Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

budivelnik написав: flyman написав: Ага, а ЛНР ДНР теж вигідні Україні, тому що ослаблюють РФ. Можна сміятись скільки завгодно... Але наявність ЛНР-ДНР створили санкції для РФ,розмір яких в десятки разів перевищує можливі втрати росії від прямої війни з Україною.

Але наявність ЛНР-ДНР створили санкції для РФ,розмір яких в десятки разів перевищує можливі втрати росії від прямої війни з Україною. Можна сміятись скільки завгодно...Але наявність ЛНР-ДНР створили санкції для РФ,розмір яких в десятки разів перевищує можливі втрати росії від прямої війни з Україною.



Тут корректней сравнивать наши убытки vs убытки РФ. Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.



Тут корректней сравнивать наши убытки vs убытки РФ. Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.

PS: Андрийко-восьмиклассник, текст ОДКБ прочитал (ну или хотя бы статью на Википедии)? Я тебе не рекомендовал рот раскрывать раньше, чем преуспеешь в этом, но ты продолжаешь себя закапывать...

Тогда это слабый аргумент. и всё?Тогда это слабый аргумент.

Переезд когда? Будешь наслаждаться Переезд когда? Будешь наслаждаться "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

якщо по ВВП рахувати, то по ППС і по номіналу в доларах приблизно однаково, по підконтрольній площі та населенню РФ в плюсах.



якщо по ВВП рахувати, то по ППС і по номіналу в доларах приблизно однаково, по підконтрольній площі та населенню РФ в плюсах. Так що не бачу, в чому Україні виграш?

"Бацьке от присоединения к России уже не отвертеться. А там останется один шаг до СССР-2: Россия+Беларусь+Украина", - політолог

неділя, 16 серпень 2020, 21:58

https://patrioty.org.ua/blogs/batske-ot ... 40545.html

Коли російські олігархи побачать, що Україна "все", сюди увійдуть їхні гроші.





"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей. Произойдет скупка земли, остатков госпредприятий и новый передел собственности", - пише політолог Олександр Кочетков на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:



"Бацьке от присоединения к России уже не отвертеться. Да и выхода другого нет. Он в тупике. Сейчас введут санкции. А долгов у Беларуси до фига и больше. Ему просто некуда деваться. Тем более, что большинство белорусов за Россию с превеликим удовольствием. Для нас, понятное дело, это очень скверно. "Маємо те, що маємо".



В нашей стране хаос и деструкция нарастают. Люблю "Полдень 21 века", но даже у меня оптимистических прогнозов уже нет. Глубина ж*** приближается к Марианской впадине.



Рейтинг ОПЗЖ медленно, но уверенно растет. Рядом – рейтинг Порошенко. Уверен, что и Порошенко, и Медведчук играют одну игру. Кто бы не победил на (досрочных) президентских выборах, они объединятся и вместе получат большинство президентско-парламентское. ОПЗЖ+ЕС нашкребут около 40%, к ним добавится в "ширку" СН с 10-15%. Боюсь, что и наша любимая девушка будет "ширку" ситуационно поддерживать. Пример с Ляшко тому подтверждением.



А там останется один шаг до СССР-2: Россия+Беларусь+Украина. Причем, поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей. Когда российские олигархи увидят, что Украина "все", сюда войдут их деньги. Произойдет скупка земли, остатков госпредприятий и новый передел собственности.



Наша молодежь поголовно уедет на Запад, включая старшее поколение из тех, кто что-то умеет делать головой или руками. Будет, как сейчас в селах: остаются только те, кто не смог пристроиться в городах. Остальные граждане Украины (50+) махнут на все рукой и отправятся во внутреннюю эмиграцию.



Буржуи пожмут плечами — мол, как хотите. СССР-2 станет поставщиком для Запада человеческих и природных ресурсов. Понятное дело, что СССР-2 в научно-техническом прогрессе будет крепко отставать от буржуев. Ну, хотя бы потому, что молодые инженеры и ученые свалят на "багатші села", а старые отправятся в мир иной.



Лет через 10-20 разрыв станет непреодолимым. И пропасть будет стремительно нарастать, когда у буржуев образуется Новый мировой порядок. Именно тот, о котором мы планировали планы у нас и который позволит максимально реализовываться людям как творцам.



Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией.

Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.



Нравятся мне ватаны; описывают преимущества жизни в Крыму и Донбассе но когда предлагают переехать и насладиться лично; сразу отказ

