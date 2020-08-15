freeze
Белорусский майдан действительно выглядит несколько странным - за неделю протестов, митингов и демонстраций я не увидел ни одного прозападного и антироссийского лозунга
Да, это потому, что Беломайдан импортировали.
Прикольно со стороны смотрится всё!
А что им, экономические требования выдвигать?
По типу "Хотим плтную дорогую медицину!", "Поднимите цены на газ и эоектроэнергию"!", "Требуем дорогую коммуналку!"?
Реально тупо смотрится!
Может... ещё и так "Хотим своих, беларусских олигархов!"? Или ещё более зашкварно: "Почему наши депутаты не имеют своих дворцов?"
Требования Ьеломайдана - "Уйди Лука!", вот и всё.
Давил оппозицию? Ну, тут ничего удивительного, во всём мире - оппозицю давят, вопрос в Программе самой оппозиции и их требованиях!
Смотрите, вот для США - Китай, конкурент и фактически "оппозиция" на мировом рынке!
Давят, и что?
Требования Беломайдана, будут формироваться по мере его развития!
Типа "Они бьют наших летей!"
"Лука сфальцифицировал выборы!"
НЛП во всей красе.
Если бы протестующие - подали запрос на проведение "мирных митингов" и не провоцировали полицию, скорее всего, никаких побоев бы и не было!
Если бы "кто-то" смог собрать реальные доказательства фактов массовых фальсификаций, эти фкты - озвучили бы через Западные СМИ и продемонстрировали всему миру!
Ан нет.
Ясен пень, накрутили Бацбке голосов, но не думаю, что так, как "шепелявит" блоггерша, мол "у нас 80 а у Луки 10-ть!" Нереально это, накрутить столько процентов!
Простые опросы "за кого голосовал" - не покатят, потому что... если в массы вкинуть "если ты за Луку - ты Лох", то многие - даже голосуя за Лукашенко, при опросе - будут говорить "нет, я не голосовал за Лукашенко"!
Кто же хочет озвучить "коллегам по работе", что он типа... лох?
И вот, в массы вбивают идею, мол "Лука - кровавый тиран, он отдал приказ бить своих граждан, простых мирных прохожих(видимо для снижения рейтинга и усиления протестов) и пр. бред!
На славянах, такая идеология - работает, проверено!
Стадный, колхозный менталитет, привитый тысячелетним рабством, усиленный Совком!
Все кричат "Слава Ильичу" или там "Слава Гетьману", надо и себе кричать, а то прибьют!
Все кричат "долой Луку", надо поддержать протесты!
Опять же, это модно, быть Революционером!
Сейчас, по логике, должны пойти провокации.
Жесткие какие-нибудь, там, к примеру "Лукашенко сбивает самолёт с гумманитаркой для Украины" или "Лукашенко решил травить питьевую воду жителям беоаруси"...
Зачем Луке травить народ(видимо, чтобы протесты усилиить ... против себя) или тем более, сбивать самолёты(чтобы санкции ввели и закрыли границы?), славяне не будут задаваться такими вопросами!
Скажут... "а он с ума сошел, жестокий и коварный, вот хочет... чтобы его все нанавидели в мире и всё тут!"
Ну а те, кто такие вопросы себе задаст, будет молчать в тряпочку...
События - будут развиваться стремительно!
Альтернатива?