянскую элиту, а борец с тоталитаризом и антикоррупционер Пашинян по факту оказался для России таким же удобным как и старая элита.

Пашинян поздравил Лукашенко с избранием даже до объявления официальных итогов. Сильно напоминает недавний майдан в Армении, когда Путин не стал поддерживать старую армянскую элиту, а борец с тоталитаризом и антикоррупционер Пашинян по факту оказался для России таким же удобным как и старая элита.Пашинян поздравил Лукашенко с избранием даже до объявления официальных итогов.



да, для раши, видимо, по барабану, кто там в постсовках рулит, главное условие - лояльность к кремлю. да, для раши, видимо, по барабану, кто там в постсовках рулит, главное условие - лояльность к кремлю. 19yuriy91 Повідомлень: 2987 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 10:41 Replay написав: Аlександр А какой вариант из двух будет лучше для Украины

1. Белоруссия станет субъектом РФ.

2. Полностью разорвет все связи с Россией, А какой вариант из двух будет лучше для Украины1. Белоруссия станет субъектом РФ.2. Полностью разорвет все связи с Россией,

Любой вариант - проиграшный для Украины.



Если, благодаря Беломайдану, даже не будет достигнуто создание "горячей точки" в Беларуси, даже без этого, будут введены санкции против России и против Беларуси, что на руку Западу(захват рынков сбыта), но - вот тут реально вопрос с Украиной - серьёзный!

Товарооборот с РФ через Беларусь, как и с Беларусью - у нас, резко упадёт(санкции и пр.) На фоне короновируса, не ясно, что будет с Западными границами...вообщем, как бы, негатив для нас.

Судя по заявлению Зе по "вагнеровцам", отношения с бацькой- уже явно не дружеские. Ну, ещё один враг у Украины появился, стену надо строить и с ними. Любой вариант - проиграшный для Украины.Если, благодаря Беломайдану, даже не будет достигнуто создание "горячей точки" в Беларуси, даже без этого, будут введены санкции против России и против Беларуси, что на руку Западу(захват рынков сбыта), но - вот тут реально вопрос с Украиной - серьёзный!Товарооборот с РФ через Беларусь, как и с Беларусью - у нас, резко упадёт(санкции и пр.) На фоне короновируса, не ясно, что будет с Западными границами...вообщем, как бы, негатив для нас.Судя по заявлению Зе по "вагнеровцам", отношения с бацькой- уже явно не дружеские. Ну, ещё один враг у Украины появился, стену надо строить и с ними.



отношения с Белорусью после 2014 никогда не были дружеские ( враждебный нейтралитет)

сегодня посмотрел 2 ролика в ютуб, предлагаю ознакомиться всем

1. от прокремлевской страны.юа (не надо кидаться тапками по источнику-кстати я им поставил дизлайк), но к сожаления в Украине так думает большинство-"зачем белорусам были эти протесты-свергнуть бацьку-прийдет МВФ-приватизация БелАза(потом банкротство, закрытие предприятий, безработица, нищета), т.е. то что прошла Польша с 2000-2010 (там закрыли судоверфи в Гданьске/Гдыне, оставили только судоремонт...но Польша не только не пострадала, а наоборот нашла себя в другой области





2. Роман Бессмертний/Володимир Огризко (молчание Зеленский по белорусским событиям)

отношения с Белорусью после 2014 никогда не были дружеские ( враждебный нейтралитет)сегодня посмотрел 2 ролика в ютуб, предлагаю ознакомиться всем1. от прокремлевской страны.юа (не надо кидаться тапками по источнику-кстати я им поставил дизлайк), но к сожаления в Украине так думает большинство-"зачем белорусам были эти протесты-свергнуть бацьку-прийдет МВФ-приватизация БелАза(потом банкротство, закрытие предприятий, безработица, нищета), т.е. то что прошла Польша с 2000-2010 (там закрыли судоверфи в Гданьске/Гдыне, оставили только судоремонт...но Польша не только не пострадала, а наоборот нашла себя в другой области2. Роман Бессмертний/Володимир Огризко (молчание Зеленский по белорусским событиям) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6157 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2577 раз. Подякували: 1822 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 10:47 freeze

Белорусский майдан действительно выглядит несколько странным - за неделю протестов, митингов и демонстраций я не увидел ни одного прозападного и антироссийского лозунга

Да, это потому, что Беломайдан импортировали.

Прикольно со стороны смотрится всё!

А что им, экономические требования выдвигать?

По типу "Хотим плтную дорогую медицину!", "Поднимите цены на газ и эоектроэнергию"!", "Требуем дорогую коммуналку!"? Реально тупо смотрится!

Может... ещё и так "Хотим своих, беларусских олигархов!"? Или ещё более зашкварно: "Почему наши депутаты не имеют своих дворцов?"



Требования Ьеломайдана - "Уйди Лука!", вот и всё.

Давил оппозицию? Ну, тут ничего удивительного, во всём мире - оппозицю давят, вопрос в Программе самой оппозиции и их требованиях!

Смотрите, вот для США - Китай, конкурент и фактически "оппозиция" на мировом рынке!

Давят, и что?





Требования Беломайдана, будут формироваться по мере его развития!

Типа "Они бьют наших летей!"

"Лука сфальцифицировал выборы!"



НЛП во всей красе.

Если бы протестующие - подали запрос на проведение "мирных митингов" и не провоцировали полицию, скорее всего, никаких побоев бы и не было!

Если бы "кто-то" смог собрать реальные доказательства фактов массовых фальсификаций, эти фкты - озвучили бы через Западные СМИ и продемонстрировали всему миру!

Ан нет.



Ясен пень, накрутили Бацбке голосов, но не думаю, что так, как "шепелявит" блоггерша, мол "у нас 80 а у Луки 10-ть!" Нереально это, накрутить столько процентов!



Простые опросы "за кого голосовал" - не покатят, потому что... если в массы вкинуть "если ты за Луку - ты Лох", то многие - даже голосуя за Лукашенко, при опросе - будут говорить "нет, я не голосовал за Лукашенко"!

Кто же хочет озвучить "коллегам по работе", что он типа... лох?



И вот, в массы вбивают идею, мол "Лука - кровавый тиран, он отдал приказ бить своих граждан, простых мирных прохожих(видимо для снижения рейтинга и усиления протестов) и пр. бред!



На славянах, такая идеология - работает, проверено!

Стадный, колхозный менталитет, привитый тысячелетним рабством, усиленный Совком!

Все кричат "Слава Ильичу" или там "Слава Гетьману", надо и себе кричать, а то прибьют!

Все кричат "долой Луку", надо поддержать протесты!

Опять же, это модно, быть Революционером!





Сейчас, по логике, должны пойти провокации.

Жесткие какие-нибудь, там, к примеру "Лукашенко сбивает самолёт с гумманитаркой для Украины" или "Лукашенко решил травить питьевую воду жителям беоаруси"...



Зачем Луке травить народ(видимо, чтобы протесты усилиить ... против себя) или тем более, сбивать самолёты(чтобы санкции ввели и закрыли границы?), славяне не будут задаваться такими вопросами!

Скажут... "а он с ума сошел, жестокий и коварный, вот хочет... чтобы его все нанавидели в мире и всё тут!"



Ну а те, кто такие вопросы себе задаст, будет молчать в тряпочку...



События - будут развиваться стремительно!

Альтернатива? Да, это потому, что Беломайдан импортировали.Прикольно со стороны смотрится всё!А что им, экономические требования выдвигать?По типу "Хотим плтную дорогую медицину!", "Поднимите цены на газ и эоектроэнергию"!", "Требуем дорогую коммуналку!"?Реально тупо смотрится!Может... ещё и так "Хотим своих, беларусских олигархов!"? Или ещё более зашкварно: "Почему наши депутаты не имеют своих дворцов?"Требования Ьеломайдана - "Уйди Лука!", вот и всё.Давил оппозицию? Ну, тут ничего удивительного, во всём мире - оппозицю давят, вопрос в Программе самой оппозиции и их требованиях!Смотрите, вот для США - Китай, конкурент и фактически "оппозиция" на мировом рынке!Давят, и что?Требования Беломайдана, будут формироваться по мере его развития!Типа "Они бьют наших летей!""Лука сфальцифицировал выборы!"НЛП во всей красе.Если бы протестующие - подали запрос на проведение "мирных митингов" и не провоцировали полицию, скорее всего, никаких побоев бы и не было!Если бы "кто-то" смог собрать реальные доказательства фактов массовых фальсификаций, эти фкты - озвучили бы через Западные СМИ и продемонстрировали всему миру!Ан нет.Ясен пень, накрутили Бацбке голосов, но не думаю, что так, как "шепелявит" блоггерша, мол "у нас 80 а у Луки 10-ть!" Нереально это, накрутить столько процентов!Простые опросы "за кого голосовал" - не покатят, потому что... если в массы вкинуть "если ты за Луку - ты Лох", то многие - даже голосуя за Лукашенко, при опросе - будут говорить "нет, я не голосовал за Лукашенко"!Кто же хочет озвучить "коллегам по работе", что он типа... лох?И вот, в массы вбивают идею, мол "Лука - кровавый тиран, он отдал приказ бить своих граждан, простых мирных прохожих(видимо для снижения рейтинга и усиления протестов) и пр. бред!На славянах, такая идеология - работает, проверено!Стадный, колхозный менталитет, привитый тысячелетним рабством, усиленный Совком!Все кричат "Слава Ильичу" или там "Слава Гетьману", надо и себе кричать, а то прибьют!Все кричат "долой Луку", надо поддержать протесты!Опять же, это модно, быть Революционером!Сейчас, по логике, должны пойти провокации.Жесткие какие-нибудь, там, к примеру "Лукашенко сбивает самолёт с гумманитаркой для Украины" или "Лукашенко решил травить питьевую воду жителям беоаруси"...Зачем Луке травить народ(видимо, чтобы протесты усилиить ... против себя) или тем более, сбивать самолёты(чтобы санкции ввели и закрыли границы?), славяне не будут задаваться такими вопросами!Скажут... "а он с ума сошел, жестокий и коварный, вот хочет... чтобы его все нанавидели в мире и всё тут!"Ну а те, кто такие вопросы себе задаст, будет молчать в тряпочку...События - будут развиваться стремительно!Альтернатива? Replay

Повідомлень: 2022 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 11:21

Колонны автобусов, едущие на митинг в Минск

https://www.youtube.com/watch?v=_lNJYG1 ... e=emb_logo



долго лука раздуплялся а вот и антиантимайдан подоспелКолонны автобусов, едущие на митинг в Минскдолго лука раздуплялся 19yuriy91 Повідомлень: 2987 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 11:34 Re: Політичні дискусії prodigy написав: снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків..

Перше - це дало можливість відключити Крим

Друге - після відключення Криму - москалики відключили Харків

Третє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків..Перше - це дало можливість відключити КримДруге - після відключення Криму - москалики відключили ХарківТретє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23300 З нами з: 15.01.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 11:49 budivelnik написав: prodigy написав: снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків..

Перше - це дало можливість відключити Крим

Друге - після відключення Криму - москалики відключили Харків

Третє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків..Перше - це дало можливість відключити КримДруге - після відключення Криму - москалики відключили ХарківТретє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували



все верно..всегда можно найти выход и не покупать у агрессора(словацкий газ))) все верно..всегда можно найти выход и не покупать у агрессора(словацкий газ))) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6157 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2577 раз. Подякували: 1822 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 12:43

Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди

https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU



а чувак много где побывал



а так, да - лука никуйовый парень, бацка, куле - гроза врагу, отец народа отличный рассказ о событиях в рбБеларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Людиа чувак много где побывала так, да - лука никуйовый парень, бацка, куле - гроза врагу, отец народа 19yuriy91 Повідомлень: 2987 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 65136514651565166517> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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