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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6514651565166517>
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:50

  19yuriy91 написав:а вот и антиантимайдан подоспел
Колонны автобусов, едущие на митинг в Минск
https://www.youtube.com/watch?v=_lNJYG1 ... e=emb_logo

долго лука раздуплялся

За чей счёт банкет(туристы)? :shock:
Когда всё государственное?
Вы хотите сказать, что с финансовой стороны белорусы, самостоятельно в состоянии фрахтовать автобусы в таком количестве? Тогда против чего они бузят?
Против насильственного образования?
Против насильственной медицины?
Против насильственной социалки?
Против экономической активности в каждом городе?
.................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:04

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:а вот и антиантимайдан подоспел
Колонны автобусов, едущие на митинг в Минск
https://www.youtube.com/watch?v=_lNJYG1 ... e=emb_logo

долго лука раздуплялся

За чей счёт банкет(туристы)? :shock:
Когда всё государственное?
Вы хотите сказать, что с финансовой стороны белорусы, самостоятельно в состоянии фрахтовать автобусы в таком количестве? Тогда против чего они бузят?
Против насильственного образования?
Против насильственной медицины?
Против насильственной социалки?
Против экономической активности в каждом городе?
.................................


не надо идеализировать рб
не ехали б они на заработки на запад, если б коммунизм построили
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:30

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:не надо идеализировать рб
не ехали б они на заработки на запад, если б коммунизм построили

По моему это - митингари за Лукашенко.
С другой стороны - ехать посмотреть мир, это святое.
- Главное, что бы было куда возвращаться.
- В Украине, последние семь лет форсируется ликвидация "Родины", для выехавших даже просто на заработки временно или на учёбу, в АТО(ООС).
- Возвращаться некуда!
ВСё продано, ликвидировано, вывезено, оптимизировано, укрупнено,....

ну хорош уже крест на себе ставить
завтракал , обедал, тырнет есть, есть на чём писАть коммы?
чо ныть постоянно?

я крестил в рб, позвали, девчёнка там была.
кума с семьёй в финляндии - гражданство, девчёнка с семьёй в ирландии - гражданство

бывал там много, давно правда
чисто там было со времён совка и молочка у них с тех времён лучше была. а вот пиво хуже, хоть я его уже не пью давненько. ко мне , в Киев, неоднократно, приезжали в начале 90-х друзья оттуда, когда пили пиво на кресте, удивлялись что можно, у них менты забирали за это.
торты шоколадные привозил отсюда - окуевали
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:36

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  prodigy написав:снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС
В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків..
Перше - це дало можливість відключити Крим
Друге - після відключення Криму - москалики відключили Харків
Третє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували


все верно..всегда можно найти выход и не покупать у агрессора(словацкий газ)))


Зачем тогда покупать российские газ и уголь, нефть/бензин?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:38

19yuriy91
А где не бузят?
Желтые жилеты где были?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:53

1. Происходящее в Белоруссии - чисто смещение Лукашенко, что стал вести независимую политику от РФ, и не пошел в ТС.

2. Для нас (Украины) - это очень плохо.

3. В Белоруссии "проблема" была одна это террор против экономического криминала.(поэтому даже "удачливые" жили с оглядкой)

4. РБ не Китай, и размер экономической активности, развития, размер "соотношения частного бизнеса и Государственной плановой экономики" в условиях ограниченных экономическими партнёрами республики Беларусь ограничены. Тем более, единый по сути открытый(был) экономический партнёр - РФ.

5. Развитие внутреннего рынка стимулировалось Государством, на основании своей экономической деятельности.(Государственной) В данном случае степень влияния на внутренний рынок ограничивалось личной инициативой Государственных деятелей Белоруссии.

6. Как ни странно, но в Белоруссии существовал баланс.(простите, но даже в том Китае "проблем" во взаимоотношениях внутри государства немерено, да в тех же США,...)

7. "Государство - есть аппарат насилия" - отсюда в любом обществе существуют протестные настроения.

Задача реально видеть перспективу перемен - перемен именно К ЛУЧШЕМУ.
В данном случае мы не получим ни одной удовлетворяющей "протестующих".
В лучшем случае белорусы получат кооператив "Озеро", с торговлей светлыми нефтепродуктами, электроэнергией, остатками машиностроения, лесом,... - при чём без каких либо перспектив реального развития(производства и технологий).
А случае вхождения в ТС - "проблемы" возникнут такие, о существовании которых они даже не имели представления.

Если обвинять Лукашенко в отсутствии (по Китайскому аналогу) открытой экономики плановой и частно-коммерческой - так она у них есть. Взгляд большинства уложен под привычное "нацарював" и в олигархи. Там, есть то-же пожалуйста, но По Закону и не в ущерб Государственному.(вот здесь конечно начинаются проблемы).
Его можно обвинить только в отсутствии преемственности "институтов государственной власти".
Пардон - но этого нет нигде, на территории бывшего Союза, после ликвидации КПСС. И преемственность власти практически везде вопрос болезненный и шитый белыми нитками. Тем более по плану они уже должны были быть в ТС, где Лука подставил Пу, и тот вынужден был придумывать "обнуления срока"

(у нас я, считаю - связанно с непомерной верой населения во вменяемость избранных, а они ни кто более, как обыкновенные "наёмные царювальники")
Отсюда парадокс: 73% голосовавших за Зе, в военное время, хотели видеть в нём, как минимум "Лукашенко", а по факту получили на 100% обратный эффект.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 15:00

  Lion+ написав:19yuriy91
А где не бузят?
Желтые жилеты где были?


к чему этот вопрос?

если шо - недовольство есть везде
различия

1.его причина
2.реакция на него
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 15:05

Re: Політичні дискусії

Вернёмся к нашим ....
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... ws/972078/
https://court.gov.ua/press/news/979237
В октябре исполняется три года, с момента принятия ЕСПЧ прецендентного решения против Украины.
- "А воз и ныне там".
Такого в истории Права...........
- Вопрос:
- Толерантное отношение к каким государственным институтам будет в Украине?
- Это не сепары, не "желтые жилеты", не ....
- Банальное не отдали З/П(по определению дикость) - через Суд, через Европу,... - оказалось средства "кому-то нужнее"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 15:06

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:а вот и антиантимайдан подоспел
Колонны автобусов, едущие на митинг в Минск
https://www.youtube.com/watch?v=_lNJYG1 ... e=emb_logo

долго лука раздуплялся

За чей счёт банкет(туристы)? :shock:
Когда всё государственное?
Вы хотите сказать, что с финансовой стороны белорусы, самостоятельно в состоянии фрахтовать автобусы в таком количестве? Тогда против чего они бузят?
Против насильственного образования?
Против насильственной медицины?
Против насильственной социалки?
Против экономической активности в каждом городе?
.................................



ты реально идиот, тебе , рабу, и сыну рабов никогда не понять что такое свобода...тебе она не нужна, твое место в СССР
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 15:09

  Lion+ написав:
все верно..всегда можно найти выход и не покупать у агрессора(словацкий газ)))


Зачем тогда покупать российские газ и уголь, нефть/бензин?[/quote]

зачем?
выше уже упоминалось-для бизнеса нет морали , только прибыль (а зачем продают наркотики, или людей воруют на органы-ведь те, кто этим занимается-все знают и понимают
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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  #<1 ... 6514651565166517>
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