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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6518651965206521>
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:18

  budivelnik написав:
  flyman написав:Ага, а ЛНР ДНР теж вигідні Україні, тому що ослаблюють РФ.
Можна сміятись скільки завгодно...
Але наявність ЛНР-ДНР створили санкції для РФ,розмір яких в десятки разів перевищує можливі втрати росії від прямої війни з Україною.


Тут корректней сравнивать наши убытки vs убытки РФ. Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.

PS: Андрийко-восьмиклассник, текст ОДКБ прочитал (ну или хотя бы статью на Википедии)? Я тебе не рекомендовал рот раскрывать раньше, чем преуспеешь в этом, но ты продолжаешь себя закапывать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:23

  Lion+ написав:Schmit допустим, а ватников каким боком это оттолкнет?

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:26

  Lion+ написав:Ukrainian и всё?
Тогда это слабый аргумент.

Переезд когда? Будешь наслаждаться
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:32

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:Ага, а ЛНР ДНР теж вигідні Україні, тому що ослаблюють РФ.
Можна сміятись скільки завгодно...
Але наявність ЛНР-ДНР створили санкції для РФ,розмір яких в десятки разів перевищує можливі втрати росії від прямої війни з Україною.


Тут корректней сравнивать наши убытки vs убытки РФ. Поскольку у нынешнего руководства федерации ослабление Украины - стратегический приоритет, ради этого они готовы и к собственному ущербу, лишь бы наш ущерб был выше.

PS: Андрийко-восьмиклассник, текст ОДКБ прочитал (ну или хотя бы статью на Википедии)? Я тебе не рекомендовал рот раскрывать раньше, чем преуспеешь в этом, но ты продолжаешь себя закапывать...

якщо по ВВП рахувати, то по ППС і по номіналу в доларах приблизно однаково, по підконтрольній площі та населенню РФ в плюсах.

Так що не бачу, в чому Україні виграш?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:50

Можно соглашаться можно нет но факт остаётся фактом, и тем, что вся шелупонь дорвавшаяся до власти форсирует продажу Украины - всё сростается с таким прогнозом:
"Бацьке от присоединения к России уже не отвертеться. А там останется один шаг до СССР-2: Россия+Беларусь+Украина", - політолог
неділя, 16 серпень 2020, 21:58
https://patrioty.org.ua/blogs/batske-ot ... 40545.html
Коли російські олігархи побачать, що Україна "все", сюди увійдуть їхні гроші.


"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей. Произойдет скупка земли, остатков госпредприятий и новый передел собственности", - пише політолог Олександр Кочетков на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:

"Бацьке от присоединения к России уже не отвертеться. Да и выхода другого нет. Он в тупике. Сейчас введут санкции. А долгов у Беларуси до фига и больше. Ему просто некуда деваться. Тем более, что большинство белорусов за Россию с превеликим удовольствием. Для нас, понятное дело, это очень скверно. "Маємо те, що маємо".

В нашей стране хаос и деструкция нарастают. Люблю "Полдень 21 века", но даже у меня оптимистических прогнозов уже нет. Глубина ж*** приближается к Марианской впадине.

Рейтинг ОПЗЖ медленно, но уверенно растет. Рядом – рейтинг Порошенко. Уверен, что и Порошенко, и Медведчук играют одну игру. Кто бы не победил на (досрочных) президентских выборах, они объединятся и вместе получат большинство президентско-парламентское. ОПЗЖ+ЕС нашкребут около 40%, к ним добавится в "ширку" СН с 10-15%. Боюсь, что и наша любимая девушка будет "ширку" ситуационно поддерживать. Пример с Ляшко тому подтверждением.

А там останется один шаг до СССР-2: Россия+Беларусь+Украина. Причем, поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей. Когда российские олигархи увидят, что Украина "все", сюда войдут их деньги. Произойдет скупка земли, остатков госпредприятий и новый передел собственности.

Наша молодежь поголовно уедет на Запад, включая старшее поколение из тех, кто что-то умеет делать головой или руками. Будет, как сейчас в селах: остаются только те, кто не смог пристроиться в городах. Остальные граждане Украины (50+) махнут на все рукой и отправятся во внутреннюю эмиграцию.

Буржуи пожмут плечами — мол, как хотите. СССР-2 станет поставщиком для Запада человеческих и природных ресурсов. Понятное дело, что СССР-2 в научно-техническом прогрессе будет крепко отставать от буржуев. Ну, хотя бы потому, что молодые инженеры и ученые свалят на "багатші села", а старые отправятся в мир иной.

Лет через 10-20 разрыв станет непреодолимым. И пропасть будет стремительно нарастать, когда у буржуев образуется Новый мировой порядок. Именно тот, о котором мы планировали планы у нас и который позволит максимально реализовываться людям как творцам.

Точкой кристаллизации новой цивилизации станет не Украина, но другая недоразвитая страна из подконтрольных Западу, на территории которой они и проведут социально-политический эксперимент. (Возможно, штат в Америке объявят Территорией опережающего развития.) И по результатам эксперимента построят новое всечеловеческое государство. И передадут привет Дацюку. А может даже пригласят его читать лекции. ))) "Вот только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе". (с) ))))".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Schmit про Крым же писал и как он на ватников влияет :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:01

Ukrainian
Ты не перекручивай, а пиши по сути.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:08

  Kudrjavuy написав:Можно соглашаться можно нет но факт остаётся фактом, и тем, что вся шелупонь дорвавшаяся до власти форсирует продажу Украины - всё сростается с таким прогнозом:

"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей.


Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией.
Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.

При чем Россия как была так и осталась одним из крупнейших торговых партнеров и это без учета закупки российских товаров через посредников типа Словакии, Польши, Беларуссии и др. газо-негфе-угле гигантов, которые сами для себя покупают эти товары. :idea:
Востаннє редагувалось Lion+ в Нед 16 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:09

  Lion+ написав:Ukrainian
Ты не перекручивай, а пиши по сути.

Нравятся мне ватаны; описывают преимущества жизни в Крыму и Донбассе но когда предлагают переехать и насладиться лично; сразу отказ :lol:
Почему?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:10

  Lion+ написав:
  Kudrjavuy написав:Можно соглашаться можно нет но факт остаётся фактом, и тем, что вся шелупонь дорвавшаяся до власти форсирует продажу Украины - всё сростается с таким прогнозом:

"Поглощение Украины будет идти мирным путем через углубление экономических связей.


Вот о чем я постоянно и пишу, что давно пора прекращать торговлю на крови с Россией.
Непонятно куда смотрят все патриоты, активисты, волонтеры, ветераны,....и те же спецслужбы и таможня.

Ватан пиши жалобы президенту :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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