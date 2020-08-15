Додано: Нед 16 сер, 2020 14:53

1. Происходящее в Белоруссии - чисто смещение Лукашенко, что стал вести независимую политику от РФ, и не пошел в ТС.



2. Для нас (Украины) - это очень плохо.



3. В Белоруссии "проблема" была одна это террор против экономического криминала.(поэтому даже "удачливые" жили с оглядкой)



4. РБ не Китай, и размер экономической активности, развития, размер "соотношения частного бизнеса и Государственной плановой экономики" в условиях ограниченных экономическими партнёрами республики Беларусь ограничены. Тем более, единый по сути открытый(был) экономический партнёр - РФ.



5. Развитие внутреннего рынка стимулировалось Государством, на основании своей экономической деятельности.(Государственной) В данном случае степень влияния на внутренний рынок ограничивалось личной инициативой Государственных деятелей Белоруссии.



6. Как ни странно, но в Белоруссии существовал баланс.(простите, но даже в том Китае "проблем" во взаимоотношениях внутри государства немерено, да в тех же США,...)



7. "Государство - есть аппарат насилия" - отсюда в любом обществе существуют протестные настроения.



Задача реально видеть перспективу перемен - перемен именно К ЛУЧШЕМУ.

В данном случае мы не получим ни одной удовлетворяющей "протестующих".

В лучшем случае белорусы получат кооператив "Озеро", с торговлей светлыми нефтепродуктами, электроэнергией, остатками машиностроения, лесом,... - при чём без каких либо перспектив реального развития(производства и технологий).

А случае вхождения в ТС - "проблемы" возникнут такие, о существовании которых они даже не имели представления.



Если обвинять Лукашенко в отсутствии (по Китайскому аналогу) открытой экономики плановой и частно-коммерческой - так она у них есть. Взгляд большинства уложен под привычное "нацарював" и в олигархи. Там, есть то-же пожалуйста, но По Закону и не в ущерб Государственному.(вот здесь конечно начинаются проблемы).

Его можно обвинить только в отсутствии преемственности "институтов государственной власти".

Пардон - но этого нет нигде, на территории бывшего Союза, после ликвидации КПСС. И преемственность власти практически везде вопрос болезненный и шитый белыми нитками. Тем более по плану они уже должны были быть в ТС, где Лука подставил Пу, и тот вынужден был придумывать "обнуления срока"



(у нас я, считаю - связанно с непомерной верой населения во вменяемость избранных, а они ни кто более, как обыкновенные "наёмные царювальники")

Отсюда парадокс: 73% голосовавших за Зе, в военное время, хотели видеть в нём, как минимум "Лукашенко", а по факту получили на 100% обратный эффект.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.