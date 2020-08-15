Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За чей счёт банкет(туристы)? Когда всё государственное? Вы хотите сказать, что с финансовой стороны белорусы, самостоятельно в состоянии фрахтовать автобусы в таком количестве? Тогда против чего они бузят? Против насильственного образования? Против насильственной медицины? Против насильственной социалки? Против экономической активности в каждом городе? .................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
За чей счёт банкет(туристы)? Когда всё государственное? Вы хотите сказать, что с финансовой стороны белорусы, самостоятельно в состоянии фрахтовать автобусы в таком количестве? Тогда против чего они бузят? Против насильственного образования? Против насильственной медицины? Против насильственной социалки? Против экономической активности в каждом городе? .................................
не надо идеализировать рб не ехали б они на заработки на запад, если б коммунизм построили
19yuriy91 написав:не надо идеализировать рб не ехали б они на заработки на запад, если б коммунизм построили
По моему это - митингари за Лукашенко. С другой стороны - ехать посмотреть мир, это святое. - Главное, что бы было куда возвращаться. - В Украине, последние семь лет форсируется ликвидация "Родины", для выехавших даже просто на заработки временно или на учёбу, в АТО(ООС). - Возвращаться некуда! ВСё продано, ликвидировано, вывезено, оптимизировано, укрупнено,....
ну хорош уже крест на себе ставить завтракал , обедал, тырнет есть, есть на чём писАть коммы? чо ныть постоянно?
я крестил в рб, позвали, девчёнка там была. кума с семьёй в финляндии - гражданство, девчёнка с семьёй в ирландии - гражданство
бывал там много, давно правда чисто там было со времён совка и молочка у них с тех времён лучше была. а вот пиво хуже, хоть я его уже не пью давненько. ко мне , в Киев, неоднократно, приезжали в начале 90-х друзья оттуда, когда пили пиво на кресте, удивлялись что можно, у них менты забирали за это. торты шоколадные привозил отсюда - окуевали
prodigy написав:снабжать Харьковскую область и восток Украины из РФ выходит дешевле, чем с Ровенской АЭС
В 2015 , добудувавши ЛЕП з Ровенської АЕС на Київ - з неї пішла енергія в Київ , а та яку споживав Київ - перекинули на Харків.. Перше - це дало можливість відключити Крим Друге - після відключення Криму - москалики відключили Харків Третє - ми цього не помітили ,бо енергобаланс вже збалансували
все верно..всегда можно найти выход и не покупать у агрессора(словацкий газ)))
Зачем тогда покупать российские газ и уголь, нефть/бензин?
1. Происходящее в Белоруссии - чисто смещение Лукашенко, что стал вести независимую политику от РФ, и не пошел в ТС.
2. Для нас (Украины) - это очень плохо.
3. В Белоруссии "проблема" была одна это террор против экономического криминала.(поэтому даже "удачливые" жили с оглядкой)
4. РБ не Китай, и размер экономической активности, развития, размер "соотношения частного бизнеса и Государственной плановой экономики" в условиях ограниченных экономическими партнёрами республики Беларусь ограничены. Тем более, единый по сути открытый(был) экономический партнёр - РФ.
5. Развитие внутреннего рынка стимулировалось Государством, на основании своей экономической деятельности.(Государственной) В данном случае степень влияния на внутренний рынок ограничивалось личной инициативой Государственных деятелей Белоруссии.
6. Как ни странно, но в Белоруссии существовал баланс.(простите, но даже в том Китае "проблем" во взаимоотношениях внутри государства немерено, да в тех же США,...)
7. "Государство - есть аппарат насилия" - отсюда в любом обществе существуют протестные настроения.
Задача реально видеть перспективу перемен - перемен именно К ЛУЧШЕМУ. В данном случае мы не получим ни одной удовлетворяющей "протестующих". В лучшем случае белорусы получат кооператив "Озеро", с торговлей светлыми нефтепродуктами, электроэнергией, остатками машиностроения, лесом,... - при чём без каких либо перспектив реального развития(производства и технологий). А случае вхождения в ТС - "проблемы" возникнут такие, о существовании которых они даже не имели представления.
Если обвинять Лукашенко в отсутствии (по Китайскому аналогу) открытой экономики плановой и частно-коммерческой - так она у них есть. Взгляд большинства уложен под привычное "нацарював" и в олигархи. Там, есть то-же пожалуйста, но По Закону и не в ущерб Государственному.(вот здесь конечно начинаются проблемы). Его можно обвинить только в отсутствии преемственности "институтов государственной власти". Пардон - но этого нет нигде, на территории бывшего Союза, после ликвидации КПСС. И преемственность власти практически везде вопрос болезненный и шитый белыми нитками. Тем более по плану они уже должны были быть в ТС, где Лука подставил Пу, и тот вынужден был придумывать "обнуления срока"
(у нас я, считаю - связанно с непомерной верой населения во вменяемость избранных, а они ни кто более, как обыкновенные "наёмные царювальники") Отсюда парадокс: 73% голосовавших за Зе, в военное время, хотели видеть в нём, как минимум "Лукашенко", а по факту получили на 100% обратный эффект.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вернёмся к нашим .... https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... ws/972078/ https://court.gov.ua/press/news/979237 В октябре исполняется три года, с момента принятия ЕСПЧ прецендентного решения против Украины. - "А воз и ныне там". Такого в истории Права........... - Вопрос: - Толерантное отношение к каким государственным институтам будет в Украине? - Это не сепары, не "желтые жилеты", не .... - Банальное не отдали З/П(по определению дикость) - через Суд, через Европу,... - оказалось средства "кому-то нужнее"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
За чей счёт банкет(туристы)? Когда всё государственное? Вы хотите сказать, что с финансовой стороны белорусы, самостоятельно в состоянии фрахтовать автобусы в таком количестве? Тогда против чего они бузят? Против насильственного образования? Против насильственной медицины? Против насильственной социалки? Против экономической активности в каждом городе? .................................
ты реально идиот, тебе , рабу, и сыну рабов никогда не понять что такое свобода...тебе она не нужна, твое место в СССР
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.